В Псковской области чиновник посоветовал учителю с маленькой зарплатой больше работать

21 января 2026, 10:45, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал сельскому учителю физики Артему Лапину "больше работать" в ответ на жалобу о низкой зарплате. О своей переписке с чиновником педагог рассказал в паблике "Жители Печор" во "ВКонтакте".

По словам Артема Лапина, он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о повышении зарплат сельским учителям и указал, что его доход составляет до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума.

«На эти деньги невозможно выжить в деревне. Дрова, свет, ремонт машины. А школа занимает много времени и сил», – написал педагог.

После этого он получил официальный ответ от главы администрации Печорского округа Валерия Зайцева. В письме указано, что учитель работает с учебной нагрузкой семь часов в неделю, дополнительно ведет курс по профориентации, а также кружки по баскетболу и робототехнике. Чиновник пояснил, что заработная плата формируется исходя из оклада, стажа и квалификационной категории, а также включает сельские надбавки, оплату за проверку тетрадей и другие доплаты.

«В декабре 2025 года вы получили премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей. К сожалению, больший размер оплаты труда за соответствующую нагрузку не предусмотрен действующим законодательством. Но вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой», – говорится в ответе Зайцева.

Комментируя позицию администрации, Артем Лапин отметил, что фактически ведет полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. По его словам, почасовая система оплаты в малокомплектной школе не учитывает реальные трудозатраты, включая подготовку к урокам и дополнительным занятиям.

«Я держусь из последних сил, мне дом топить нечем, а Вы мне предлагаете еще увеличить нагрузку! Это по меньшей мере безответственно!» – написал педагог.

