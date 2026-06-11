Россиянам рассказали, что делать, если прежний хозяин не съезжает из купленного жилья

Самостоятельно менять замки или вскрывать дверь до регистрации перехода права собственности нельзя

11 июня 2026, 07:48, ИА Амител

Продажа квартиры / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Бывший собственник, который отказывается съезжать из проданной квартиры, не может бесконечно пользоваться жильем после перехода права собственности. Однако покупателю важно действовать исключительно в рамках закона. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.

По словам юриста, если продавец не освободил квартиру в сроки, предусмотренные договором купли-продажи, новому владельцу следует направить ему письменную претензию с требованием выехать из жилья.

«Если продавец не освобождает квартиру в установленные договором сроки, следует направить ему претензию. При игнорировании заявленных в претензии требований с привлечением правоохранительных органов и соседей зафиксировать факт пользования имуществом после заключения договора купли-продажи», — пояснил Терехин.

Эксперт подчеркнул, что самостоятельно менять замки или вскрывать дверь до регистрации перехода права собственности нельзя. Даже после регистрации права подобные действия могут привести к конфликтным ситуациям и правовым последствиям.

Если бывший владелец продолжает игнорировать законные требования, покупателю необходимо обращаться в суд с иском о выселении. После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист передается судебным приставам, которые организуют процедуру принудительного выселения.

Юрист также предостерег от попыток решить проблему самостоятельно. По его словам, самовольная смена замков или повреждение имущества бывшего собственника могут повлечь ответственность, вплоть до уголовной.