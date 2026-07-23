В России предложили запретить повышение пенсионного возраста до 2035 года

Авторы инициативы хотят внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях"

23 июля 2026, 19:06, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий запрет на повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года. Кроме того, в документе есть пункт об отмене пенсионной реформы 2019 года и возвращении к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Законопроект опубликован в базе законодательной деятельности, сообщают "Известия".

Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях", закрепив действующие возрастные границы до 2035 года.

«Направляем проект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возвращение к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти показатели предлагается сохранить до 1 января 2035 года.

Пока инициатива лишь внесена на рассмотрение Госдумы. Для вступления изменений в силу законопроекту предстоит пройти все стадии законодательного процесса.