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18 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Учебники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в образовательных учреждениях России будет внедрен унифицированный государственный учебник по обществознанию для учащихся 9-х и 10-х классов, сообщает РИА Новости.

Ученики 11-х классов перейдут на новый образовательный стандарт с 1 сентября 2027 года. Это заявление было сделано Владиславом Кононовым, ответственным секретарем единой линейки учебных пособий по истории и обществознанию, а также референтом Управления президента Российской Федерации по гуманитарной политике.

«С 1 сентября текущего учебного года учащиеся 9-х и 10-х классов приступят к изучению нового государственного курса обществознания. Ученики 11-х классов завершат обучение по действующей образовательной программе. Начиная с 1 сентября 2027 года в школах будет внедрен третий государственный учебник по обществознанию, предназначенный для учащихся 11-х классов», — подчеркнул на Конференции учителей истории и обществознания Кононов.

Ранее amic.ru писал о том, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Также в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.