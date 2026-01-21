В Псковской области чиновник посоветовал учителю с маленькой зарплатой больше работать
Педагог указал, что его доход составляет 14 тысяч рублей
21 января 2026, 10:45, ИА Амител
Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал сельскому учителю физики Артему Лапину "больше работать" в ответ на жалобу о низкой зарплате. О своей переписке с чиновником педагог рассказал в паблике "Жители Печор" во "ВКонтакте".
По словам Артема Лапина, он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о повышении зарплат сельским учителям и указал, что его доход составляет до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума.
«На эти деньги невозможно выжить в деревне. Дрова, свет, ремонт машины. А школа занимает много времени и сил», – написал педагог.
После этого он получил официальный ответ от главы администрации Печорского округа Валерия Зайцева. В письме указано, что учитель работает с учебной нагрузкой семь часов в неделю, дополнительно ведет курс по профориентации, а также кружки по баскетболу и робототехнике. Чиновник пояснил, что заработная плата формируется исходя из оклада, стажа и квалификационной категории, а также включает сельские надбавки, оплату за проверку тетрадей и другие доплаты.
«В декабре 2025 года вы получили премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей. К сожалению, больший размер оплаты труда за соответствующую нагрузку не предусмотрен действующим законодательством. Но вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой», – говорится в ответе Зайцева.
Комментируя позицию администрации, Артем Лапин отметил, что фактически ведет полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. По его словам, почасовая система оплаты в малокомплектной школе не учитывает реальные трудозатраты, включая подготовку к урокам и дополнительным занятиям.
«Я держусь из последних сил, мне дом топить нечем, а Вы мне предлагаете еще увеличить нагрузку! Это по меньшей мере безответственно!» – написал педагог.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников.
10:49:44 21-01-2026
Помянем "майские указы"
10:51:39 21-01-2026
Кто то у нас уже советовал в прошлом идите в бизнес. Времена идут, ничего не меняется
22:52:03 21-01-2026
ВВП (10:51:39 21-01-2026) Кто то у нас уже советовал в прошлом идите в бизнес. Времена... а ЧТО должно поменяться то при капстрое? перестаньте уже. и работайте! прав чиновник
10:52:46 21-01-2026
ну или в бизнес идти, а если денег не хватает, то держаться.
там еще макарошки не дорогие, гос-во не просило вас рожать, и из свежего - сильный паспорт.
хотя я бы за родами, наверное бы тоже хоть в сторону Беларуси посмотрел, так хоть не убьют и не искалечат
10:58:47 21-01-2026
В общем то деликатный ответ получил преподаватель, соответствующий законодательству. А ведь могли бы ответить, что содержать и ремонтировать автомобиль - это роскошь, что кушать нужно макарошки и предложить заняться бизнесом...
11:07:43 21-01-2026
Может пора чинуш начать штрафовать за такие гнилые разговоры?
Обнаглели и берега попутали.
11:10:28 21-01-2026
Они в лицо плюют. А вы за них проголосуете.
11:30:35 21-01-2026
Гость (11:10:28 21-01-2026) Они в лицо плюют. А вы за них проголосуете. ... у нас никто ни за кого не голосует сейчас, чиновников назначают
отстал ты от жизни
11:17:12 21-01-2026
Работайте больше-жить будете лучше.К этому призывают нас кормчии.
11:30:55 21-01-2026
Акакий (11:17:12 21-01-2026) Работайте больше-жить будете лучше.К этому призывают нас кор...
Вернее кормчий.
11:27:15 21-01-2026
"он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о повышении зарплат сельским учителям и указал, что его доход составляет до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума."
Вопрос был прямой, что сделал чиновник по факту? Губернатор на своём месте?
11:43:35 21-01-2026
dok_СФ (11:27:15 21-01-2026) "он обратился на прямую линию с губернатором с вопросом о по...
Сделал именно то, чему он и обучен в профильных учреждениях (РАНХиГС и им подобных) - отпИсался.
11:41:09 21-01-2026
Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас работаю в офисе планктоном - бумажки перекладываю, выполняю, проверяю, анализирую, сопровождаю и т.п. Свой рабочий стол, можно переодеться и переобуться, тепло. В 8 утра пришел, налил кофе, захотел в туалет - пошел, захотел курить - кури, в 17.00 домой. Домой пришел - про работу забыл. Никаких научных статей, никаких онлайн курсов и методичек, отчетов, никаких 1, 5 ставки + 300 часов+ репетиторство + кружки в школах. И зарплата в два раза больше. Это сказка. Я потерял 25 лет жизни. Оказывается можно работать 8 часов в день и потом еще 5 часов сидеть в кафе, качалке или лежать дома перед телевизором. И это не значит, что ты бездельник. На старой работе еще все дрались за часы и ставки, за хорошую нагрузку, сплетни в преимущественно женском коллективе. Фу.
11:54:07 21-01-2026
Гость (11:41:09 21-01-2026) Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас раб... Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас 100+ белой ЗП с 9 до 18, праздники, больничные, отпуск + бесплатное питание.
12:29:40 21-01-2026
Гость (11:54:07 21-01-2026) Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас... это фантастика
16:09:43 21-01-2026
Гость (11:54:07 21-01-2026) Мне 1 года хватило, что бы понять что там делать нечего. Щас... Судя по тому как вы пишите, вы в педагогике были лишним человеком. Сейчас в строительной отрасли трудитесь? Кирпичи подносите?
12:30:24 21-01-2026
Гость (11:41:09 21-01-2026) Я больше 25 лет отработал преподавателем в вузе и сейчас раб... а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите
19:02:35 21-01-2026
Гость (12:30:24 21-01-2026) а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите... Мои дети в школе учились и учатся, но по многим предметам получили знания только благодаря тому, что мы с ними сами занимались. Многие учителя в старших классах не знают программу в необходимом для поступления в вуз объеме.
22:54:42 21-01-2026
Гость (12:30:24 21-01-2026) а детей ваши вы сами видимо будете учить или уже учите... в частных школах прекрасные учителя
12:05:13 21-01-2026
а что тут ему должны были ответить ? Есть ставка * часы.... Тут либо менять профессию либо учителем , но в городе, лучше побольше. Думаю у учителей в МСК нет такой ЗП. Но да в МСК и кв. метр жилья стоит 500 тыс.р. Наверно когда в деревнях совсем учителей не останется как то им начнут ЗП считать по другому, а пока они есть - считают по таким правилам...
С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне станет тогда золотым.... да к тому же хорошо их научишь - сбегут из деревни в город, а плохо - останутся жить в деревне ( хотя звучит цинично)
14:13:59 21-01-2026
Юрий (12:05:13 21-01-2026) а что тут ему должны были ответить ? Есть ставка * часы.... ... "С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне станет тогда золотым..."= Жаль Юра тебя, ты заражен дьявольской эпидемией слепой наживы, которая охватила страну.
15:48:47 21-01-2026
Гость (14:13:59 21-01-2026) "С другой стороны обучение небольшого кол-ва детей в деревне... при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где много учеников в школе ученик обходится бюджету например 50 тыс.р в год, то в деревное где в школе учеников в 50 раз меньше = ученик обойдется в 150 тыс.р. в год. Вот я о чем .
в школьном обучении вообще наживы нет - оно бесплатное для граждан .
т.е. учителю платят за урок одинаково и в где в классе 30 учеников, и где 10 учеников...
16:15:50 21-01-2026
Юрий (15:48:47 21-01-2026) при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где ... Юра, в Японии из одной ученицы в деревеньке ходила электричка, до тех пор, пока она не закончила школу. Япония капиталистическая страна, ресурсов нет, но она в отличие от России живет в 22 веке. Так Юра, можно дойти до того, что будет выгодно собрать всех учеников в одно место и себестоимость обучения еще понизится. Юра, когда твой мозг перестанет все оценивать только деревянными рублями?
22:58:27 21-01-2026
Гость (16:15:50 21-01-2026) Юра, в Японии из одной ученицы в деревеньке ходила электричк... глупый. штраф за лишение права от родителей был бы дороге ОЧЕНЬ накладен. гораздо дешевле этой дороге НЕ ВОЗИТЬ А останавливаться на остановке где она ОДНА выходила. переврали все факты. фу. в японии 22 века все платно и + социальный рейтинг ввели
23:17:29 22-01-2026
Юрий (15:48:47 21-01-2026) при чем тут нажива. Я про то что если скажем в Барнауле где ...
У нас нет в стране ничего бесплатного как все любят говорить каждый человек за это плотит государству виде налогов
Обучение медицина правоохранительная система все это мы оплачиваем виде налогов
12:43:55 21-01-2026
Ну строго говоря, у него действительно всего 13 рабочих часов в неделю + проверка тетрадей против стандартных 40 часов по ТК. Хотя это конечно не отменяет, что ситуация печальная
12:44:27 21-01-2026
14 тыс при такой нагрузке это 78 тыс при 8-ми часовом рабочем дне
15:19:05 21-01-2026
Гость (12:44:27 21-01-2026) 14 тыс при такой нагрузке это 78 тыс при 8-ми часовом рабоче...
14000/13*40 = 43077
16:28:19 21-01-2026
Я бы ,на некоторое время , менял бы местами чиновников и учителей (или медиков) , что бы эти дегенераты , обличённые властью... немного побывали бы в шкуре обнищавших учителей, медиков... и т д...., а потом бы уже давали свои идиотские советы..!
18:12:18 21-01-2026
Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев
Надо это чудо переселить приказом в село, где учитель работает. И заставить работать учителем. Хотя бы год. И жил чтобы только на зарплату учительскую. Может, дерьмо бы выветрилось из головы.
21:59:56 21-01-2026
А, так вот куда зовут русскоязычных учителей из Эстонии, которых якобы очень притесняет зарплата в 1900 евро. Да, надо ехать! Срочно!
22:57:15 21-01-2026
Пральна посчитали 14000/13*40 = 43 076,923076
мы уехали из деревни ибо при печном отоплении 5000 за 2 куб м дров это слишком (лес горы и 35 км до супермаркета по серпантину 30% без асфальта) а за сбор "валежника" хвороста и пристрелить могут или геммор исполнить их требования по оформлению бумаг на сбор хвороста без бензопилы и потом вызова лесника к куче для фотографирования и разрешения вывоза, у лесников появились помошники которые вокруг деревни бдят - племянник палку на земле подобрал во время прогулки ( пришлось на высоких тонах объяснять им что мол вы в своем уме) чуть не оштрафовали - я не притягиваю за уши это именно так.
Псковская область ( я помню по тв плачущую девочку мать которой уволенная доярка и это режет , потому что голос крови незаглушить). Проблемы собственно нет - по косвенным признакам Единая Россия голосует за законы и правила "общежития", которые выталкивают народ из провинции в города , прикрываясь экономической эффективностью...ну дак в Сибирь Дальний Восток это всего 20 млн человек и они скоро приедут в Москву ??? а кто в лесах будет жить ??? Китайцы ????
23:17:06 21-01-2026
Власти издеваются, давая подобные советы. Просто смеются