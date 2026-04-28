Цель мер — защитить добросовестных покупателей и повысить безопасность сделок с недвижимостью

28 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

КПРФ предлагает внести изменения в законодательство для решения проблемы, возникшей в деле певицы Ларисы Долиной. По словам депутата Госдумы Георгия Камнева, необходимо закрепить в законе правило, согласно которому при отсутствии полного возврата денежных средств покупателю квартира не может быть возвращена продавцу. Об этом он сообщил в интервью "Газете.ru".

Камнев отметил, что после решения Верховного суда по делу Долиной суды при оспаривании сделок с недвижимостью предусматривают двустороннюю реституцию: возврат квартиры продавцу и денег покупателям. Однако до сих пор не существует механизма взыскания денег с продавцов, которые утверждают, что не осознавали своих действий, несмотря на справки о психическом здоровье, представленные при подписании договора, и участие нотариуса в сделке.

«Это приводит к страданиям людей, включая семьи с детьми, участников СВО и ипотечников, которые отдали за квартиру последние деньги и остались без жилья. В правовом государстве такие ситуации недопустимы», — заявил парламентарий.

Камнев также добавил, что мошенники, обманывающие добросовестных покупателей, не намерены останавливаться.

«Единственный способ решить эту проблему — законодательно закрепить, что если покупатель не получил полный возврат денег в установленный срок, квартира не может быть возвращена продавцу. Квартира должна принадлежать тому, кто честно за нее заплатил», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в России упали на 30% после "схемы Долиной".