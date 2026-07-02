В России Верховный суд запретил отменять сделки по "бабушкиной схеме"

Заблуждение продавца относительно мотивов сделки — не основание для признания ее недействительной

02 июля 2026, 14:02, ИА Амител

Зал суда / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Верховный суд РФ вынес важное разъяснение по спорам о признании сделок с жильем недействительными — суд признал недопустимой практику, известную как "бабушкина схема", пишет aif.ru. Речь идет о ситуациях, когда продавец спорной жилплощади позднее заявлял, что заблуждался относительно мотивов заключения договора.

О решении Президиума ВС РФ, который возглавляет Игорь Краснов, сообщили официально. В суде подчеркнули: само по себе заблуждение продавца насчет собственных мотивов не является достаточным основанием для аннулирования сделки по статье 178 Гражданского кодекса РФ.

«Высшая судебная инстанция обозначила критерии, которыми должны руководствоваться нижестоящие суды при рассмотрении подобных споров. Ключевое значение имеет добросовестность второй стороны сделки и то, могла ли она распознать, что один из участников действует под влиянием заблуждения», — указано в публикации.

При этом отменить сделку можно лишь в исключительных случаях — если доказано, что покупатель знал о том, что продавец был введен в заблуждение. Ранее сообщалось, что из-за такой схемы риелторы начали проверять родственников продавцов жилья.