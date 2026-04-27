В 2026 году россиян с зарплатой от 200 тыс. рублей ждет повышенный налог
Изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой и увеличить поступления в бюджет
27 апреля 2026, 15:48, ИА Амител
В 2026 году работники с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей будут облагаться НДФЛ по ставке 15%. Это означает, что налог в повышенном размере затронет тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько объяснил в беседе с "Газетой.ru", что расширение круга таких налогоплательщиков будет незначительным.
«На данный момент по прогрессивной шкале НДФЛ платят 2 215 406 человек, что составляет 7,8% от всех работающих россиян. Большинство граждан со средними доходами не подпадают под эту ставку», — отметил Шедько.
По прогнозам эксперта, в 2026 году численность плательщиков по ставке 15% немного увеличится. Это затронет в основном высокооплачиваемых специалистов, жителей крупных городов и северных регионов. Массовое распространение это явление не получит.
«В категорию плательщиков повышенного налога войдут IT-специалисты, работники финансового и страхового секторов, топ-менеджеры, высококвалифицированные инженеры, сотрудники промышленных и строительных предприятий, а также специалисты в области логистики и торговли. Также под повышенную ставку могут попасть россияне, имеющие дополнительные доходы: премии, бонусы, дивиденды, арендную плату или прибыль от бизнеса», — подчеркнул Шедько.
К примеру, при годовом доходе в 2,7 млн рублей по прежним правилам налог 13% составил бы 351 тысячу рублей. По новым правилам первые 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 13%, а оставшиеся 300 тысяч – по ставке 15%. Таким образом, сумма налога возрастет до 357 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше. Однако эта разница незначительна и вряд ли окажет существенное влияние на бюджет граждан. Наибольший ущерб понесут те, чьи доходы значительно превышают установленный порог, заявил эксперт.
Шедько также добавил, что расширение круга плательщиков повышенного НДФЛ может повлиять на рынок труда. Работодатели, вероятно, частично или полностью компенсируют рост налоговой нагрузки, чтобы сохранить прежний уровень доходов своих сотрудников. Это может отразиться на структуре компенсационных пакетов и зарплатных ожиданиях работников, считает эксперт.
15:54:18 27-04-2026
Введите налог на взяточников и коррупционеров! Сколько можно простой люд стричь.
16:15:04 27-04-2026
простой люд по 200 тыр не зарабатывает
простой люд по 200 тыр не зарабатывает
16:28:01 27-04-2026
Плиточники в Барнауле 260 000 зарабатывабт в месяц и ни копейки в бюджет, отделочников нужно трясти
17:27:34 27-04-2026
а их уже трясут и в хвост и гриву.
ИПшников и самонанятых, давно, а тех кто просто работает так и тоже шерстят
ИПшников и самонанятых, давно, а тех кто просто работает так и тоже шерстят
16:32:16 27-04-2026
По-моему очень верно перечислили работников? Чем не простой Люд?
17:04:47 27-04-2026
с чего это не зарабатывает? под 300 выходит вбелую в Барнауле за 40 часов/неделю. Не ленись, найди наконец нормальную работу, где платят или за знания или умения, а не для пустого времяпровождения
17:11:48 27-04-2026
Месье из ЕР? Сказочник.
09:37:19 28-04-2026
Гость (17:11:48 27-04-2026) Месье из ЕР? Сказочник.... сами вы сказочники. оторвите опу от дивана и попробуйте повкалывать. у меня была 250-280 но выходных не знал, на заводе, работал по 16-18 часов. А теперь доходы упали, так как экономика растет, теперь и 160 не каждый месяц выходит. Ибо заказов нет, нечем людям платить. все уже обокрали, пока миллиардеры жируют. Но нытики как были так и продолжают сидеть на своих окладах в 40 тыщ попивая чаю отсидев по 8 часов, без активной работы, считающие, что за это им должны платить по 200 тысяч. Ни кто вам ничего не должен, ВЫ должны пойти и взять своё. Если вам лень - то не надо жаловаться
17:27:54 27-04-2026
я женщина, нормальную - это какую?
я женщина, нормальную - это какую?
21:23:28 27-04-2026
Женщина-дизайнер одних бонусов в месяц на 200 тыр имеет. Если больше не способны нина что - идите на платформу с только фанами связанную
05:32:24 28-04-2026
Бездельников и криворуких от таких цифр корежит просто.
Бездельников и криворуких от таких цифр корежит просто.
16:17:25 27-04-2026
Налог надо брать с расходов!, а не доходов!, 80% страны в тени!....
16:23:26 27-04-2026
С расходов уже платим и не 13 или 15 процентов, а все 22% НДС называется + мильён всяких акцизов, еще добавить предлагаете?
16:31:23 27-04-2026
Налог с расходов уже есть, называется НДС
17:04:54 27-04-2026
Со всех расходов и так куча налогов уже платится, тот же НДС, акцизы и т.д.
16:19:25 27-04-2026
Опечалили то как(((.. а нет.. стоп у меня до этой границы не хватает 160 тыщь... прочь печаль!
06:19:00 28-04-2026
т.е. по своей квалификации Вы ниже, чем кондуктор в ОТ?
16:20:11 27-04-2026
С таким темпом инфляции лет через пять у многих ЗП будет 200 тыс. вот только хватать их будет чтоб дотянуть до следующей ЗП, но вот НДФЛ забудут планку приподнять, так потихоньку все перетекем на 15%.
16:30:24 27-04-2026
Если 2.2 млн это 7,8% от всех работающих россиян, то всего работающих - получается 28.4 млн, так?
16:36:16 27-04-2026
Самый эффективный способ повысить собираемость налогов - это ограничивать оборот налички в стране.
Постепенно.
Ну, например, любые покупки, свыше 50 т.р. только по безналичному расчету.
В магазин за продуктами с налом, а вот захочешь телевизор купить - хрен тебе.
Те, кто тени вынужденны будут открывать счета и забрасывать деньги.
Налоговая, выборочно проверяет объем доходов и счета. Если наблюдается несоответствие - рассказывай откуда деньги...
Не переживайте, минус я сам себе первым поставлю, как сообщение опубликуют.
16:37:57 27-04-2026
200 т.р. это буржуйские доходы.
Честными они не могут быть по определению.
Значит, пусть платят.
17:26:03 27-04-2026
Если ты тупой, безрукий или ленивый, то да, тебе такие деньги никогда не светят
Если ты тупой, безрукий или ленивый, то да, тебе такие деньги никогда не светят
20:25:43 27-04-2026
Сразу видно какой умный)))
18:22:38 27-04-2026
Как вы пришли к такому выводу? Буржуйские это какие? По какой конкретно причине честным трудом нельзя, по вашему субъективному мнению, заработать эту сумму?
21:25:39 27-04-2026
сегодня был на сибэнергомаш - от 80 до 260 - это буржуев на работу ищут?
21:26:30 27-04-2026
В Барнауле, ну... это попахать . В Москве на это не выжить. Там тыс 400 р нужно. Поэтому работают...Надо туда валить...
17:25:48 27-04-2026
15%....это ни о чем... Быть должно 35-40%
18:24:38 27-04-2026
пробейся в законодатели и тогда будешь говорить, что должно быть, принимая законы. А так, ну всем понятно …..
21:17:09 27-04-2026
А ничего, что аренда может достигать 100 тр? Как вернете? 100 тр налоговым вычетом? Ребенку кушать нужно, одевать и т.п...
23:15:22 27-04-2026
Куда бы справедливей был, к примеру,
Утроенный налог с миллиардеров,
Чей жульнически нажитый доход
Хотя бы дани адекватной ждёт!