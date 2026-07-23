В России предложили запретить повышение пенсионного возраста до 2035 года
Авторы инициативы хотят внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях"
23 июля 2026, 19:06, ИА Амител
В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий запрет на повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года. Кроме того, в документе есть пункт об отмене пенсионной реформы 2019 года и возвращении к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Законопроект опубликован в базе законодательной деятельности, сообщают "Известия".
Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях", закрепив действующие возрастные границы до 2035 года.
«Направляем проект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года», — говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возвращение к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти показатели предлагается сохранить до 1 января 2035 года.
Пока инициатива лишь внесена на рассмотрение Госдумы. Для вступления изменений в силу законопроекту предстоит пройти все стадии законодательного процесса.
19:09:16 23-07-2026
а потом ка-а-а-к начнут повышать ...
19:18:51 23-07-2026
обратной дороги нет.©
19:34:02 23-07-2026
Это надо сделать. Комментариев нет. Неужели это никому неинтересно??!!
21:08:48 23-07-2026
Законодатель (19:34:02 23-07-2026) Это надо сделать. Комментариев нет. Неужели это никому неинт... кто поверил - тот молодец.
19:40:01 23-07-2026
Мама дорогая
20:20:06 23-07-2026
Чего только перед выборами не предложешь, даже временно отменить то, за что сам же голосовал.
20:22:45 23-07-2026
Выборы скоро. Этим всё сказано.
20:31:12 23-07-2026
От мертвого осла уши....
20:59:50 23-07-2026
внесли то внесли но кто же его пропустит то.
21:18:51 23-07-2026
Верните назад пенсионный возраст. О каком повышении ещё идёт речь? Сдурели?
22:38:01 23-07-2026
Верните пенсионный возраст. Наше правительство хуже фашистов.
08:05:04 24-07-2026
это жу-жу-жу... неспроста
08:08:01 24-07-2026
Не для того пенсионный возраст подымали- чтобы вернуть его назад. Проект понятно не пройдет.
09:10:30 24-07-2026
Лишь бы очки втирать да за нос водить.Вот цель их пустозвонства.
09:10:43 24-07-2026
Миронов эту инициативу продвигает, чистый популизм перед выборами.
09:32:27 24-07-2026
А что не вернуть зимнее время? Внесение идиотских предложений - тоже работа. Надо народ вздребезднуть, чтоб не спал. И чиновникам польза - хоть вспомнят о них. Пусть и плохо, но тоже память)
11:29:20 24-07-2026
До выборов если успеют, то может быть за эту партию проголосует процентов 40
13:30:03 24-07-2026
люди, успеют - не успеют, поднимут -опустят, надо голосовать против ЕР из принципа уже просто, за то, что украли у людей 5 лет пенсии.
15:16:12 24-07-2026
Гость (13:30:03 24-07-2026) люди, успеют - не успеют, поднимут -опустят, надо голосовать... Вот и настало счастливое время-голосовать
15:14:47 24-07-2026
Как же нам повезло, такие умные вещи обсуждать будем.
22:22:59 25-07-2026
И когда же уже начнут правду то говорить, надо голосовать за всех против