Депутаты предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

Лидер "Справедливой России" считает, что педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников

28 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Свое предложение он озвучил в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что действующий закон защищает от оскорблений только представителей власти, но не распространяется на педагогов. По его словам, подростки иногда специально провоцируют конфликты, снимают их на видео и выкладывают в Сеть для дискредитации учителей.

«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», – добавил Миронов.

Главной целью инициативы он назвал не наказание, а профилактику конфликтов и защиту авторитета учителей. Миронов уверен, что правовая незащищенность педагогов напрямую ведет к оттоку квалифицированных кадров из школ.

Поводом для обсуждения стал инцидент в московской школе № 1158, где ученик оскорблял пожилого преподавателя на уроке, снимая все на видео. Дирекция учебного заведения не стала замалчивать ситуацию и передала материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Позже семья ученика подала заявление о его отчислении.