В учебниках, в частности, появятся постраничные комментарии экс-президента

10 апреля 2026, 22:01, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала замминистра в ходе презентации учебников.

Она добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Как рассказал глава общественного совета при Минпросвещения, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно. «Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — сказал эксперт.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, его изучение продолжится в 9–11-х классах. Новый курс сделали более практико-ориентированным и связанным с изучением истории.