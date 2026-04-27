Изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой и увеличить поступления в бюджет

27 апреля 2026, 15:48, ИА Амител

В 2026 году работники с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей будут облагаться НДФЛ по ставке 15%. Это означает, что налог в повышенном размере затронет тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько объяснил в беседе с "Газетой.ru", что расширение круга таких налогоплательщиков будет незначительным.

«На данный момент по прогрессивной шкале НДФЛ платят 2 215 406 человек, что составляет 7,8% от всех работающих россиян. Большинство граждан со средними доходами не подпадают под эту ставку», — отметил Шедько.

По прогнозам эксперта, в 2026 году численность плательщиков по ставке 15% немного увеличится. Это затронет в основном высокооплачиваемых специалистов, жителей крупных городов и северных регионов. Массовое распространение это явление не получит.

«В категорию плательщиков повышенного налога войдут IT-специалисты, работники финансового и страхового секторов, топ-менеджеры, высококвалифицированные инженеры, сотрудники промышленных и строительных предприятий, а также специалисты в области логистики и торговли. Также под повышенную ставку могут попасть россияне, имеющие дополнительные доходы: премии, бонусы, дивиденды, арендную плату или прибыль от бизнеса», — подчеркнул Шедько.

К примеру, при годовом доходе в 2,7 млн рублей по прежним правилам налог 13% составил бы 351 тысячу рублей. По новым правилам первые 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 13%, а оставшиеся 300 тысяч – по ставке 15%. Таким образом, сумма налога возрастет до 357 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше. Однако эта разница незначительна и вряд ли окажет существенное влияние на бюджет граждан. Наибольший ущерб понесут те, чьи доходы значительно превышают установленный порог, заявил эксперт.

Шедько также добавил, что расширение круга плательщиков повышенного НДФЛ может повлиять на рынок труда. Работодатели, вероятно, частично или полностью компенсируют рост налоговой нагрузки, чтобы сохранить прежний уровень доходов своих сотрудников. Это может отразиться на структуре компенсационных пакетов и зарплатных ожиданиях работников, считает эксперт.