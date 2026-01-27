В России массово перестает работать бытовая техника из-за цифровой блокады

Владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения

27 января 2026, 09:30, ИА Амител

Бытовая техника / Фото: amic.ru

Пользователи импортной бытовой техники в России сталкиваются с проблемами в работе устройств из-за отсутствия обновлений программного обеспечения. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", техника выходит из строя не по механическим причинам, а из-за фактической цифровой блокировки со стороны производителей.

Речь идет о самых разных приборах – от электрочайников и стиральных машин до холодильников. Встроенное программное обеспечение, необходимое для их базовой и стабильной работы, не получает критически важных обновлений, поскольку серверы зарубежных производителей оказались географически недоступны для пользователей из России. В результате владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения, в том числе применять VPN-сервисы, что является сложным и ненадежным вариантом для повседневной эксплуатации бытовых приборов.

Как отмечается, россияне пытаются обращаться в регулирующие органы, в частности в Роскомнадзор, однако добиться решения проблемы не удается. Причина в том, что ведомство не имеет юрисдикции над зарубежными IT-сервисами и серверами производителей техники.

Эксперты указывают, что по мере увеличения срока работы устройств без актуальных патчей возрастает риск серьезных сбоев. Это может привести к неконтролируемым отключениям техники и отказам в работе. Наиболее уязвимыми оказываются умные устройства среднего и премиального сегмента, которые изначально были рассчитаны на постоянное соединение с облачными сервисами производителей.

