В России расширят список граждан, подлежащих геномной регистрации
Закон также устанавливает сроки хранения полученной геномной информации
07 июня 2026, 19:10, ИА Амител
С 7 июня в России расширяется перечень граждан, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", пишет РИА Новости.
Согласно документу, обязательная сдача генетического материала теперь распространяется на ряд категорий военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и гражданского персонала, участвующих в выполнении задач в условиях вооруженных конфликтов, мобилизации, контртеррористических операций и иных специальных мероприятий.
В перечень вошли военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и Росгвардии, граждане, призванные по мобилизации, участники добровольческих формирований, отдельные сотрудники органов внутренних дел, направляемые для участия в специальных операциях, а также некоторые государственные служащие и работники структур Минобороны и Росгвардии.
Проводить обязательную геномную регистрацию будут органы, воинские части и организации Вооруженных сил, Росгвардии и МВД совместно со специализированными подразделениями органов внутренних дел.
Закон также устанавливает сроки хранения полученной геномной информации. Данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста. В случае гибели гражданина информация будет сохраняться до установления его личности, в том числе при необходимости проведения идентификации по ДНК.
Федеральный закон был официально опубликован 8 марта 2026 года и вступает в силу спустя 90 дней после публикации — с 7 июня 2026 года.
20:48:54 07-06-2026
Ни хрена не понятно: что за "геномная регистрация"? В чём её цель и смысл?
06:26:53 08-06-2026
Гость (20:48:54 07-06-2026) Ни хрена не понятно: что за "геномная регистрация"? В чём её... Чтобы найти в дальнейшем, если потеряешься.
09:53:23 08-06-2026
Гость (20:48:54 07-06-2026) Ни хрена не понятно: что за "геномная регистрация"? В чём её...
Тебе делают анализ ДНК, и он хранится в этой базе всю твою службу. Потом неопознанные останки сверяют с этой базой, чтобы не брать образцы у родственников и избежать неопределенных значений как раньше. Например служат два брата, оба пропали, анализ по останкам одного тела дал совпадение по отцовству. Как узнать кто это из братьев? Никак. А так ДНК будут сравнивать с твоей собственной, что дает почти 100% точность