В России расширят список граждан, подлежащих геномной регистрации

Закон также устанавливает сроки хранения полученной геномной информации

07 июня 2026, 19:10, ИА Амител

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С 7 июня в России расширяется перечень граждан, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", пишет РИА Новости.

Согласно документу, обязательная сдача генетического материала теперь распространяется на ряд категорий военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и гражданского персонала, участвующих в выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов, мобилизации, контртеррористических операций и иных специальных мероприятий.

В перечень вошли военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и Росгвардии, граждане, призванные по мобилизации, участники добровольческих формирований, отдельные сотрудники органов внутренних дел, направляемые для участия в специальных операциях, а также некоторые государственные служащие и работники структур Минобороны и Росгвардии.

Проводить обязательную геномную регистрацию будут органы, воинские части и организации Вооруженных сил, Росгвардии и МВД совместно со специализированными подразделениями органов внутренних дел.

Закон также устанавливает сроки хранения полученной геномной информации. Данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста. В случае гибели гражданина информация будет сохраняться до установления его личности, в том числе при необходимости проведения идентификации по ДНК.

Федеральный закон был официально опубликован 8 марта 2026 года и вступает в силу спустя 90 дней после публикации — с 7 июня 2026 года.