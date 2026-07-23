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В России предложили запретить повышение пенсионного возраста до 2035 года

Авторы инициативы хотят внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях"

23 июля 2026, 19:06, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий запрет на повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года. Кроме того, в документе есть пункт об отмене пенсионной реформы 2019 года и возвращении к прежнему возрасту выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Законопроект опубликован в базе законодательной деятельности, сообщают "Известия".

Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях", закрепив действующие возрастные границы до 2035 года.

«Направляем проект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возвращение к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти показатели предлагается сохранить до 1 января 2035 года.

Пока инициатива лишь внесена на рассмотрение Госдумы. Для вступления изменений в силу законопроекту предстоит пройти все стадии законодательного процесса.

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Комментарии 21

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Шинник

19:09:16 23-07-2026

а потом ка-а-а-к начнут повышать ...

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так точно.

19:18:51 23-07-2026

обратной дороги нет.©

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Законодатель

19:34:02 23-07-2026

Это надо сделать. Комментариев нет. Неужели это никому неинтересно??!!

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Мусик

21:08:48 23-07-2026

Законодатель (19:34:02 23-07-2026) Это надо сделать. Комментариев нет. Неужели это никому неинт... кто поверил - тот молодец.

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Гость

19:40:01 23-07-2026

Мама дорогая

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Гость

20:20:06 23-07-2026

Чего только перед выборами не предложешь, даже временно отменить то, за что сам же голосовал.

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Гость

20:22:45 23-07-2026

Выборы скоро. Этим всё сказано.

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Илья

20:31:12 23-07-2026

От мертвого осла уши....

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Гость

20:59:50 23-07-2026

внесли то внесли но кто же его пропустит то.

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Гость

21:18:51 23-07-2026

Верните назад пенсионный возраст. О каком повышении ещё идёт речь? Сдурели?

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Гость

22:38:01 23-07-2026

Верните пенсионный возраст. Наше правительство хуже фашистов.

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Гость

08:05:04 24-07-2026

это жу-жу-жу... неспроста

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Гость

08:08:01 24-07-2026

Не для того пенсионный возраст подымали- чтобы вернуть его назад. Проект понятно не пройдет.

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Повсекакий

09:10:30 24-07-2026

Лишь бы очки втирать да за нос водить.Вот цель их пустозвонства.

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Интэрэсно

09:10:43 24-07-2026

Миронов эту инициативу продвигает, чистый популизм перед выборами.

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Й!

09:32:27 24-07-2026

А что не вернуть зимнее время? Внесение идиотских предложений - тоже работа. Надо народ вздребезднуть, чтоб не спал. И чиновникам польза - хоть вспомнят о них. Пусть и плохо, но тоже память)

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Гость

11:29:20 24-07-2026

До выборов если успеют, то может быть за эту партию проголосует процентов 40

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Гость

13:30:03 24-07-2026

люди, успеют - не успеют, поднимут -опустят, надо голосовать против ЕР из принципа уже просто, за то, что украли у людей 5 лет пенсии.

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Гость

15:16:12 24-07-2026

Гость (13:30:03 24-07-2026) люди, успеют - не успеют, поднимут -опустят, надо голосовать... Вот и настало счастливое время-голосовать

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Гость

15:14:47 24-07-2026

Как же нам повезло, такие умные вещи обсуждать будем.

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Гость

22:22:59 25-07-2026

И когда же уже начнут правду то говорить, надо голосовать за всех против

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