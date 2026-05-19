В России разработают единый учебник по физкультуре
Минпросвещения уже утвердило единую программу обучения физической культуре
19 мая 2026, 19:02, ИА Амител
Минпросвещения разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — рассказал он.
Как отметил министр, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем предметы, входящие в единый государственный экзамен.
Ранее amic.ru писал, что с 1 сентября 2026 года в образовательных учреждениях России будет внедрен унифицированный государственный учебник по обществознанию для учащихся 9-х и 10-х классов.
19:06:41 19-05-2026
Тоже Медведев написал?
20:51:00 19-05-2026
его НИКТО не использует, алло. открою тайну. все для отмазки
22:00:15 19-05-2026
Я так понимаю, что бег, прыжки в длину/высоту/ через козла, , а также баскетбол, лыжи, брусья, турник на уроках физ-ры более не в тренде?(((((((
22:46:29 19-05-2026
Светлана (22:00:15 19-05-2026) Я так понимаю, что бег, прыжки в длину/высоту/ через козла, ... Для обученных грамоте пойдет на пользу, а то без гугла шнурки завязывать только к 5му классу некоторые обучаются
02:34:38 20-05-2026
Светлана (22:00:15 19-05-2026) Я так понимаю, что бег, прыжки в длину/высоту/ через козла, ... вы настолько старый и одинокий?? у внука (сына) спросите!!!!