В России реальные зарплаты в мае выросли на 13,3%

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб.

03 августа 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб. (+16,1% в годовом выражении).

Для сравнения: к апрелю рост оценили в 2,1%.

Ранее сообщили, что жители Алтайского края на зарплату сейчас могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад.