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В России реальные зарплаты в мае выросли на 13,3%

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб.

03 августа 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб. (+16,1% в годовом выражении).

Для сравнения: к апрелю рост оценили в 2,1%.

Ранее сообщили, что жители Алтайского края на зарплату сейчас могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад.

Хорошие новости зарплаты

Комментарии 21

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Гость

08:49:15 03-08-2023

А реальные цены насколько выросли?

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Гость

08:59:59 03-08-2023

Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% .А В КРАЕ? По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата составила 72 851 руб. А В КРАЕ? Вот, где надо сравнивать, а не ,сколько бензина можно купить!

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Гость

09:36:53 03-08-2023

Гость (08:59:59 03-08-2023) Реальные зарплаты россиян в мае 2023 года выросли на 13,3% .... Ну напишут они, что в крае на 15% и?

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Гость

09:18:57 03-08-2023

Ржунимагу

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Гость

09:21:32 03-08-2023

Это с отпускными?

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Гость

09:33:31 03-08-2023

Нужно повторять это как мантры перед сном "зарплата выросла, зарплата выросла"

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Гость

09:56:00 03-08-2023

Ни на копейку не выросла с начала 2022 года, опять измеряют среднюю температуру по больнице

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Гость

11:25:29 03-08-2023

Гость (09:56:00 03-08-2023) Ни на копейку не выросла с начала 2022 года, опять измеряют ... Хорошо сказано! Зачем народ дураками выставлять, с нищей зарплатой ?

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Дима

10:32:50 03-08-2023

72 тысячи....где кще 50??

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Гость

10:43:01 03-08-2023

Из вчерашней новости: "За шесть месяцев дворник должен был получить 43 тысячи рублей.". Вот такие зарплаты.

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Гость

10:43:07 03-08-2023

С чего бы она росла? Экономического роста нет, а зарплата растет, то что она растет номинально, а инфляция опережает ее, то это не рост зарплаты, если сравнивать инфляцию и рост з.п., то мы увидим ее падение.

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Гость

11:26:51 03-08-2023

Абсурд, да и только - никакого повышения! Но Вы держитесь!

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Гость

11:34:45 03-08-2023

Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя страны розовых пони и какающих бабочками единорогов, который на прошлой неделе говорил, что мы живем замечательно, потому что он постоянно видит очереди с полными телегами в "Бахетле", машины дороже 5 млн. и что-то там еще. Если у вас доход не изменился, то это не значит, что и у других он остался на прежнем уровне. У меня лично доход поднялся с марта на 17%. Но я не кричу, что доход поднялся у всех. Будьте более критичны к тому, что вы из себя выдавливаете.

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Гость

12:08:49 03-08-2023

Гость (11:34:45 03-08-2023) Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя стр... воровать стал больше?

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Гость

13:28:34 03-08-2023

Гость (12:08:49 03-08-2023) воровать стал больше?... не угадал. идиота, такого же как ты, учу в крестики нолики играть. сказали если научу, то буду учить еще группу. ну и зарплата соответственно вырастет. а ты только скрепки с карандашами и можешь тащить.

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Гость

12:01:17 03-08-2023

Если у вас доход не изменился, то это не значит, что и у других он остался на прежнем уровне. ---- ну так претензии не к комментаторам) нужно так и сообщать, что у 10% зарплаты повысились, а у остальных остались на прежнем уровне. Ну а в средеееееем - это 72 тр. Тогда бы вопросов не было)

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Гость

16:07:56 03-08-2023

Я сомневаюсь, что какой-нибудь очень добросовестный учитель с высшей категорией, работающий на 3 ставки может купить, к примеру, двухкомнатную квартиру и иномарку. Про коттеджи, которые растут, как грибы, молчу((( Это я к вопросу о средней заработной плате...

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Гость

16:22:11 03-08-2023

Гость (16:07:56 03-08-2023) Я сомневаюсь, что какой-нибудь очень добросовестный учитель ... Знакомые строят коттедж в Фирсово после продажи квартиры: он - шабашник, она - в бюджете. Хрен без соли доедают, но в квартире было еще хуже

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Гость

16:39:33 03-08-2023

Так реагируют на написанное в СМИ, как будто это всё правда.

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Гость

16:41:01 03-08-2023

Гость (11:34:45 03-08-2023) Кричащие про отсутствие повышения, вы напоминаете жителя стр... согласен. У самого с начала года +15%, за 100т перевалило. Но и работы добавилось, если не ленится, то и больше можно

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Гость

18:08:34 03-08-2023

У российских миллиардеров резко выросли доходы, на днях было сообщение в наших СМИ.

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