В России предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"

Это поможет снизить финансовую нагрузку на российские семьи

27 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать родителям школьников "первосентябрьский капитал" на каждого ребенка, сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение Чернышов направил председателю социального фонда Сергею Чиркову. Согласно инициативе, выплата должна составлять 25% от средней зарплаты в конкретном регионе.

"Выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года", – говорится в письме.

Чернышов указал, что "первосентябрьский капитал" поможет снизить финансовую нагрузку на российские семьи и укрепить семейные ценности.

Ранее в России предложили выплачивать отцовский капитал.