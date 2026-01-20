Бытовая техника и телефоны могут резко подорожать до 30% в Алтайском крае

Особенно вырастут цены на смартфоны и компьютеры

20 января 2026, 06:45, ИА Амител

Магазин бытовой техники / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае продавцы электроники ожидают роста цен на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Крупнейшие мировые производители уже предупредили о повышении отпускной стоимости. По разным оценкам, техника может подорожать до 30%, а комплектующие – в среднем до 10%, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Так, основатель компании GSM22 Дмитрий Рындин отметил, что рынок электроники в регионе за последний год уже пережил заметные изменения. В среднем цены выросли примерно на 10%, однако подорожание было неравномерным – часть моделей временно дешевела за счет акций.

По словам эксперта, дефицита комплектующих и запчастей сейчас нет: рынок, напротив, перенасыщен, а поставки идут из разных регионов России.

«За последний год рынок электроники в Алтайском крае действительно пережил серьезные изменения. В целом рост цен в регионе составил около 10%. При этом подорожание было неравномерным. Какие-то модели выросли в цене, какие-то, наоборот, периодически дешевели за счет акций и распродаж. Стабильности, к которой мы привыкли раньше, сейчас нет. Рынок живой и постоянно меняется. Что касается ремонта смартфонов и комплектующих, сегодня дефицита нет. Рынок, скорее, перенасыщен. Мы закупаем запчасти по всей России», – объяснил эксперт.

Участники рынка уточняют, что один из крупных китайских производителей уже прекратил принимать заказы по старым ценам. Новые ценники в магазинах могут появиться в первом квартале года.

Среди причин удорожания эксперты называют повышение НДС, введение технологического сбора, и обязательной маркировки "Честный знак", а также рост цен на сырье – олово, медь и серебро. Дополнительным фактором остается мировой дефицит оперативной памяти на фоне роста спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Официальный комментарий от пресс-службы ЦРПТ "Честный знак":

"Честный знак" минимально влияет на стоимость продукции. Цена кода маркировки фиксированная и составляет 50 копеек. По данным аналитиков Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) ВШЭ, вклад маркировки в цену радиоэлектроники составит 0,4% за 6 лет, что значительно ниже уровня годовой инфляции. Например, если мобильный телефон стоит 50 тыс. рублей, то с введением маркировки за 6 последующих лет потенциальное влияние "Честного знака" на его цену составит порядка 200 рублей.

В то же время маркировка способствует "обелению" рынка. В целом "Честный знак" уже снизил нелегальный оборот в России втрое – с 26% до 9% (данные ИГМУ ВШЭ). В парфюмерии показатель снизился на 82%, воде – на 60%, табаке – на 56%. При этом легальные игроки занимают доли тех, кто работает "в серую". Это подтверждается опытом 33 товарных групп, в которых маркировка уже внедрена. Так, благодаря "Честному знаку" рынок воды расширился на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, икры – на 14%. В детских игрушках отрасль обелилась в 2,3 раза, хотя маркировка там стартовала только 1 сентября 2025 года.

Согласно исследованию ИГМУ ВШЭ, доля нелегального оборота в радиоэлектронной продукции достигает сегодня 20%. За 6 лет дополнительные поступления в госбюджет от легализации этого рынка превысят 20 млрд рублей, а добросовестный бизнес увеличит доходы более чем на 50 млрд рублей.