В 2026 году россиян с зарплатой от 200 тыс. рублей ждет повышенный налог

Изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой и увеличить поступления в бюджет

27 апреля 2026, 15:48, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2026 году работники с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей будут облагаться НДФЛ по ставке 15%. Это означает, что налог в повышенном размере затронет тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько объяснил в беседе с "Газетой.ru", что расширение круга таких налогоплательщиков будет незначительным.

«На данный момент по прогрессивной шкале НДФЛ платят 2 215 406 человек, что составляет 7,8% от всех работающих россиян. Большинство граждан со средними доходами не подпадают под эту ставку», — отметил Шедько.

По прогнозам эксперта, в 2026 году численность плательщиков по ставке 15% немного увеличится. Это затронет в основном высокооплачиваемых специалистов, жителей крупных городов и северных регионов. Массовое распространение это явление не получит.

«В категорию плательщиков повышенного налога войдут IT-специалисты, работники финансового и страхового секторов, топ-менеджеры, высококвалифицированные инженеры, сотрудники промышленных и строительных предприятий, а также специалисты в области логистики и торговли. Также под повышенную ставку могут попасть россияне, имеющие дополнительные доходы: премии, бонусы, дивиденды, арендную плату или прибыль от бизнеса», — подчеркнул Шедько.

К примеру, при годовом доходе в 2,7 млн рублей по прежним правилам налог 13% составил бы 351 тысячу рублей. По новым правилам первые 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 13%, а оставшиеся 300 тысяч – по ставке 15%. Таким образом, сумма налога возрастет до 357 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше. Однако эта разница незначительна и вряд ли окажет существенное влияние на бюджет граждан. Наибольший ущерб понесут те, чьи доходы значительно превышают установленный порог, заявил эксперт.

Шедько также добавил, что расширение круга плательщиков повышенного НДФЛ может повлиять на рынок труда. Работодатели, вероятно, частично или полностью компенсируют рост налоговой нагрузки, чтобы сохранить прежний уровень доходов своих сотрудников. Это может отразиться на структуре компенсационных пакетов и зарплатных ожиданиях работников, считает эксперт.

Комментарии 30

Гость

15:54:18 27-04-2026

Введите налог на взяточников и коррупционеров! Сколько можно простой люд стричь.

Гость

16:15:04 27-04-2026

Гость (15:54:18 27-04-2026) Введите налог на взяточников и коррупционеров! Сколько можно...
простой люд по 200 тыр не зарабатывает

Гость

16:28:01 27-04-2026

Гость (16:15:04 27-04-2026) простой люд по 200 тыр не зарабатывает... Плиточники в Барнауле 260 000 зарабатывабт в месяц и ни копейки в бюджет, отделочников нужно трясти

Одноразовый клон УГ П

17:27:34 27-04-2026

Гость (16:28:01 27-04-2026) Плиточники в Барнауле 260 000 зарабатывабт в месяц и ни копе... а их уже трясут и в хвост и гриву.

ИПшников и самонанятых, давно, а тех кто просто работает так и тоже шерстят

Гость

16:32:16 27-04-2026

Гость (16:15:04 27-04-2026) простой люд по 200 тыр не зарабатывает... "В категорию плательщиков повышенного налога войдут IT-специалисты, работники финансового и страхового секторов, топ-менеджеры, высококвалифицированные инженеры, сотрудники промышленных и строительных предприятий, а также специалисты в области логистики и торговли. " По-моему очень верно перечислили работников? Чем не простой Люд?

Гость

17:04:47 27-04-2026

Гость (16:15:04 27-04-2026) простой люд по 200 тыр не зарабатывает... с чего это не зарабатывает? под 300 выходит вбелую в Барнауле за 40 часов/неделю. Не ленись, найди наконец нормальную работу, где платят или за знания или умения, а не для пустого времяпровождения

Гость

17:11:48 27-04-2026

Гость (17:04:47 27-04-2026) с чего это не зарабатывает? под 300 выходит вбелую в Барнаул... Месье из ЕР? Сказочник.

Гость

09:37:19 28-04-2026

Гость (17:11:48 27-04-2026) Месье из ЕР? Сказочник.... сами вы сказочники. оторвите опу от дивана и попробуйте повкалывать. у меня была 250-280 но выходных не знал, на заводе, работал по 16-18 часов. А теперь доходы упали, так как экономика растет, теперь и 160 не каждый месяц выходит. Ибо заказов нет, нечем людям платить. все уже обокрали, пока миллиардеры жируют. Но нытики как были так и продолжают сидеть на своих окладах в 40 тыщ попивая чаю отсидев по 8 часов, без активной работы, считающие, что за это им должны платить по 200 тысяч. Ни кто вам ничего не должен, ВЫ должны пойти и взять своё. Если вам лень - то не надо жаловаться

Гость

17:27:54 27-04-2026

Гость (17:04:47 27-04-2026) с чего это не зарабатывает? под 300 выходит вбелую в Барнаул...
я женщина, нормальную - это какую?

Гость

21:23:28 27-04-2026

Гость (17:27:54 27-04-2026) я женщина, нормальную - это какую?... Женщина-дизайнер одних бонусов в месяц на 200 тыр имеет. Если больше не способны нина что - идите на платформу с только фанами связанную

Гость

05:32:24 28-04-2026

Гость (21:23:28 27-04-2026) Женщина-дизайнер одних бонусов в месяц на 200 тыр имеет. Есл...
Бездельников и криворуких от таких цифр корежит просто.

Медведь-шатун

16:17:25 27-04-2026

Налог надо брать с расходов!, а не доходов!, 80% страны в тени!....

Гость

16:23:26 27-04-2026

Медведь-шатун (16:17:25 27-04-2026) Налог надо брать с расходов!, а не доходов!, 80% страны в те... С расходов уже платим и не 13 или 15 процентов, а все 22% НДС называется + мильён всяких акцизов, еще добавить предлагаете?

Гость

16:31:23 27-04-2026

Медведь-шатун (16:17:25 27-04-2026) Налог надо брать с расходов!, а не доходов!, 80% страны в те... Налог с расходов уже есть, называется НДС

Гость

17:04:54 27-04-2026

Медведь-шатун (16:17:25 27-04-2026) Налог надо брать с расходов!, а не доходов!, 80% страны в те... Со всех расходов и так куча налогов уже платится, тот же НДС, акцизы и т.д.

Гость

16:19:25 27-04-2026


Опечалили то как(((.. а нет.. стоп у меня до этой границы не хватает 160 тыщь... прочь печаль!

Гость

06:19:00 28-04-2026

Гость (16:19:25 27-04-2026) Опечалили то как(((.. а нет.. стоп у меня до этой грани... т.е. по своей квалификации Вы ниже, чем кондуктор в ОТ?

Гость

16:20:11 27-04-2026

С таким темпом инфляции лет через пять у многих ЗП будет 200 тыс. вот только хватать их будет чтоб дотянуть до следующей ЗП, но вот НДФЛ забудут планку приподнять, так потихоньку все перетекем на 15%.

математик

16:30:24 27-04-2026

Если 2.2 млн это 7,8% от всех работающих россиян, то всего работающих - получается 28.4 млн, так?

Гость

16:36:16 27-04-2026

Самый эффективный способ повысить собираемость налогов - это ограничивать оборот налички в стране.
Постепенно.
Ну, например, любые покупки, свыше 50 т.р. только по безналичному расчету.
В магазин за продуктами с налом, а вот захочешь телевизор купить - хрен тебе.
Те, кто тени вынужденны будут открывать счета и забрасывать деньги.
Налоговая, выборочно проверяет объем доходов и счета. Если наблюдается несоответствие - рассказывай откуда деньги...

Не переживайте, минус я сам себе первым поставлю, как сообщение опубликуют.

Гость

16:37:57 27-04-2026

200 т.р. это буржуйские доходы.
Честными они не могут быть по определению.
Значит, пусть платят.

Гость

17:26:03 27-04-2026

Гость (16:37:57 27-04-2026) 200 т.р. это буржуйские доходы.Честными они не могут быт...
Если ты тупой, безрукий или ленивый, то да, тебе такие деньги никогда не светят

Гость

20:25:43 27-04-2026

Гость (17:26:03 27-04-2026) Если ты тупой, безрукий или ленивый, то да, тебе такие ... Сразу видно какой умный)))

Гость

18:22:38 27-04-2026

Гость (16:37:57 27-04-2026) 200 т.р. это буржуйские доходы.Честными они не могут быт... Как вы пришли к такому выводу? Буржуйские это какие? По какой конкретно причине честным трудом нельзя, по вашему субъективному мнению, заработать эту сумму?

Гость

21:25:39 27-04-2026

Гость (16:37:57 27-04-2026) 200 т.р. это буржуйские доходы.Честными они не могут быт... сегодня был на сибэнергомаш - от 80 до 260 - это буржуев на работу ищут?

гость

21:26:30 27-04-2026

В Барнауле, ну... это попахать . В Москве на это не выжить. Там тыс 400 р нужно. Поэтому работают...Надо туда валить...

......

17:25:48 27-04-2026

15%....это ни о чем... Быть должно 35-40%

Гость

18:24:38 27-04-2026

...... (17:25:48 27-04-2026) 15%....это ни о чем... Быть должно 35-40%... пробейся в законодатели и тогда будешь говорить, что должно быть, принимая законы. А так, ну всем понятно …..

гость

21:17:09 27-04-2026

А ничего, что аренда может достигать 100 тр? Как вернете? 100 тр налоговым вычетом? Ребенку кушать нужно, одевать и т.п...

Гость

23:15:22 27-04-2026

Куда бы справедливей был, к примеру,
Утроенный налог с миллиардеров,
Чей жульнически нажитый доход
Хотя бы дани адекватной ждёт!

