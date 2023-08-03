В России реальные зарплаты в мае выросли на 13,3%
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб.
03 августа 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.
По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб. (+16,1% в годовом выражении).
Для сравнения: к апрелю рост оценили в 2,1%.
Ранее сообщили, что жители Алтайского края на зарплату сейчас могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад.
08:49:15 03-08-2023
А реальные цены насколько выросли?
08:59:59 03-08-2023
Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% .А В КРАЕ? По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб. А В КРАЕ? Вот, где надо сравнивать, а не ,сколько бензина можно купить!
09:36:53 03-08-2023
Гость (08:59:59 03-08-2023) Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% .... Ну напишут они, что в крае на 15% и?
09:18:57 03-08-2023
Ржунимагу
09:21:32 03-08-2023
Это с отпускными?
09:33:31 03-08-2023
Нужно повторять это как мантры перед сном "зарплата выросла, зарплата выросла"
09:56:00 03-08-2023
Ни на копейку не выросла с начала 2022 года, опять измеряют среднюю температуру по больнице
11:25:29 03-08-2023
Гость (09:56:00 03-08-2023) Ни на копейку не выросла с начала 2022 года, опять измеряют ... Хорошо сказано! Зачем народ дураками выставлять, с нищей зарплатой ?
10:32:50 03-08-2023
72 тысячи....где кще 50??
10:43:01 03-08-2023
Из вчерашней новости: "За шесть месяцев дворник должен был получить 43 тысячи рублей.". Вот такие зарплаты.
10:43:07 03-08-2023
С чего бы она росла? Экономического роста нет, а зарплата растет, то что она растет номинально, а инфляция опережает ее, то это не рост зарплаты, если сравнивать инфляцию и рост з.п., то мы увидим ее падение.
11:26:51 03-08-2023
Абсурд, да и только - никакого повышения! Но Вы держитесь!
11:34:45 03-08-2023
Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя страны розовых пони и какающих бабочками единорогов, который на прошлой неделе говорил, что мы живем замечательно, потому что он постоянно видит очереди с полными телегами в "Бахетле", машины дороже 5 млн. и что-то там еще. Если у вас доход не изменился, то это не значит, что и у других он остался на прежнем уровне. У меня лично доход поднялся с марта на 17%. Но я не кричу, что доход поднялся у всех. Будьте более критичны к тому, что вы из себя выдавливаете.
12:08:49 03-08-2023
Гость (11:34:45 03-08-2023) Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя стр... воровать стал больше?
13:28:34 03-08-2023
Гость (12:08:49 03-08-2023) воровать стал больше?... не угадал. идиота, такого же как ты, учу в крестики нолики играть. сказали если научу, то буду учить еще группу. ну и зарплата соответственно вырастет. а ты только скрепки с карандашами и можешь тащить.
12:01:17 03-08-2023
Если у вас доход не изменился, то это не значит, что и у других он остался на прежнем уровне. ---- ну так претензии не к комментаторам) нужно так и сообщать, что у 10% зарплаты повысились, а у остальных остались на прежнем уровне. Ну а в средеееееем - это 72 тр. Тогда бы вопросов не было)
16:07:56 03-08-2023
Я сомневаюсь, что какой-нибудь очень добросовестный учитель с высшей категорией, работающий на 3 ставки может купить, к примеру, двухкомнатную квартиру и иномарку. Про коттеджи, которые растут, как грибы, молчу((( Это я к вопросу о средней заработной плате...
16:22:11 03-08-2023
Гость (16:07:56 03-08-2023) Я сомневаюсь, что какой-нибудь очень добросовестный учитель ... Знакомые строят коттедж в Фирсово после продажи квартиры: он - шабашник, она - в бюджете. Хрен без соли доедают, но в квартире было еще хуже
16:39:33 03-08-2023
Так реагируют на написанное в СМИ, как будто это всё правда.
16:41:01 03-08-2023
Гость (11:34:45 03-08-2023) Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя стр... согласен. У самого с начала года +15%, за 100т перевалило. Но и работы добавилось, если не ленится, то и больше можно
18:08:34 03-08-2023
У российских миллиардеров резко выросли доходы, на днях было сообщение в наших СМИ.