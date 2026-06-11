В России предложили упростить регистрацию по месту жительства
Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме
11 июня 2026, 17:28, ИА Амител
КПРФ предложила упростить регистрацию по месту жительства. Граждане смогут уведомлять МВД о своем местонахождении через портал "Госуслуги", сообщили "Газете.ru" в пресс-службе партии.
Письмо с этой инициативой 11 июня направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Сейчас регистрация по месту пребывания сложная и требует много документов. Гражданам часто приходится лично посещать МВД или МФЦ.
«Мы считаем, что регистрация по месту жительства должна быть проще, чем для иностранцев. Нужно отменить сбор документов, согласие собственников жилья и визиты в МВД или МФЦ. Достаточно уведомить МВД через "Госуслуги"», — заявил Юрий Афонин, первый зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы.
Афонин отметил, что многие россияне переезжают в другие регионы в поисках работы. Например, из Ярославля или Тулы в Москву. Но арендодатели часто отказываются их зарегистрировать. В итоге люди годами живут без регистрации, опасаясь штрафа.
«По закону россияне обязаны регистрироваться, если остаются на новом месте более 90 дней. За нарушение предусмотрена административная ответственность», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в России расширят список граждан, подлежащих геномной регистрации.
18:12:38 11-06-2026
Регистрация без согласия собсвенника жилья??? Как так?
20:11:05 11-06-2026
Это как без согласия собственника? То есть кто угодно может зарегистрироваться в моей квартире? Ну просто потому что он приехал на работу на 81 день и ему понравилась моя квартира или дом???
14:11:57 12-06-2026
Гость (20:11:05 11-06-2026) Это как без согласия собственника? То есть кто угодно может ... Такой прикол уже есть. Прописываешь человека,а с ним автоматически там же прописывается его родившийся ребенок. Без уведомления собственника. Потом замучаешься выписывать
21:53:46 11-06-2026
Нормально. Всем приезжим регистрироваться в квартирах депутатов Госдумы! Пачками! Представляете, сколько народу можно зарегистрировать на их огромной жилплощади?
13:02:57 12-06-2026
Когда начнут прививать и чипировать мигрантов?
13:34:02 12-06-2026
Вежливый Человек (13:02:57 12-06-2026) Когда начнут прививать и чипировать мигрантов?... Сразу вслед за тобой
14:06:56 12-06-2026
"По закону россияне обязаны регистрироваться, если остаются на новом месте более 90 дней."-------------------- Благодать диким животным, им не нужно регистрироваться.
15:56:02 12-06-2026
Гость (14:06:56 12-06-2026) "По закону россияне обязаны регистрироваться, если остаются ... Можешь и собачку не регистрировать. И кошечку.
21:58:16 12-06-2026
Шинник (15:56:02 12-06-2026) Можешь и собачку не регистрировать. И кошечку. ... Шинник, за не зарегистрированную собачку могут оштрафовать, а дикие животные свободные.