Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию
В учебниках, в частности, появятся постраничные комментарии экс-президента
10 апреля 2026, 22:01, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.
«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала замминистра в ходе презентации учебников.
Она добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.
Как рассказал глава общественного совета при Минпросвещения, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно. «Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — сказал эксперт.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, его изучение продолжится в 9–11-х классах. Новый курс сделали более практико-ориентированным и связанным с изучением истории.
23:07:29 10-04-2026
Главное его посты в экстремистских соцсетях не показывать. Это может травмировать на всю жизнь
23:40:32 10-04-2026
Теперь у нас в авторах учебников целых два позорища: Медведев и Мединский
09:10:34 11-04-2026
Гость (23:40:32 10-04-2026) Теперь у нас в авторах учебников целых два позорища: Медведе... Будет очищение, медведевы и мединские проходящие.
09:09:20 11-04-2026
Интересно, если ученики будут разговаривать, используя его лексику, им теперь нельзя будет снизить оценку по поведению?
13:43:51 11-04-2026
И училки будут эту туфту пихать в голову ученикам. Срам! Просто срам - дальше уже просто некуда! А потом удивляемся, почему ТАКОЕ отношение к учителям! Да нет учителей, остались одни училки.
14:18:52 11-04-2026
За это надо выпить!
20:58:34 11-04-2026
Гость (14:18:52 11-04-2026) За это надо выпить!... Вы хотели сказать напиться?
10:35:15 23-04-2026
Уже не знают, куда его засунуть.