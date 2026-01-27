В России массово перестает работать бытовая техника из-за цифровой блокады
Владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения
27 января 2026, 09:30, ИА Амител
Пользователи импортной бытовой техники в России сталкиваются с проблемами в работе устройств из-за отсутствия обновлений программного обеспечения. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", техника выходит из строя не по механическим причинам, а из-за фактической цифровой блокировки со стороны производителей.
Речь идет о самых разных приборах – от электрочайников и стиральных машин до холодильников. Встроенное программное обеспечение, необходимое для их базовой и стабильной работы, не получает критически важных обновлений, поскольку серверы зарубежных производителей оказались географически недоступны для пользователей из России. В результате владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения, в том числе применять VPN-сервисы, что является сложным и ненадежным вариантом для повседневной эксплуатации бытовых приборов.
Как отмечается, россияне пытаются обращаться в регулирующие органы, в частности в Роскомнадзор, однако добиться решения проблемы не удается. Причина в том, что ведомство не имеет юрисдикции над зарубежными IT-сервисами и серверами производителей техники.
Эксперты указывают, что по мере увеличения срока работы устройств без актуальных патчей возрастает риск серьезных сбоев. Это может привести к неконтролируемым отключениям техники и отказам в работе. Наиболее уязвимыми оказываются умные устройства среднего и премиального сегмента, которые изначально были рассчитаны на постоянное соединение с облачными сервисами производителей.
Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби задержан мужчина, устроивший масштабный погром в магазине бытовой техники. Причиной стало возмущение покупателя отказом продавца принять обратно неисправный товар. Сумма причиненного ущерба превышает 330 тысяч рублей.
09:34:18 27-01-2026
Ну наконец-то признались про цифровую блокаду, а то все безопасность....
11:55:44 30-01-2026
Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Сделаешь всё а удаленный доступ к своему УД будет блокировать РКН.
11:56:36 30-01-2026
Гость (09:34:18 27-01-2026) Ну наконец-то признались про цифровую блокаду, а то все безо... Да... Любят у нас причинять добро гражданам...
09:35:07 27-01-2026
А чайнику-то чего не хватает?
09:56:29 27-01-2026
Гость (09:35:07 27-01-2026) А чайнику-то чего не хватает?... Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которые могут внедряться в среду умного дома, включаться, когда ты приходишь домой, подогревать воду до определенной температуры, а так же голосовой запуск.
11:30:27 27-01-2026
Гость (09:56:29 27-01-2026) Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которы... расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до чайника? Как часто есть потребность включить чайник находясь вне дома?
15:23:56 27-01-2026
Гость (11:30:27 27-01-2026) расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до... Например утром можно в кровати еще минуту повалятся пока он закипает. Вне дома можно его включить когда на улице мороз заходишь с улицы, а там уже и чайник закипел...Странный вы какой-то конечно, хотели сумничать или самоутвердится что ли.
15:34:58 27-01-2026
Гость (15:23:56 27-01-2026) Вне дома можно его включить когда на улице мороз заходишь с улицы, а там уже и чайник закипел...И вы не раздеваясь, не моя рук, сразу к чайнику скачете? Кипяточку накатить? Ну и про поваляться минутку утром. Вы не умываясь, зубы ни чистя сразу чай/кофий пьете? Нормальные люди утром приняли душ, почистили зубы и только потом завтракать садятся. А за время "помывки" чайник успеет вскипеть не один раз.
16:15:04 28-01-2026
Гость (15:34:58 27-01-2026) И вы не раздеваясь, не моя рук, сразу к чайнику скачете? Кип... То есть люди которые сначала завтракают, а потом чистят зубы и принимают душ в вашем понимании ненормальные? В целом деление людей на нормальных и ненормальных уже весьма не адекватно, но опять становится модно. Жить нужно так как нравится и по возможности не мешать это делать другим. Наврядли бы стал покупать умный чайник, но есть техника, где бы интеллект не помешал.
16:55:26 27-01-2026
Гость (15:23:56 27-01-2026) Например утром можно в кровати еще минуту повалятся пока он... вы НАСТОЛЬКО заняты? Я лично вас понимаю, но 99,9 процентов людей обходятся без этой функции чайника.
18:54:55 30-01-2026
Гость (11:30:27 27-01-2026) расскажите куда вы тратите освободившиеся время от похода до... Дело не во включении вне дома, дело в удобстве. Пример: я сижу в комнате, смотрю телевизор и решил испить чаю. С обычным чайником - надо идти на кухню и включить его. В случае с умным чайником - входя в приложение, вижу колличество воды и температуру её и если достаточно воды и греть не надо пью чай, если остыло - включаю через приложение, потом получаю уведомление, что вода вскипела или нагрелась и иду на кухню заваривать чай или разбавлять из ранее завренного. А, если речь идёт о разных сорта чая, которые не всегда заваривается именно кипятком, то можно выставить необходимую температуру подогревания. Не надо бегать на кухню. К удобству быстро привыкаешь.
20:33:32 29-01-2026
Гость (09:56:29 27-01-2026) Увы, если не смотреть ан фото, то есть умные чайники, которы... У меня чайник, ещё картошку чистит, суп, анекдоты рассказывает, про то как он устает за день, пока меня нет, стирает белье, полы моет..
09:37:29 27-01-2026
Т.е это производители техники блокируют нам интернет. А РКН ничего не может сделать?
Получается если у меня в китайском телефоне нет интернета, это китайцы виноваты. А РКН он же в России чего он китайцам сделает
11:51:27 30-01-2026
Гость (09:37:29 27-01-2026) Т.е это производители техники блокируют нам интернет. А РКН ... Я думаю, что больше двух третей проблем связаны как раз с работой РКН. В большинстве случаев это наш РКН блокирует доступ к сервисам, а не производители.
09:38:01 27-01-2026
У меня вчера сковорода вместо котлеты, шницель пожарила. Стиралка теперь стирает только хугобос. П
10:45:32 27-01-2026
Гость (09:38:01 27-01-2026) У меня вчера сковорода вместо котлеты, шницель пожарила. Сти... Так вы отсоедините тырнетовский кабель от этой утвари. Что а кухне, что в ванной)
09:39:14 27-01-2026
О а ещё теперь симки блокируют на если несколько дней не пользовался. Так уже газовый котел и сигнализация в авто попадают под подозрение в терроризме
11:26:46 27-01-2026
Гость (09:39:14 27-01-2026) О а ещё теперь симки блокируют на если несколько дней не пол... Маразм крепчает
09:44:12 27-01-2026
А почему?
09:46:10 27-01-2026
Бурные и продолжительные аплодисменты!
Сколько ещё нужно примеров для недалёких наших сограждан, чтобы наконец начала включаться голова - "умные" устройства - это не для них, а для производителей, которые теперь могут дистанционно отключить (или того хуже - заставить наносить урон и вред) из законным (!) владельцам.
09:59:18 27-01-2026
@ (09:46:10 27-01-2026) Бурные и продолжительные аплодисменты!Сколько ещё ну... Ответ: мы в банановом раю, в теперешней ситуации - назад в будущее.
Недооцениваете вы наших граждан, лиха беда начало.
09:59:32 27-01-2026
@ (09:46:10 27-01-2026) Бурные и продолжительные аплодисменты!Сколько ещё ну... установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например HomeAssistant, и был бы умный дом, независимый от производиетлей, плюс можно использовать ЛЮБЫЕ устройства, разных производителей и не зависить от них. Да и сервер там мнго железа не требует, подойдет старый ноут, или пк, я взял миниПК на базе N100 очень тихий, компактный, экономичный.
10:59:10 27-01-2026
Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Для всего вышеописанного нужны хотя бы мало-мальские ИТ-скиллы, а у подавляющего процента их отродясь нет... А платить за настройку с последующим постоянным суппортом - ну такое себе..
12:06:32 27-01-2026
qwerty (10:59:10 27-01-2026) Для всего вышеописанного нужны хотя бы мало-мальские ИТ-скил... Ну а ебсплатный сыр только в мышеловке, пусть доверяют свои ЛИЧНЫЕ данные и окнтроль над домом сомнитеьным китайским и зарубежным серверам.
А я мог бы им помочь, за небольшое вознаграждение поднять HomeAssistant дома и радоваться. У самого уже 4 года работает, все стабильно.
13:45:39 27-01-2026
Гость (12:06:32 27-01-2026) Ну а ебсплатный сыр только в мышеловке, пусть доверяют свои... Такие умные люди стране нужны. Дроны программировать, реестр повесток делать, ТСПУ и прочее. Ждите, с вами свяжутся.
21:56:39 29-01-2026
Гость (09:59:32 27-01-2026) установил бы дома СВОЙ сервер умного дома на базе, например ... Что умный дом умеет? Включать чайник и двигать шторы? Реально что-то полезное есть? Или так,автоматизация ради автоматизации?
11:51:44 30-01-2026
Гость (21:56:39 29-01-2026) Что умный дом умеет? Включать чайник и двигать шторы? Реальн... Умеет выключить воду при затоплении, умеет выключить электричество при сильных скачках напряжения или в других экстренных ситуациях, умеет вызвать пожарную службу, умеет обнаружить взлом и проникновение в квартиру, и во всех случаях оповестит хозяйна сигналом тревоги и уведомлением на телефон и ещё много чего полезного... Не судите о том чего не знаете. С помощью этих функции умного дома я уже несколько раз избежал аварийных ситуации и больших финансовых затрат.
09:48:51 27-01-2026
Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душа, ходит в гразной одежде из-за отказа умной стиральной машины, вечно голоден из-за отказа умной фритюрницы и неудовлетворён из-за отказа умной силиконовой кекс-муклы.
Допонтовались своими интернетами.
10:00:32 27-01-2026
Гость (09:48:51 27-01-2026) Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душ... я не зумер, у меня сын зумер, но я умный дом свой поднял и все работает, нужно быть просто с мозгами, а не ссылаться на других, что они тупые, не являясь умным.
10:01:00 27-01-2026
Гость (09:48:51 27-01-2026) Как узнать зумера в толпе? Он воняет из-за отказа умного душ...
Как узнать идиота в толпе? Он несет бред про зумеров или носит значок депутата
09:55:36 27-01-2026
Наконец то признались о блокаде, вот только врать продолжают, что не могут сделать, ибо блокирует РКН. Особенно ростелеком, он в первых рядах все блокировки вешает, давно уже приходится плясать с бубном, покупая за рубежом сервера зеркальные, для обеспечения работы умного дома. При этом с каждого утюга нам вещают о цифровом рубле, паспорте и других фишках, блокируя все для развития этого. Сами себе в ноги стреляют низкоквалифицированные кадры , принятые в ряды РКН
10:01:28 27-01-2026
Гость (09:55:36 27-01-2026) Наконец то признались о блокаде, вот только врать продолжают... Сервера отшибленной памяти в плюсе
10:02:01 27-01-2026
Свят светыч Серёня Боярских - наведет порядок... - беспорядком.
10:14:45 27-01-2026
"Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино" (с)
10:24:49 27-01-2026
бээээхэхэ
а если вам лектричество и тепло вообще отключат скажем на месяц? помирать будете с вашим умным домом?
изба с печкой и колодцем нужна а не умные приборы за бешеные деньги
10:35:25 27-01-2026
Гость (10:24:49 27-01-2026) бээээхэхэа если вам лектричество и тепло вообще отключа... от лат. regressus батенька
10:52:02 27-01-2026
Атай (10:35:25 27-01-2026) от лат. regressus батенька... не регрессус а здоровый прагматизм - живи в палатах но избу с печкой под рукой имей
11:10:11 27-01-2026
бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и качественно выполнять свои основные функции. К чему умная стиралка или холодильник ?
ладно ноут, смартфон, телевизор. А все остальное должно быть надежным и договечным. А чайник включить на нагорев и руками можно и не обязательно по расписанию. Тема высосана из пальца..
14:52:55 27-01-2026
Юрий (11:10:11 27-01-2026) бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и каче... Бытовая техника сделана так, что какие-то программы можно включить непосредственно на стиралке или посудомойке, а часть функций работает только при активации через приложение, нарочно таким образом изготавливают приборы. Примерно: включаешь стирку 1,5 часа при температуре 60 градусов, хочешь уменьшить время или температуру, только через приложение в смартфоне, механически никак.
14:54:56 27-01-2026
Юрий (11:10:11 27-01-2026) бытовая техника в первую очередь должна быть надежной и каче..К чему умная стиралка или холодильник ?. Ни к чему. но других нет в продаже.
11:28:54 27-01-2026
Сначала дуракам впарили не нужные функции, а теперь еще и отключили их.
12:15:15 30-01-2026
Гость (11:28:54 27-01-2026) Сначала дуракам впарили не нужные функции, а теперь еще и от... У дураков может быть и так, а умные устройства для умных людей, и кстати всё работает(у умных людей). Кстати, вспомнились времена моды на зеркальные фотоаппараты, все себе их покупали, а многие снимали только на авторежиме, потому что по другому не умели, НЕ используя 99% возможностей фотоаппарата. А сейчас многие из них говорят что умный дом это "гумно", понятия не имя что это такое и как это работает. Вот и поэтому умные люди контролируют свой "умный дом", а остальные, на работе, переживают выключили ли утюг и закрыли ли дверь на замок.
11:43:39 27-01-2026
были рассчитаны на постоянное соединение с облачными сервисами производителей - чистейший элемент рыночной экономики..
11:59:08 27-01-2026
Хочу домой в СССР!!!
22:03:20 29-01-2026
Гость (11:59:08 27-01-2026) Хочу домой в СССР!!!... Так выкиньте все умные приборы, отключите интернет и читайте бумажные кники. Цифровой детокс это сейчас называется. )
12:05:12 27-01-2026
На фото- три ряда уже не глупых чайников- они умеют сами выключаться. А верхний ряд- обучены просто свистеть.
13:45:40 27-01-2026
А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайские брички остановятся в пути или не заведутся утром!
15:03:39 27-01-2026
Гость (13:45:40 27-01-2026) А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайск... А кто их заставлял покупать чайна-корыта? Надо было брать уазика, он команды с сервера игнорирует полностью.
22:06:51 29-01-2026
Гость (13:45:40 27-01-2026) А прикиньте, завтра поступит команда с сервера и все китайск... Этому уже и название давно придумано - "восстание машин". Ждём когда начнётся... )
15:49:07 27-01-2026
Дело совсем не в умном доме, а в самих устройствах! Черт с ним, с умным домом!
Меня эта проблема озадачила в 2023, когда возникла необходимость менять бытовую технику. Пришлось потратить время, чтобы добыть модели, которые не связаны с сервером производителя. В то время в Барнауле не было проблем с мобильным интернетом, но у меня экономичный тариф с небольшим трафиком. Для удовлетворения базовых потребностей пенса вполне хватало. Если надо качнуть что-то большое, то ехали к родственникам с домашним безлимитом. Поэтому представив картину, как у меня может закончиться трафик и придется куковать возле бесполезных стиралки и посудомойки, искали независимых. Сейчас , в 2026, похоже, таких не продают вообще. Ещё и с интернетом засада!
17:25:06 28-01-2026
На фото "чайники" у которых нет "умного дома".
21:52:57 28-01-2026
Не знаю как у кого, а у меня все хорошо, никаких сбоев. Вам фуфло впаривают.
01:56:34 31-01-2026
Классно ребята стебаетесь) от души посмеялась😁 не доверяю и не буду никогда доверять я эти роботомашинам. Я на уровне интуиции чувствовала, что вся эта бытовая техника, которой нас заваливают зло😐 Микроволновки убивают при нагреве еды всё живое, чайники электрические воняют пластмассой. Лампочки долгоиграющие портят нам зрение, а уж про телефоны молчу.