Бытовая техника и телефоны могут резко подорожать до 30% в Алтайском крае
Особенно вырастут цены на смартфоны и компьютеры
20 января 2026, 06:45, ИА Амител
В Алтайском крае продавцы электроники ожидают роста цен на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Крупнейшие мировые производители уже предупредили о повышении отпускной стоимости. По разным оценкам, техника может подорожать до 30%, а комплектующие – в среднем до 10%, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Так, основатель компании GSM22 Дмитрий Рындин отметил, что рынок электроники в регионе за последний год уже пережил заметные изменения. В среднем цены выросли примерно на 10%, однако подорожание было неравномерным – часть моделей временно дешевела за счет акций.
По словам эксперта, дефицита комплектующих и запчастей сейчас нет: рынок, напротив, перенасыщен, а поставки идут из разных регионов России.
«За последний год рынок электроники в Алтайском крае действительно пережил серьезные изменения. В целом рост цен в регионе составил около 10%. При этом подорожание было неравномерным. Какие-то модели выросли в цене, какие-то, наоборот, периодически дешевели за счет акций и распродаж. Стабильности, к которой мы привыкли раньше, сейчас нет. Рынок живой и постоянно меняется. Что касается ремонта смартфонов и комплектующих, сегодня дефицита нет. Рынок, скорее, перенасыщен. Мы закупаем запчасти по всей России», – объяснил эксперт.
Участники рынка уточняют, что один из крупных китайских производителей уже прекратил принимать заказы по старым ценам. Новые ценники в магазинах могут появиться в первом квартале года.
Среди причин удорожания эксперты называют повышение НДС, введение технологического сбора, и обязательной маркировки "Честный знак", а также рост цен на сырье – олово, медь и серебро. Дополнительным фактором остается мировой дефицит оперативной памяти на фоне роста спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.
Официальный комментарий от пресс-службы ЦРПТ "Честный знак":
"Честный знак" минимально влияет на стоимость продукции. Цена кода маркировки фиксированная и составляет 50 копеек. По данным аналитиков Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) ВШЭ, вклад маркировки в цену радиоэлектроники составит 0,4% за 6 лет, что значительно ниже уровня годовой инфляции. Например, если мобильный телефон стоит 50 тыс. рублей, то с введением маркировки за 6 последующих лет потенциальное влияние "Честного знака" на его цену составит порядка 200 рублей.
В то же время маркировка способствует "обелению" рынка. В целом "Честный знак" уже снизил нелегальный оборот в России втрое – с 26% до 9% (данные ИГМУ ВШЭ). В парфюмерии показатель снизился на 82%, воде – на 60%, табаке – на 56%. При этом легальные игроки занимают доли тех, кто работает "в серую". Это подтверждается опытом 33 товарных групп, в которых маркировка уже внедрена. Так, благодаря "Честному знаку" рынок воды расширился на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, икры – на 14%. В детских игрушках отрасль обелилась в 2,3 раза, хотя маркировка там стартовала только 1 сентября 2025 года.
Согласно исследованию ИГМУ ВШЭ, доля нелегального оборота в радиоэлектронной продукции достигает сегодня 20%. За 6 лет дополнительные поступления в госбюджет от легализации этого рынка превысят 20 млрд рублей, а добросовестный бизнес увеличит доходы более чем на 50 млрд рублей.
07:16:13 20-01-2026
Попытка спихнуть залежалый товар
08:01:19 20-01-2026
Бытовая техника может резко подорожать до 30%. Это очень мяягко сказано. И речь идет о том нелеквиде, что завозят в страну из Китая наши спекулянты. Попробуйте сегодня купить хорошую камеру-фотоаппарат, или приличный бук, пк, или даже обувь.
08:10:50 20-01-2026
Уже и реагировать на постоянные сообщения о росте цен и тарифов гне хочется. Оскомину набило. А оно продолжается.Но душа перестает даже "радоваться".
08:18:36 20-01-2026
"По словам эксперта, дефицита комплектующих и запчастей сейчас нет: рынок, напротив, перенасыщен, а поставки идут из разных регионов России."========== "Это какой то позор!" Все затарено хламом, но против всех законов экономики вздрючить цены на 30%.
08:44:16 20-01-2026
Ну ничего, сейчас отечественный производитель свободно вздохнет на рынке. И будут у нас дешёвые смартфоны, ноутбуки и прочее.
Немного нужно потерпеть просто
09:04:53 20-01-2026
Гость (08:44:16 20-01-2026) Ну ничего, сейчас отечественный производитель свободно вздох... Вы бы пробовали с утра не злоупотреблят запрещенными препаратами,смотришь бы и не писали всякий бред(чтоб освежить вам память-не так давно,Медведеву,когда он был президентом, проводили презентацию нового российского айфона,не подскажите где он?)
09:10:30 20-01-2026
гость (09:04:53 20-01-2026) Вы бы пробовали с утра не злоупотреблят запрещенными препара... а вам знакомо слово сарказм?
09:13:53 20-01-2026
гость (09:04:53 20-01-2026) Вы бы пробовали с утра не злоупотреблят запрещенными препара... а вы видимо "в сарказм" не умеете, от слова совсем? ))
09:10:38 20-01-2026
Гость (08:44:16 20-01-2026) Ну ничего, сейчас отечественный производитель свободно вздох...
и так из поколеня в поколение...
ну еще немного, ну потерпеть, ну вот вот. Еще немного и вот там за горизонтом ... вон таааам , еще немного и.... и так уже лет 80
09:47:13 20-01-2026
Гость (09:10:38 20-01-2026) и так из поколеня в поколение... ну еще немного, ну ...
Правительство: "просто сейчас трудные времена, вам нужно больше работать и меньше есть, зато ваши дети и внуки будут жить в Прекрасной России Будущего!"
Снова правительство: "почему вы не размножаетесь???"
09:55:40 20-01-2026
Гость (09:47:13 20-01-2026) Правительство: "просто сейчас трудные времена, вам нужно... если у вас трудные времена , то зчем размножаться?
Трудные только на горизонте. Мы еще и не начинали....
13:06:27 20-01-2026
Гость (09:47:13 20-01-2026) Правительство: "просто сейчас трудные времена, вам нужно... В СССР уже была песня "Прекрасное далеко", такой фокус в России не получится.
23:44:44 20-01-2026
Гость (08:44:16 20-01-2026) Ну ничего, сейчас отечественный производитель свободно вздох... как и отечественный кинематограф и мессенджеры. Если не устранить конкурентов то отечественные поделки нафиг никому не сдались)
17:53:58 20-01-2026
Явно же заказная статья от конторы про которую пишут в тексте. Доллар стабилен, какой рост цен 30% это бред!!!!!!
17:56:35 20-01-2026
Если он поднимет цены до 30% то завтра придется закрыть все магазины, конкуренты не дремлют, конкуренция жесткая, мвидео, эльдос, е2 быстро выдавит эту мелоуч с рынка