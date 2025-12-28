НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

Лидер "Справедливой России" считает, что педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников

28 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Свое предложение он озвучил в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что действующий закон защищает от оскорблений только представителей власти, но не распространяется на педагогов. По его словам, подростки иногда специально провоцируют конфликты, снимают их на видео и выкладывают в Сеть для дискредитации учителей.

«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», – добавил Миронов.

Главной целью инициативы он назвал не наказание, а профилактику конфликтов и защиту авторитета учителей. Миронов уверен, что правовая незащищенность педагогов напрямую ведет к оттоку квалифицированных кадров из школ.

Поводом для обсуждения стал инцидент в московской школе № 1158, где ученик оскорблял пожилого преподавателя на уроке, снимая все на видео. Дирекция учебного заведения не стала замалчивать ситуацию и передала материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Позже семья ученика подала заявление о его отчислении.

школы Учителя

Комментарии 23

Avatar Picture
Олег

10:47:12 28-12-2025

Никого публично оскорблять нельзя и учителей в том числе. Правоприменительная практика необходима. За порядок и законность отвечает директор школы и ПДН. Законы есть, исполняйте.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:07 28-12-2025

Их зарплата уже оскорбление

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:49:11 28-12-2025

Гость (11:27:07 28-12-2025) Их зарплата уже оскорбление... а сколько сейчас получают учителя?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:04 28-12-2025

Элен без ребят (12:49:11 28-12-2025) а сколько сейчас получают учителя?... 85 000 в нашей школе, оклад

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:34 28-12-2025

Гость (19:47:04 28-12-2025) 85 000 в нашей школе, оклад... Что вы такое забористое курите?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:33 29-12-2025

Гость (22:40:34 28-12-2025) Что вы такое забористое курите?... Скорее, им что-то в воздух подмешивают. Идеи наркоманские.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:27 29-12-2025

Гость (19:47:04 28-12-2025) 85 000 в нашей школе, оклад... Почему минусим? В столицах в среднем 120. Но неважно,есть уроки-нет,сидеть рабочий день. У нас проще, но у высшей категории, со всеми примочками, не меньше 65-70.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:08 28-12-2025

Очередные понты карманных партий.
Оскорблять ни кого НЕ ДОПУСТИМО ( не только полицаев и режим)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:55 28-12-2025

Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй раз 500... На третий раз справку что учился и на хрен из школы без возможности дальнейшего обучения где бы ни было.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:53 28-12-2025

Гость (11:45:55 28-12-2025) Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй р... Гость, а потом ты бы нарвалась на такого.... И обелиск на погосте.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:28 29-12-2025

Гость (13:08:53 28-12-2025) Гость, а потом ты бы нарвалась на такого.... И обелиск на по... Для этого существуют школы для детей с отклонениями, классы выравнивания, психологи.. Но сейчас родители решают, где учиться его ребенку. А для родителей, он самый лучший. Да и средств не хватает. Так, что, получите, что хотели.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:13 28-12-2025

Гость (11:45:55 28-12-2025) Штраф... Эдак тыщ 200...что б чувствительно было... Второй р... Штрафы штрафами, размечтался! Оппоненты приходят с ножами и если не находят обидчиков-учителей, режут неповинных детей. Может, учителям не стоит провоцировать учеников и родителей, тогда их оскорблять не будут.

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:06:18 28-12-2025

Гость (13:49:13 28-12-2025) Штрафы штрафами, размечтался! Оппоненты приходят с ножами и ... Если оно режет неповинных детей,ему и не надо не каких провокаций,его надо сразу изолировать от общества,оно социально опасное животное

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:16 28-12-2025

гость (19:06:18 28-12-2025) Если оно режет неповинных детей,ему и не надо не каких прово... в идеале до преступления, предупреждать такие выходки

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:48 28-12-2025

Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да, первое время придется избавиться от проходимцев желающих заработать... Но за то потом останутся настоящие учителя, которые станут настоящей элитой нации!...
Но мы, как всегда, пойдем другим путем...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:11 28-12-2025

Гость (15:18:48 28-12-2025) Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да... Вот проходимцы как раз и переживут настоящих педагогов. Эта публику и хорошие деньги в наше время и в наших условиях разлучить сложно.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:52 28-12-2025

Гость (15:18:48 28-12-2025) Есть метод поднять зарплату учителей до престижной...! Ну да...
Настоящих уже не будет никогда. Этих бы сохранили. Но нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:36 28-12-2025

Оскорблять нельзя никого. Есть и учителя оскорбляют незаслуженно учеников, но им ничего за это нет. Поэтому нельзя вообще никого оскорблять.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:43 28-12-2025

Гость (16:51:36 28-12-2025) Оскорблять нельзя никого. Есть и учителя оскорбляют незаслуж...
Вооот! Завыли! Опять завыли про своих деточек. Их не оскорблять, их пороть надо! Пороть и еще раз пороть, если не понимают! А ты дальше вой! Достали! Нарожают за деньги и потом все должны им что-то.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:10 28-12-2025

Сережа-десантник готовится к выборам.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:09 28-12-2025

Оскорбление учителей малолетним хамьём - прямое следствие того жалкого положения, в которое поставило их буржуйское государство - соответственно с корня и следует начинать решение проблемы!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:26:48 29-12-2025

В царской России у педагогов был статус государственных служащих. Со всеми льготами.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:49 29-12-2025

Все школы напичканы камерами с записью картинки и большинство звука. От классов и до раздевалки. Встречаются неадекватные ученики, так же, как и их родители. И не давать делу ход, зависит только от желания администрации. И если за оскорбление учителей ответственность будет выше, почему бы и не ввести? Попробуйте оскорбить представителя власти при исполнении... А они ничем не лучше, чем те-же учителя.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров