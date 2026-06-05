Пик напряженности на рынке труда пришелся на 2024 год, но в 2025 году наметилась положительная динамика

05 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Рабочий / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России наблюдается значительный дефицит квалифицированных специалистов, пишет РИА Новости. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме, на каждого безработного приходится 18 свободных вакансий.

Голикова акцентировала внимание на том, что ситуация на рынке труда для квалифицированных работников остается сложной. В 2021 году на одну вакансию приходилось восемь безработных, а сейчас этот показатель увеличился до 18. Это заявление было сделано в рамках выездного заседания комиссии Госсовета РФ по кадрам, где обсуждались меры по решению проблемы нехватки специалистов.

«Хотя в 2025 году ситуация с кадрами улучшилась, наиболее остро проблема стояла в 2024 году. Российский рынок труда сталкивается с серьезными демографическими и технологическими изменениями, на которые необходимо оперативно реагировать», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники компаний саботируют ИИ.