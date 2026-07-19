В России могут изменить систему проверки домашних заданий в школах
После сдачи письменной работы ученик должен объяснить учителю, как именно выполнил задание
19 июля 2026, 08:31, ИА Амител
Домашние задания в российских школах следует проверять не только письменно, но и в устной форме. Такой подход поможет сократить использование искусственного интеллекта при выполнении учебных работ, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
В беседе с РИА Новости он отметил, что после сдачи письменной работы ученик должен объяснить учителю, как именно выполнил задание.
«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — заявил Владислав Гриб.
По его мнению, если школьники не будут подтверждать свои знания устно, использование искусственного интеллекта при подготовке домашних заданий станет более распространенным, что, как считает Гриб, будет вводить в заблуждение и самих учащихся, и педагогов.
В связи с этим заместитель секретаря Общественной палаты предложил увеличить время на уроках, отведенное для проверки домашних заданий.
«Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме», — заключил он.
09:04:51 19-07-2026
30 человек в классе... И каждый будет объяснять? Гриб реально такой гриб!
09:11:10 19-07-2026
Ну так может отменить ДЗ? Пусть в школе по одной задачке каждый решает перед учителем, вот тогда у школы будет стимул учить детей, то ли он ей за пару минут сделает, то ли она будет сидеть с ним час. А детям с родителями дома больше времени будет
13:15:53 19-07-2026
Никому не нужны эти домашние задания, это пустая трата времени и учеников,и учителей. Дети и так проводят в школе 6-7часов за уроками.А когда им ходить на секции?Или просто хотя бы погулять на свежем воздухе? Школа не должна занимать всё пространство ребёнка,это маразм!
13:23:04 19-07-2026
30 учеников в классе 40 минут будут рассказывть домашку, вот и весь урок, а потом выдать новую домашку и все:)
18:22:36 19-07-2026
Что за бред. Делал дома дз, делал, а ещё теперь в школе докажи, что ты это сам сделал, ну и маразм. А задания учителя сами придумывают? Вот тоже проверяйте, а то иногда выдают листки с заданиями, а в конце написано от ИИ: если хотите, могу подобрать похожие примеры, и т.д. и т.п.
16:52:40 20-07-2026
Зачем всем проверять дз?
Если есть вопросы нужен разбор, если нет, то проверка на контр раб