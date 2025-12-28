Депутаты предложили ввести ответственность за оскорбление учителей
Лидер "Справедливой России" считает, что педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников
28 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Свое предложение он озвучил в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что действующий закон защищает от оскорблений только представителей власти, но не распространяется на педагогов. По его словам, подростки иногда специально провоцируют конфликты, снимают их на видео и выкладывают в Сеть для дискредитации учителей.
«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», – добавил Миронов.
Главной целью инициативы он назвал не наказание, а профилактику конфликтов и защиту авторитета учителей. Миронов уверен, что правовая незащищенность педагогов напрямую ведет к оттоку квалифицированных кадров из школ.
Поводом для обсуждения стал инцидент в московской школе № 1158, где ученик оскорблял пожилого преподавателя на уроке, снимая все на видео. Дирекция учебного заведения не стала замалчивать ситуацию и передала материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Позже семья ученика подала заявление о его отчислении.
10:47:12 28-12-2025
Никого публично оскорблять нельзя и учителей в том числе. Правоприменительная практика необходима. За порядок и законность отвечает директор школы и ПДН. Законы есть, исполняйте.
11:27:07 28-12-2025
Их зарплата уже оскорбление
12:49:11 28-12-2025
Гость (11:27:07 28-12-2025) Их зарплата уже оскорбление... а сколько сейчас получают учителя?
19:47:04 28-12-2025
Элен без ребят (12:49:11 28-12-2025) а сколько сейчас получают учителя?... 85 000 в нашей школе, оклад
22:40:34 28-12-2025
Гость (19:47:04 28-12-2025) 85 000 в нашей школе, оклад... Что вы такое забористое курите?
16:09:33 29-12-2025
Гость (22:40:34 28-12-2025) Что вы такое забористое курите?... Скорее, им что-то в воздух подмешивают. Идеи наркоманские.
16:18:27 29-12-2025
Гость (19:47:04 28-12-2025) 85 000 в нашей школе, оклад... Почему минусим? В столицах в среднем 120. Но неважно,есть уроки-нет,сидеть рабочий день. У нас проще, но у высшей категории, со всеми примочками, не меньше 65-70.
11:40:08 28-12-2025
Очередные понты карманных партий.
Оскорблять ни кого НЕ ДОПУСТИМО ( не только полицаев и режим)
11:45:55 28-12-2025
Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй раз 500... На третий раз справку что учился и на хрен из школы без возможности дальнейшего обучения где бы ни было.
13:08:53 28-12-2025
Гость (11:45:55 28-12-2025) Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй р... Гость, а потом ты бы нарвалась на такого.... И обелиск на погосте.
16:24:28 29-12-2025
Гость (13:08:53 28-12-2025) Гость, а потом ты бы нарвалась на такого.... И обелиск на по... Для этого существуют школы для детей с отклонениями, классы выравнивания, психологи.. Но сейчас родители решают, где учиться его ребенку. А для родителей, он самый лучший. Да и средств не хватает. Так, что, получите, что хотели.
13:49:13 28-12-2025
Гость (11:45:55 28-12-2025) Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй р... Штрафы штрафами, размечтался! Оппоненты приходят с ножами и если не находят обидчиков-учителей, режут неповинных детей. Может, учителям не стоит провоцировать учеников и родителей, тогда их оскорблять не будут.
19:06:18 28-12-2025
Гость (13:49:13 28-12-2025) Штрафы штрафами, размечтался! Оппоненты приходят с ножами и ... Если оно режет неповинных детей,ему и не надо не каких провокаций,его надо сразу изолировать от общества,оно социально опасное животное
19:48:16 28-12-2025
гость (19:06:18 28-12-2025) Если оно режет неповинных детей,ему и не надо не каких прово... в идеале до преступления, предупреждать такие выходки
15:18:48 28-12-2025
Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да, первое время придется избавиться от проходимцев желающих заработать... Но за то потом останутся настоящие учителя, которые станут настоящей элитой нации!...
Но мы, как всегда, пойдем другим путем...
16:17:11 28-12-2025
Гость (15:18:48 28-12-2025) Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да... Вот проходимцы как раз и переживут настоящих педагогов. Эта публику и хорошие деньги в наше время и в наших условиях разлучить сложно.
18:02:52 28-12-2025
Гость (15:18:48 28-12-2025) Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да...
Настоящих уже не будет никогда. Этих бы сохранили. Но нет.
16:51:36 28-12-2025
Оскорблять нельзя никого. Есть и учителя оскорбляют незаслуженно учеников, но им ничего за это нет. Поэтому нельзя вообще никого оскорблять.
20:57:43 28-12-2025
Гость (16:51:36 28-12-2025) Оскорблять нельзя никого. Есть и учителя оскорбляют незаслуж...
Вооот! Завыли! Опять завыли про своих деточек. Их не оскорблять, их пороть надо! Пороть и еще раз пороть, если не понимают! А ты дальше вой! Достали! Нарожают за деньги и потом все должны им что-то.
16:58:10 28-12-2025
Сережа-десантник готовится к выборам.
19:37:09 28-12-2025
Оскорбление учителей малолетним хамьём - прямое следствие того жалкого положения, в которое поставило их буржуйское государство - соответственно с корня и следует начинать решение проблемы!
00:26:48 29-12-2025
В царской России у педагогов был статус государственных служащих. Со всеми льготами.
12:32:49 29-12-2025
Все школы напичканы камерами с записью картинки и большинство звука. От классов и до раздевалки. Встречаются неадекватные ученики, так же, как и их родители. И не давать делу ход, зависит только от желания администрации. И если за оскорбление учителей ответственность будет выше, почему бы и не ввести? Попробуйте оскорбить представителя власти при исполнении... А они ничем не лучше, чем те-же учителя.