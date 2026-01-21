НОВОСТИОбщество

В Псковской области чиновник посоветовал учителю с маленькой зарплатой больше работать

Педагог указал, что его доход составляет 14 тысяч рублей

21 января 2026, 10:45, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал сельскому учителю физики Артему Лапину "больше работать" в ответ на жалобу о низкой зарплате. О своей переписке с чиновником педагог рассказал в паблике "Жители Печор" во "ВКонтакте".

По словам Артема Лапина, он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о повышении зарплат сельским учителям и указал, что его доход составляет до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума.

«На эти деньги невозможно выжить в деревне. Дрова, свет, ремонт машины. А школа занимает много времени и сил», – написал педагог.

После этого он получил официальный ответ от главы администрации Печорского округа Валерия Зайцева. В письме указано, что учитель работает с учебной нагрузкой семь часов в неделю, дополнительно ведет курс по профориентации, а также кружки по баскетболу и робототехнике. Чиновник пояснил, что заработная плата формируется исходя из оклада, стажа и квалификационной категории, а также включает сельские надбавки, оплату за проверку тетрадей и другие доплаты.

«В декабре 2025 года вы получили премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей. К сожалению, больший размер оплаты труда за соответствующую нагрузку не предусмотрен действующим законодательством. Но вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой», – говорится в ответе Зайцева.

Комментируя позицию администрации, Артем Лапин отметил, что фактически ведет полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. По его словам, почасовая система оплаты в малокомплектной школе не учитывает реальные трудозатраты, включая подготовку к урокам и дополнительным занятиям.

«Я держусь из последних сил, мне дом топить нечем, а Вы мне предлагаете еще увеличить нагрузку! Это по меньшей мере безответственно!» – написал педагог.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников.

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле

Во время разговора с педагогами перешла на крик и нецензурную лексику
Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

10:49:44 21-01-2026

Помянем "майские указы"

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:51:39 21-01-2026

Кто то у нас уже советовал в прошлом идите в бизнес. Времена идут, ничего не меняется

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:03 21-01-2026

ВВП (10:51:39 21-01-2026) Кто то у нас уже советовал в прошлом идите в бизнес. Времена... а ЧТО должно поменяться то при капстрое? перестаньте уже. и работайте! прав чиновник

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:46 21-01-2026

ну или в бизнес идти, а если денег не хватает, то держаться.
там еще макарошки не дорогие, гос-во не просило вас рожать, и из свежего - сильный паспорт.
хотя я бы за родами, наверное бы тоже хоть в сторону Беларуси посмотрел, так хоть не убьют и не искалечат

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:47 21-01-2026

В общем то деликатный ответ получил преподаватель, соответствующий законодательству. А ведь могли бы ответить, что содержать и ремонтировать автомобиль - это роскошь, что кушать нужно макарошки и предложить заняться бизнесом...

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:43 21-01-2026

Может пора чинуш начать штрафовать за такие гнилые разговоры?
Обнаглели и берега попутали.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:28 21-01-2026

Они в лицо плюют. А вы за них проголосуете.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:30:35 21-01-2026

Гость (11:10:28 21-01-2026) Они в лицо плюют. А вы за них проголосуете. ... у нас никто ни за кого не голосует сейчас, чиновников назначают
отстал ты от жизни

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:17:12 21-01-2026

Работайте больше-жить будете лучше.К этому призывают нас кормчии.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:55 21-01-2026

Акакий (11:17:12 21-01-2026) Работайте больше-жить будете лучше.К этому призывают нас кор...
Вернее кормчий.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:27:15 21-01-2026

"он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о повышении зарплат сельским учителям и указал, что его доход составляет до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума."
Вопрос был прямой, что сделал чиновник по факту? Губернатор на своём месте?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

11:43:35 21-01-2026

dok_СФ (11:27:15 21-01-2026) "он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о по...
Сделал именно то, чему он и обучен в профильных учреждениях (РАНХиГС и им подобных) - отпИсался.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:09 21-01-2026

Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас работаю в офисе планктоном - бумажки перекладываю, выполняю, проверяю, анализирую, сопровождаю и т.п. Свой рабочий стол, можно переодеться и переобуться, тепло. В 8 утра пришел, налил кофе, захотел в туалет - пошел, захотел курить - кури, в 17.00 домой. Домой пришел - про работу забыл. Никаких научных статей, никаких онлайн курсов и методичек, отчетов, никаких 1, 5 ставки + 300 часов+ репетиторство + кружки в школах. И зарплата в два раза больше. Это сказка. Я потерял 25 лет жизни. Оказывается можно работать 8 часов в день и потом еще 5 часов сидеть в кафе, качалке или лежать дома перед телевизором. И это не значит, что ты бездельник. На старой работе еще все дрались за часы и ставки, за хорошую нагрузку, сплетни в преимущественно женском коллективе. Фу.

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:07 21-01-2026

Гость (11:41:09 21-01-2026) Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас раб... Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас 100+ белой ЗП с 9 до 18, праздники, больничные, отпуск + бесплатное питание.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:40 21-01-2026

Гость (11:54:07 21-01-2026) Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас... это фантастика

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:43 21-01-2026

Гость (11:54:07 21-01-2026) Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас... Судя по тому как вы пишите, вы в педагогике были лишним человеком. Сейчас в строительной отрасли трудитесь? Кирпичи подносите?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:24 21-01-2026

Гость (11:41:09 21-01-2026) Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас раб... а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:35 21-01-2026

Гость (12:30:24 21-01-2026) а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите... Мои дети в школе учились и учатся, но по многим предметам получили знания только благодаря тому, что мы с ними сами занимались. Многие учителя в старших классах не знают программу в необходимом для поступления в вуз объеме.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:42 21-01-2026

Гость (12:30:24 21-01-2026) а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите... в частных школах прекрасные учителя

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:05:13 21-01-2026

а что тут ему должны были ответить ? Есть ставка * часы.... Тут либо менять профессию либо учителем , но в городе, лучше побольше. Думаю у учителей в МСК нет такой ЗП. Но да в МСК и кв. метр жилья стоит 500 тыс.р. Наверно когда в деревнях совсем учителей не останется как то им начнут ЗП считать по другому, а пока они есть - считают по таким правилам...
С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне станет тогда золотым.... да к тому же хорошо их научишь - сбегут из деревни в город, а плохо - останутся жить в деревне ( хотя звучит цинично)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:59 21-01-2026

Юрий (12:05:13 21-01-2026) а что тут ему должны были ответить ? Есть ставка * часы.... ... "С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне станет тогда золотым..."= Жаль Юра тебя, ты заражен дьявольской эпидемией слепой наживы, которая охватила страну.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

15:48:47 21-01-2026

Гость (14:13:59 21-01-2026) "С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне... при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где много учеников в школе ученик обходится бюджету например 50 тыс.р в год, то в деревное где в школе учеников в 50 раз меньше = ученик обойдется в 150 тыс.р. в год. Вот я о чем .
в школьном обучении вообще наживы нет - оно бесплатное для граждан .
т.е. учителю платят за урок одинаково и в где в классе 30 учеников, и где 10 учеников...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:50 21-01-2026

Юрий (15:48:47 21-01-2026) при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где ... Юра, в Японии из одной ученицы в деревеньке ходила электричка, до тех пор, пока она не закончила школу. Япония капиталистическая страна, ресурсов нет, но она в отличие от России живет в 22 веке. Так Юра, можно дойти до того, что будет выгодно собрать всех учеников в одно место и себестоимость обучения еще понизится. Юра, когда твой мозг перестанет все оценивать только деревянными рублями?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:27 21-01-2026

Гость (16:15:50 21-01-2026) Юра, в Японии из одной ученицы в деревеньке ходила электричк... глупый. штраф за лишение права от родителей был бы дороге ОЧЕНЬ накладен. гораздо дешевле этой дороге НЕ ВОЗИТЬ А останавливаться на остановке где она ОДНА выходила. переврали все факты. фу. в японии 22 века все платно и + социальный рейтинг ввели

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аноним

23:17:29 22-01-2026

Юрий (15:48:47 21-01-2026) при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где ...

У нас нет в стране ничего бесплатного как все любят говорить каждый человек за это плотит государству виде налогов
Обучение медицина правоохранительная система все это мы оплачиваем виде налогов

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:55 21-01-2026

Ну строго говоря, у него действительно всего 13 рабочих часов в неделю + проверка тетрадей против стандартных 40 часов по ТК. Хотя это конечно не отменяет, что ситуация печальная

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:27 21-01-2026

14 тыс при такой нагрузке это 78 тыс при 8-ми часовом рабочем дне

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:05 21-01-2026

Гость (12:44:27 21-01-2026) 14 тыс при такой нагрузке это 78 тыс при 8-ми часовом рабоче...
14000/13*40 = 43077

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бадра

16:28:19 21-01-2026

Я бы ,на некоторое время , менял бы местами чиновников и учителей (или медиков) , что бы эти дегенераты , обличённые властью... немного побывали бы в шкуре обнищавших учителей, медиков... и т д...., а потом бы уже давали свои идиотские советы..!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:12:18 21-01-2026

Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев

Надо это чудо переселить приказом в село, где учитель работает. И заставить работать учителем. Хотя бы год. И жил чтобы только на зарплату учительскую. Может, дерьмо бы выветрилось из головы.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

21:59:56 21-01-2026

А, так вот куда зовут русскоязычных учителей из Эстонии, которых якобы очень притесняет зарплата в 1900 евро. Да, надо ехать! Срочно!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вельзевул

22:57:15 21-01-2026

Пральна посчитали 14000/13*40 = 43 076,923076
мы уехали из деревни ибо при печном отоплении 5000 за 2 куб м дров это слишком (лес горы и 35 км до супермаркета по серпантину 30% без асфальта) а за сбор "валежника" хвороста и пристрелить могут или геммор исполнить их требования по оформлению бумаг на сбор хвороста без бензопилы и потом вызова лесника к куче для фотографирования и разрешения вывоза, у лесников появились помошники которые вокруг деревни бдят - племянник палку на земле подобрал во время прогулки ( пришлось на высоких тонах объяснять им что мол вы в своем уме) чуть не оштрафовали - я не притягиваю за уши это именно так.
Псковская область ( я помню по тв плачущую девочку мать которой уволенная доярка и это режет , потому что голос крови незаглушить). Проблемы собственно нет - по косвенным признакам Единая Россия голосует за законы и правила "общежития", которые выталкивают народ из провинции в города , прикрываясь экономической эффективностью...ну дак в Сибирь Дальний Восток это всего 20 млн человек и они скоро приедут в Москву ??? а кто в лесах будет жить ??? Китайцы ????

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

23:17:06 21-01-2026

Власти издеваются, давая подобные советы. Просто смеются

  3 Нравится
Ответить
