В России массово перестает работать бытовая техника из-за цифровой блокады

Владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения

27 января 2026, 09:30, ИА Амител

Бытовая техника / Фото: amic.ru
Пользователи импортной бытовой техники в России сталкиваются с проблемами в работе устройств из-за отсутствия обновлений программного обеспечения. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", техника выходит из строя не по механическим причинам, а из-за фактической цифровой блокировки со стороны производителей.

Речь идет о самых разных приборах – от электрочайников и стиральных машин до холодильников. Встроенное программное обеспечение, необходимое для их базовой и стабильной работы, не получает критически важных обновлений, поскольку серверы зарубежных производителей оказались географически недоступны для пользователей из России. В результате владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения, в том числе применять VPN-сервисы, что является сложным и ненадежным вариантом для повседневной эксплуатации бытовых приборов.

Как отмечается, россияне пытаются обращаться в регулирующие органы, в частности в Роскомнадзор, однако добиться решения проблемы не удается. Причина в том, что ведомство не имеет юрисдикции над зарубежными IT-сервисами и серверами производителей техники.

Эксперты указывают, что по мере увеличения срока работы устройств без актуальных патчей возрастает риск серьезных сбоев. Это может привести к неконтролируемым отключениям техники и отказам в работе. Наиболее уязвимыми оказываются умные устройства среднего и премиального сегмента, которые изначально были рассчитаны на постоянное соединение с облачными сервисами производителей.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.

Комментарии 53

Avatar Picture
Гость

09:34:18 27-01-2026

Ну наконец-то признались про цифровую блокаду, а то все безопасность....

Avatar Picture
Гость

11:55:44 30-01-2026

Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Сделаешь всё а удаленный доступ к своему УД будет блокировать РКН.

Avatar Picture
Гость

11:56:36 30-01-2026

Гость (09:34:18 27-01-2026) Ну наконец-то признались про цифровую блокаду, а то все безо... Да... Любят у нас причинять добро гражданам...

Avatar Picture
Гость

09:35:07 27-01-2026

А чайнику-то чего не хватает?

Avatar Picture
Гость

09:56:29 27-01-2026

Гость (09:35:07 27-01-2026) А чайнику-то чего не хватает?... Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которые могут внедряться в среду умного дома, включаться, когда ты приходишь домой, подогревать воду до определенной температуры, а так же голосовой запуск.

Avatar Picture
Гость

11:30:27 27-01-2026

Гость (09:56:29 27-01-2026) Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которы... расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до чайника? Как часто есть потребность включить чайник находясь вне дома?

Avatar Picture
Гость

15:23:56 27-01-2026

Гость (11:30:27 27-01-2026) расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до... Например утром можно в кровати еще минуту повалятся пока он закипает. Вне дома можно его включить когда на улице мороз заходишь с улицы, а там уже и чайник закипел...Странный вы какой-то конечно, хотели сумничать или самоутвердится что ли.

Avatar Picture
Гость

15:34:58 27-01-2026

Гость (15:23:56 27-01-2026) Вне дома можно его включить когда на улице мороз заходишь с улицы, а там уже и чайник закипел...И вы не раздеваясь, не моя рук, сразу к чайнику скачете? Кипяточку накатить? Ну и про поваляться минутку утром. Вы не умываясь, зубы ни чистя сразу чай/кофий пьете? Нормальные люди утром приняли душ, почистили зубы и только потом завтракать садятся. А за время "помывки" чайник успеет вскипеть не один раз.

Avatar Picture
Алекс

16:15:04 28-01-2026

Гость (15:34:58 27-01-2026) И вы не раздеваясь, не моя рук, сразу к чайнику скачете? Кип... То есть люди которые сначала завтракают, а потом чистят зубы и принимают душ в вашем понимании ненормальные? В целом деление людей на нормальных и ненормальных уже весьма не адекватно, но опять становится модно. Жить нужно так как нравится и по возможности не мешать это делать другим. Наврядли бы стал покупать умный чайник, но есть техника, где бы интеллект не помешал.

Avatar Picture
Светлана

16:55:26 27-01-2026

Гость (15:23:56 27-01-2026) Например утром можно в кровати еще минуту повалятся пока он... вы НАСТОЛЬКО заняты? Я лично вас понимаю, но 99,9 процентов людей обходятся без этой функции чайника.

Avatar Picture
Алексей

18:54:55 30-01-2026

Гость (11:30:27 27-01-2026) расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до... Дело не во включении вне дома, дело в удобстве. Пример: я сижу в комнате, смотрю телевизор и решил испить чаю. С обычным чайником - надо идти на кухню и включить его. В случае с умным чайником - входя в приложение, вижу колличество воды и температуру её и если достаточно воды и греть не надо пью чай, если остыло - включаю через приложение, потом получаю уведомление, что вода вскипела или нагрелась и иду на кухню заваривать чай или разбавлять из ранее завренного. А, если речь идёт о разных сорта чая, которые не всегда заваривается именно кипятком, то можно выставить необходимую температуру подогревания. Не надо бегать на кухню. К удобству быстро привыкаешь.

Avatar Picture
Гость

20:33:32 29-01-2026

Гость (09:56:29 27-01-2026) Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которы... У меня чайник, ещё картошку чистит, суп, анекдоты рассказывает, про то как он устает за день, пока меня нет, стирает белье, полы моет..

Avatar Picture
Гость

09:37:29 27-01-2026

Т.е это производители техники блокируют нам интернет. А РКН ничего не может сделать?
Получается если у меня в китайском телефоне нет интернета, это китайцы виноваты. А РКН он же в России чего он китайцам сделает

Avatar Picture
Гость

11:51:27 30-01-2026

Гость (09:37:29 27-01-2026) Т.е это производители техники блокируют нам интернет. А РКН ... Я думаю, что больше двух третей проблем связаны как раз с работой РКН. В большинстве случаев это наш РКН блокирует доступ к сервисам, а не производители.

Avatar Picture
Гость

09:38:01 27-01-2026

У меня вчера сковорода вместо котлеты, шницель пожарила. Стиралка теперь стирает только хугобос. П

Avatar Picture
Гость

10:45:32 27-01-2026

Гость (09:38:01 27-01-2026) У меня вчера сковорода вместо котлеты, шницель пожарила. Сти... Так вы отсоедините тырнетовский кабель от этой утвари. Что а кухне, что в ванной)

Avatar Picture
Гость

09:39:14 27-01-2026

О а ещё теперь симки блокируют на если несколько дней не пользовался. Так уже газовый котел и сигнализация в авто попадают под подозрение в терроризме

Avatar Picture
Гость

11:26:46 27-01-2026

Гость (09:39:14 27-01-2026) О а ещё теперь симки блокируют на если несколько дней не пол... Маразм крепчает

Avatar Picture
Гость

09:44:12 27-01-2026

А почему?

Avatar Picture
@

09:46:10 27-01-2026

Бурные и продолжительные аплодисменты!

Сколько ещё нужно примеров для недалёких наших сограждан, чтобы наконец начала включаться голова - "умные" устройства - это не для них, а для производителей, которые теперь могут дистанционно отключить (или того хуже - заставить наносить урон и вред) из законным (!) владельцам.

Avatar Picture
Гость

09:59:18 27-01-2026

@ (09:46:10 27-01-2026) Бурные и продолжительные аплодисменты!Сколько ещё ну... Ответ: мы в банановом раю, в теперешней ситуации - назад в будущее.
Недооцениваете вы наших граждан, лиха беда начало.

Avatar Picture
Гость

09:59:32 27-01-2026

@ (09:46:10 27-01-2026) Бурные и продолжительные аплодисменты!Сколько ещё ну... установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например HomeAssistant, и был бы умный дом, независимый от производиетлей, плюс можно использовать ЛЮБЫЕ устройства, разных производителей и не зависить от них. Да и сервер там мнго железа не требует, подойдет старый ноут, или пк, я взял миниПК на базе N100 очень тихий, компактный, экономичный.

Avatar Picture
qwerty

10:59:10 27-01-2026

Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Для всего вышеописанного нужны хотя бы мало-мальские ИТ-скиллы, а у подавляющего процента их отродясь нет... А платить за настройку с последующим постоянным суппортом - ну такое себе..

Avatar Picture
Гость

12:06:32 27-01-2026

qwerty (10:59:10 27-01-2026) Для всего вышеописанного нужны хотя бы мало-мальские ИТ-скил... Ну а ебсплатный сыр только в мышеловке, пусть доверяют свои ЛИЧНЫЕ данные и окнтроль над домом сомнитеьным китайским и зарубежным серверам.
А я мог бы им помочь, за небольшое вознаграждение поднять HomeAssistant дома и радоваться. У самого уже 4 года работает, все стабильно.

Avatar Picture
Гость

13:45:39 27-01-2026

Гость (12:06:32 27-01-2026) Ну а ебсплатный сыр только в мышеловке, пусть доверяют свои... Такие умные люди стране нужны. Дроны программировать, реестр повесток делать, ТСПУ и прочее. Ждите, с вами свяжутся.

Avatar Picture
Гость

21:56:39 29-01-2026

Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Что умный дом умеет? Включать чайник и двигать шторы? Реально что-то полезное есть? Или так,автоматизация ради автоматизации?

Avatar Picture
Гость

11:51:44 30-01-2026

Гость (21:56:39 29-01-2026) Что умный дом умеет? Включать чайник и двигать шторы? Реальн... Умеет выключить воду при затоплении, умеет выключить электричество при сильных скачках напряжения или в других экстренных ситуациях, умеет вызвать пожарную службу, умеет обнаружить взлом и проникновение в квартиру, и во всех случаях оповестит хозяйна сигналом тревоги и уведомлением на телефон и ещё много чего полезного... Не судите о том чего не знаете. С помощью этих функции умного дома я уже несколько раз избежал аварийных ситуации и больших финансовых затрат.

Avatar Picture
Гость

09:48:51 27-01-2026

Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душа, ходит в гразной одежде из-за отказа умной стиральной машины, вечно голоден из-за отказа умной фритюрницы и неудовлетворён из-за отказа умной силиконовой кекс-муклы.
Допонтовались своими интернетами.

Avatar Picture
Гость

10:00:32 27-01-2026

Гость (09:48:51 27-01-2026) Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душ... я не зумер, у меня сын зумер, но я умный дом свой поднял и все работает, нужно быть просто с мозгами, а не ссылаться на других, что они тупые, не являясь умным.

Avatar Picture
Гость

10:01:00 27-01-2026

Гость (09:48:51 27-01-2026) Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душ...
Как узнать идиота в толпе? Он несет бред про зумеров или носит значок депутата

Avatar Picture
Гость

09:55:36 27-01-2026

Наконец то признались о блокаде, вот только врать продолжают, что не могут сделать, ибо блокирует РКН. Особенно ростелеком, он в первых рядах все блокировки вешает, давно уже приходится плясать с бубном, покупая за рубежом сервера зеркальные, для обеспечения работы умного дома. При этом с каждого утюга нам вещают о цифровом рубле, паспорте и других фишках, блокируя все для развития этого. Сами себе в ноги стреляют низкоквалифицированные кадры , принятые в ряды РКН

Avatar Picture
Гость

10:01:28 27-01-2026

Гость (09:55:36 27-01-2026) Наконец то признались о блокаде, вот только врать продолжают... Сервера отшибленной памяти в плюсе

Avatar Picture
Совет

10:02:01 27-01-2026

Свят светыч Серёня Боярских - наведет порядок... - беспорядком.

Avatar Picture
ППШариков

10:14:45 27-01-2026

"Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино" (с)

Avatar Picture
Гость

10:24:49 27-01-2026

бээээхэхэ
а если вам лектричество и тепло вообще отключат скажем на месяц? помирать будете с вашим умным домом?
изба с печкой и колодцем нужна а не умные приборы за бешеные деньги

Avatar Picture
Атай

10:35:25 27-01-2026

Гость (10:24:49 27-01-2026) бээээхэхэа если вам лектричество и тепло вообще отключа... от лат. regressus батенька

Avatar Picture
Гость

10:52:02 27-01-2026

Атай (10:35:25 27-01-2026) от лат. regressus батенька... не регрессус а здоровый прагматизм - живи в палатах но избу с печкой под рукой имей

Avatar Picture
Юрий

11:10:11 27-01-2026

бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и качественно выполнять свои основные функции. К чему умная стиралка или холодильник ?
ладно ноут, смартфон, телевизор. А все остальное должно быть надежным и договечным. А чайник включить на нагорев и руками можно и не обязательно по расписанию. Тема высосана из пальца..

Avatar Picture
Гость

14:52:55 27-01-2026

Юрий (11:10:11 27-01-2026) бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и каче... Бытовая техника сделана так, что какие-то программы можно включить непосредственно на стиралке или посудомойке, а часть функций работает только при активации через приложение, нарочно таким образом изготавливают приборы. Примерно: включаешь стирку 1,5 часа при температуре 60 градусов, хочешь уменьшить время или температуру, только через приложение в смартфоне, механически никак.

Avatar Picture
Гость

14:54:56 27-01-2026

Юрий (11:10:11 27-01-2026) бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и каче..К чему умная стиралка или холодильник ?. Ни к чему. но других нет в продаже.

Avatar Picture
Гость

11:28:54 27-01-2026

Сначала дуракам впарили не нужные функции, а теперь еще и отключили их.

Avatar Picture
Гость

12:15:15 30-01-2026

Гость (11:28:54 27-01-2026) Сначала дуракам впарили не нужные функции, а теперь еще и от... У дураков может быть и так, а умные устройства для умных людей, и кстати всё работает(у умных людей). Кстати, вспомнились времена моды на зеркальные фотоаппараты, все себе их покупали, а многие снимали только на авторежиме, потому что по другому не умели, НЕ используя 99% возможностей фотоаппарата. А сейчас многие из них говорят что умный дом это "гумно", понятия не имя что это такое и как это работает. Вот и поэтому умные люди контролируют свой "умный дом", а остальные, на работе, переживают выключили ли утюг и закрыли ли дверь на замок.

Avatar Picture
dok_СФ

11:43:39 27-01-2026

были рассчитаны на постоянное соединение с облачными сервисами производителей - чистейший элемент рыночной экономики..

Avatar Picture
Гость

11:59:08 27-01-2026

Хочу домой в СССР!!!

Avatar Picture
Гость

22:03:20 29-01-2026

Гость (11:59:08 27-01-2026) Хочу домой в СССР!!!... Так выкиньте все умные приборы, отключите интернет и читайте бумажные кники. Цифровой детокс это сейчас называется. )

Avatar Picture
ДМВ

12:05:12 27-01-2026

На фото- три ряда уже не глупых чайников- они умеют сами выключаться. А верхний ряд- обучены просто свистеть.

Avatar Picture
Гость

13:45:40 27-01-2026

А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайские брички остановятся в пути или не заведутся утром!

Avatar Picture
Гость

15:03:39 27-01-2026

Гость (13:45:40 27-01-2026) А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайск... А кто их заставлял покупать чайна-корыта? Надо было брать уазика, он команды с сервера игнорирует полностью.

Avatar Picture
Гость

22:06:51 29-01-2026

Гость (13:45:40 27-01-2026) А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайск... Этому уже и название давно придумано - "восстание машин". Ждём когда начнётся... )

Avatar Picture
Гость

15:49:07 27-01-2026

Дело совсем не в умном доме, а в самих устройствах! Черт с ним, с умным домом!
Меня эта проблема озадачила в 2023, когда возникла необходимость менять бытовую технику. Пришлось потратить время, чтобы добыть модели, которые не связаны с сервером производителя. В то время в Барнауле не было проблем с мобильным интернетом, но у меня экономичный тариф с небольшим трафиком. Для удовлетворения базовых потребностей пенса вполне хватало. Если надо качнуть что-то большое, то ехали к родственникам с домашним безлимитом. Поэтому представив картину, как у меня может закончиться трафик и придется куковать возле бесполезных стиралки и посудомойки, искали независимых. Сейчас , в 2026, похоже, таких не продают вообще. Ещё и с интернетом засада!

Avatar Picture
Игорь

17:25:06 28-01-2026

На фото "чайники" у которых нет "умного дома".

Avatar Picture
Гость

21:52:57 28-01-2026

Не знаю как у кого, а у меня все хорошо, никаких сбоев. Вам фуфло впаривают.

Avatar Picture
Светоч

01:56:34 31-01-2026

Классно ребята стебаетесь) от души посмеялась😁 не доверяю и не буду никогда доверять я эти роботомашинам. Я на уровне интуиции чувствовала, что вся эта бытовая техника, которой нас заваливают зло😐 Микроволновки убивают при нагреве еды всё живое, чайники электрические воняют пластмассой. Лампочки долгоиграющие портят нам зрение, а уж про телефоны молчу.

