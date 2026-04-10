Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию

В учебниках, в частности, появятся постраничные комментарии экс-президента

10 апреля 2026, 22:01, ИА Амител

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала замминистра в ходе презентации учебников.

Она добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Как рассказал глава общественного совета при Минпросвещения, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно. «Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — сказал эксперт.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, его изучение продолжится в 9–11-х классах. Новый курс сделали более практико-ориентированным и связанным с изучением истории.

Комментарии 8

Гость

23:07:29 10-04-2026

Главное его посты в экстремистских соцсетях не показывать. Это может травмировать на всю жизнь

Гость

23:40:32 10-04-2026

Теперь у нас в авторах учебников целых два позорища: Медведев и Мединский

Гость

09:10:34 11-04-2026

Гость (23:40:32 10-04-2026) Теперь у нас в авторах учебников целых два позорища: Медведе... Будет очищение, медведевы и мединские проходящие.

Гость

09:09:20 11-04-2026

Интересно, если ученики будут разговаривать, используя его лексику, им теперь нельзя будет снизить оценку по поведению?

Гость

13:43:51 11-04-2026

И училки будут эту туфту пихать в голову ученикам. Срам! Просто срам - дальше уже просто некуда! А потом удивляемся, почему ТАКОЕ отношение к учителям! Да нет учителей, остались одни училки.

Гость

14:18:52 11-04-2026

За это надо выпить!

Гость

20:58:34 11-04-2026

Гость (14:18:52 11-04-2026) За это надо выпить!... Вы хотели сказать напиться?

Гость

10:35:15 23-04-2026

Уже не знают, куда его засунуть.

