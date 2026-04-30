Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей к 9 Мая

Деньги придут автоматически вместе с пенсией

30 апреля 2026, 12:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы, сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева в беседе с ТАСС напомнила о президентских выплатах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

«Согласно указу президента России, начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации — участникам Великой Отечественной войны выплачивается приуроченная ко Дню Победы денежная выплата в размере 10 тыс. рублей», — пояснила ответственный секретарь "Поискового движения России".

Цунаева уточнила, что Социальный фонд перечисляет деньги в беззаявительном порядке, обычно вместе с пенсией. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Выплата приходит в апреле или начале мая, так что многие ветераны уже ее получили.

Помимо федеральной, во многих регионах установлены свои доплаты. Их размер и список получателей различаются.

«В Волгоградской области участники Великой Отечественной войны получат из регионального бюджета 80 тыс. рублей. Военнослужащие тыловых подразделений, несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла и ряд других жителей области получат выплату в размере 10 тыс. рублей», — привела пример депутат.

Она заверила, что все положенные деньги ветераны получат в срок и в полном объеме.