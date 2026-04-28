Льготы распространяются на одну квартиру, один дом и один гараж

28 апреля 2026, 09:43, ИА Амител

Кандидат экономических наук, доцент ИГСУ Президентской академии и эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости рассказала о налоговых льготах для пенсионеров.

Налог на имущество

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида.

«То есть если у пенсионера одна квартира, один дом и один гараж — налог по ним платить не нужно. А вот вторая квартира или второй гараж будут облагаться налогом в полном объеме», — пояснила Медякова.

Человек сам может выбрать, на какой объект распространить льготу. Если этого не сделать, налоговая автоматически применит ее к самому дорогому объекту по кадастровой стоимости.

Земельный налог

Похожее правило действует и для земельного налога. Пенсионерам предоставляется вычет, уменьшающий облагаемую площадь участка на 600 квадратных метров. Если участок составляет шесть соток или меньше, налог платить не нужно. Если больше — налог начислят только на "лишнюю" площадь.

Транспортный налог

Транспортный налог регулируется регионами. Во многих из них пенсионерам дают льготы — обычно это полное или частичное освобождение от налога на один автомобиль определенной мощности.

Компенсация капремонта

Государство также предусмотрело поддержку в жилищно-коммунальной сфере, пояснила эксперт.

«Речь идет о компенсации взносов на капитальный ремонт», — отметила Медякова, уточнив, что льготы носят заявительный характер.

Россияне, достигшие 70 лет, имеют право на компенсацию 50% от суммы взноса. А после 80 лет они могут быть полностью освобождены от этих расходов.