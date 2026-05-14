Вы имеете право не платить налог на имущество за один объект каждого вида

14 мая 2026, 14:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году пенсионеры могут воспользоваться федеральной льготой, которая освободит их от уплаты налога на имущество, сообщила RT Ольга Епифанова, экс-сенатор и член президиума партии "Справедливая Россия".

«Эта льгота будет распространяться на один объект каждого вида: квартиру, комнату в коммунальной квартире или общежитии, жилой дом, хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м для личного использования и садовые дома, зарегистрированные как объекты недвижимости», — добавила она.

Также льгота будет действовать на гаражи, если они не используются в предпринимательской деятельности. Если у пенсионера несколько гаражей, льготу можно будет применить только к одному из них, выбрав его самостоятельно. В случае отсутствия выбора льгота будет предоставлена на гараж с наибольшим налогом.

«Следует учитывать ограничения. Закон № 422 "О налоге на профессиональный доход" запрещает применять режим самозанятости для сдачи в аренду нежилых помещений, включая гаражи. Доход от аренды не сможет облагаться по льготной ставке 4%. Пенсионерам придется уплачивать НДФЛ или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбирать подходящий налоговый режим», — отметила Епифанова.

Сдача гаража в аренду не лишит права на имущественную льготу, но может повлиять на другие социальные выплаты, такие как субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг или пособия для малоимущих. Если общий доход, включая арендные платежи, превысит региональный порог, некоторые льготы могут быть пересмотрены, заключила она.