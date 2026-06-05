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В России сообщили о серьезной нехватке квалифицированных рабочих

Пик напряженности на рынке труда пришелся на 2024 год, но в 2025 году наметилась положительная динамика

05 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Рабочий / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Рабочий / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России наблюдается значительный дефицит квалифицированных специалистов, пишет РИА Новости. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме, на каждого безработного приходится 18 свободных вакансий.

Голикова акцентировала внимание на том, что ситуация на рынке труда для квалифицированных работников остается сложной. В 2021 году на одну вакансию приходилось восемь безработных, а сейчас этот показатель увеличился до 18. Это заявление было сделано в рамках выездного заседания комиссии Госсовета РФ по кадрам, где обсуждались меры по решению проблемы нехватки специалистов.

«Хотя в 2025 году ситуация с кадрами улучшилась, наиболее остро проблема стояла в 2024 году. Российский рынок труда сталкивается с серьезными демографическими и технологическими изменениями, на которые необходимо оперативно реагировать», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники компаний саботируют ИИ. 

Россия Работа рынок труда
       

Комментарии 7

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Гость

18:44:48 05-06-2026

высококвалифицированных и низкооплачевыемых кадров

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Гость

19:10:08 05-06-2026

Платить не пробовали?

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Гость

19:15:22 05-06-2026

Серьезно? За что боролись

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Гость

21:33:43 05-06-2026

ну и с чего бы, да?? индусов можно сто упаковок работяг завезти. А мастеров то нет, мастера-то это высокодоходный бизнес НО им и платить нужно соответственно, а то сейчас все мастера 65+ дедуськи и бабки

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Гость

00:38:28 06-06-2026

Так вы же их всех по сокращали! Дорого обходятся.

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dok_СФ

13:09:01 06-06-2026

Но, у малоквалифицированных требования меньше, можно и меньше платить, работодателям удобно.. В чём противоречие? В Европе вообще приветствуются мигранты..

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Гость

14:17:56 06-06-2026

Зато безработица 2 процента
. А на деле демографическая и социальная яма.

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