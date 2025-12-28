В России с 2026 года ужесточат правила выдачи семейной ипотеки

Семьям разрешат оформить только один льготный кредит, а супруги обязаны будут выступать созаемщиками

28 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила получения льготной семейной ипотеки. Главные изменения: теперь семье будет доступен только один льготный кредит, а супруги обязаны выступать по нему созаемщиками. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, пересмотр правил понадобился, чтобы закрыть возможность использования программы для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

«Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются», – пояснила Стенякина.

Она уточнила, что супруги сохранят право привлечь третье лицо в качестве созаемщика, если их общего дохода не хватит для одобрения кредита. Программа по-прежнему в основном рассчитана на покупку жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с ребенком-инвалидом, проживающих на территориях без многоквартирного строительства: они могут купить вторичное жилье по ставке не выше 6%.

Напомним, ранее Минфин РФ также анонсировал запрет на оформление двух отдельных льготных кредитов на каждого из супругов. По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, семейная ипотека стала самой востребованной программой 2025 года: ожидается, что по итогам года будет выдано около 912 тысяч кредитов, из которых 562 тысячи – по льготным программам.