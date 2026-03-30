В Алтайском крае направят около 122 млн рублей на выплаты детям войны к 9 Мая

Деньги перечислят автоматически, без необходимости подачи заявлений

30 марта 2026, 15:49, ИА Амител

День Победы / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2026 году детям войны выплатят по две тысячи рублей к 9 Мая. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, поддержку получат около 58 тысяч жителей региона — к этой категории относятся люди, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Общий объем финансирования составит порядка 122 млн рублей.

«Принял решение о поддержке нашего старшего поколения таким образом в 2023 году. С тех пор продолжаем эту работу. Выплаты поступят людям в апреле на основании данных, которые есть в управлениях соцзащиты. То есть никакие заявления или другие документы для их получения не нужны», — отметил глава региона.

Напомним, в 2025 году на выплаты было заложено 615 млн рублей, из них 360 млн — из краевого бюджета. Всего выплаты получили более 72 тысяч жителей края, из них 68 тысяч — дети войны.