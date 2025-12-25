Льготную ипотеку могут расширить на всю страну
Сейчас программа работает не во всех населенных пунктах
25 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Предложение о распространении программы льготной семейной ипотеки на весь рынок готового жилья направлено правительству Ниной Останиной, председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, сообщает РИА Новости.
В настоящее время программа действует только для новостроек и ограниченного числа населенных пунктов (около 900) на вторичном рынке.
Депутат полагает, что инициатива предоставит семьям более широкий выбор при покупке жилья. Ранее Министерство финансов выражало обеспокоенность тем, что подобная инициатива способна вызвать увеличение спроса и, как следствие, рост цен на вторичное жилье.
15:42:28 25-12-2025
У нас в Курье не строят новые дома. Получается,что молодым семьям путь в деревню закрыт? Как купить жилье молодым в Курьинском районе?
17:15:29 25-12-2025
властям на заметку (15:42:28 25-12-2025) У нас в Курье не строят новые дома. Получается,что молодым с... Есть же сельская ипотека, с такой же процентной ставкой, как и семейная.
18:02:34 25-12-2025
Тогда куплю себе еще одну квартиру по льготе, а денюжки на депозите оставлю. Не понимаю я государство, столько денег тратит на проценты банкам по льготе. За эти деньги могли бы купить квартиры и давать в социальный найм, дешевле рынка врачам и учителям, заодно и кадровый голод поправила.