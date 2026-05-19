В России разработают единый учебник по физкультуре

Минпросвещения уже утвердило единую программу обучения физической культуре

19 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Учебники, школа / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Минпросвещения разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — рассказал он.

Как отметил министр, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем предметы, входящие в единый государственный экзамен.

Ранее amic.ru писал, что с 1 сентября 2026 года в образовательных учреждениях России будет внедрен унифицированный государственный учебник по обществознанию для учащихся 9-х и 10-х классов.