В России с 2026 года ужесточат правила выдачи семейной ипотеки

Семьям разрешат оформить только один льготный кредит, а супруги обязаны будут выступать созаемщиками

28 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила получения льготной семейной ипотеки. Главные изменения: теперь семье будет доступен только один льготный кредит, а супруги обязаны выступать по нему созаемщиками. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, пересмотр правил понадобился, чтобы закрыть возможность использования программы для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

«Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются», – пояснила Стенякина.

Она уточнила, что супруги сохранят право привлечь третье лицо в качестве созаемщика, если их общего дохода не хватит для одобрения кредита. Программа по-прежнему в основном рассчитана на покупку жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с ребенком-инвалидом, проживающих на территориях без многоквартирного строительства: они могут купить вторичное жилье по ставке не выше 6%.

Напомним, ранее Минфин РФ также анонсировал запрет на оформление двух отдельных льготных кредитов на каждого из супругов. По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, семейная ипотека стала самой востребованной программой 2025 года: ожидается, что по итогам года будет выдано около 912 тысяч кредитов, из которых 562 тысячи – по льготным программам.

Россия недвижимость ипотека

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:03:34 28-12-2025

Рожай - не хочу...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:09 28-12-2025

Теперь просто разводиться будут, после получения ипотека, регистрироваться заново

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:37 28-12-2025

В России с 2026 года ужесточат правила...........................
У меня всё.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:20 28-12-2025

на 6 мультов купить можно только туалет-ракету, а в следующем году только выгребную яму. Это краник нормально закрутили опять.

  -7 Нравится
Ответить
