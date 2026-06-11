Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме

11 июня 2026, 17:28, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

КПРФ предложила упростить регистрацию по месту жительства. Граждане смогут уведомлять МВД о своем местонахождении через портал "Госуслуги", сообщили "Газете.ru" в пресс-службе партии.

Письмо с этой инициативой 11 июня направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Сейчас регистрация по месту пребывания сложная и требует много документов. Гражданам часто приходится лично посещать МВД или МФЦ.

«Мы считаем, что регистрация по месту жительства должна быть проще, чем для иностранцев. Нужно отменить сбор документов, согласие собственников жилья и визиты в МВД или МФЦ. Достаточно уведомить МВД через "Госуслуги"», — заявил Юрий Афонин, первый зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы.

Афонин отметил, что многие россияне переезжают в другие регионы в поисках работы. Например, из Ярославля или Тулы в Москву. Но арендодатели часто отказываются их зарегистрировать. В итоге люди годами живут без регистрации, опасаясь штрафа.

«По закону россияне обязаны регистрироваться, если остаются на новом месте более 90 дней. За нарушение предусмотрена административная ответственность», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России расширят список граждан, подлежащих геномной регистрации.