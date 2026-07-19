В России могут изменить систему проверки домашних заданий в школах

После сдачи письменной работы ученик должен объяснить учителю, как именно выполнил задание

19 июля 2026, 08:31, ИА Амител

Дети в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Домашние задания в российских школах следует проверять не только письменно, но и в устной форме. Такой подход поможет сократить использование искусственного интеллекта при выполнении учебных работ, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В беседе с РИА Новости он отметил, что после сдачи письменной работы ученик должен объяснить учителю, как именно выполнил задание.

«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — заявил Владислав Гриб.

По его мнению, если школьники не будут подтверждать свои знания устно, использование искусственного интеллекта при подготовке домашних заданий станет более распространенным, что, как считает Гриб, будет вводить в заблуждение и самих учащихся, и педагогов.

В связи с этим заместитель секретаря Общественной палаты предложил увеличить время на уроках, отведенное для проверки домашних заданий.