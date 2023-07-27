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В России предложили выплачивать "первосентябрьский капитал"

Это поможет снизить финансовую нагрузку на российские семьи

27 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru
Школьники / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать родителям школьников "первосентябрьский капитал" на каждого ребенка, сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение Чернышов направил председателю социального фонда Сергею Чиркову. Согласно инициативе, выплата должна составлять 25% от средней зарплаты в конкретном регионе.

"Выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года", – говорится в письме.

Чернышов указал, что "первосентябрьский капитал" поможет снизить финансовую нагрузку на российские семьи и укрепить семейные ценности.

Ранее в России предложили выплачивать отцовский капитал.

выплаты Хорошие новости инициативы

Комментарии 11

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горожанка

15:19:45 27-07-2023

если такое и делать, то всем одинаково. Иначе москвичи получат 25 тысяч, а мама из города Новоалтайска 2,5 тысячи

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Афиноген

15:35:37 27-07-2023

Очередная пустопорожняя болтовня?Не верю их обещаниям и посулам.

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Гость

16:32:35 27-07-2023

А может просто нормальные зарплаты платить людям, чтобы вот такие подачки не кидать населению? В СССР ребенка в школу собрать не стоило бешеных денег, и никто никаких выплат никому не делал и в долги люди перед школой не влезали. Позорники! Людям гроши платят, а потом с барского плеча копеечку кидают, щедрые правители...

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Гость

16:40:19 27-07-2023

Гость (16:32:35 27-07-2023) А может просто нормальные зарплаты платить людям, чтобы вот ... да и сейчас можно недорого собрать ребенка в школу, не устраивайте истерику, а если вы получаете 10т., то тут и пенять на государство не надо, есть куча возможностей для доп заработка

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Гость

16:43:50 27-07-2023

Гость (16:32:35 27-07-2023) Людям гроши платят, а потом с барского плеча копеечку кидают, щедрые правители... простите, а вы на государство работаете за копейки или на дядю? если на дядю, то какие вопросы к государству? трясите дядю. а если на государство, то зачем вы за копейки работаете?

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гость

16:57:26 27-07-2023

Гость (16:43:50 27-07-2023) простите, а вы на государство работаете за копейки или на дя... простите,а мой ребенок за что государству долги отдавать должен до самой гробовой доски?

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Гость

16:58:27 27-07-2023

Гость (16:32:35 27-07-2023) А может просто нормальные зарплаты платить людям, чтобы вот ... Давайте с вами разберемся в вопросе: вы кем работаете и сколько зарабатываете?

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Гость

08:50:18 28-07-2023

Гость (16:58:27 27-07-2023) Давайте с вами разберемся в вопросе: вы кем работаете и скол... Какое убожество! И с каждым днем все глупее и глепее!

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Гость

16:47:31 27-07-2023

За чей счет сия щедрость?

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Гость

17:57:42 27-07-2023

Гость (16:47:31 27-07-2023) За чей счет сия щедрость? ... За счёт тех, кто работает. Щедрость алкашам

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Гость

11:19:04 28-07-2023

Сейчас всем миром собираем на мат помощь то первосентябрьскую, то еще какую, а потом нам отменят пенсию и скажут, пусть вас дети содержат. А как быть тем, кто собирал на чужих детей? их кто будет содержать?

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