Из-за "схемы Долиной" риелторы начали проверять родственников продавцов жилья
Теперь агентства требуют письменного согласия от нескольких членов семьи собственника, иначе могут отказать в сделке
12 апреля 2026, 21:03, ИА Амител
Чтобы обезопасить покупателей от мошенничества по "схеме Долиной", риелторы ввели дополнительные меры контроля. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Теперь одной справки из психоневрологического диспансера и стандартного пакета документов недостаточно. Агентства связываются с несколькими родственниками продавца и берут у них письменное подтверждение того, что собственник добровольно продает квартиру и находится в здравом уме.
Если родные живут за границей или владелец не дает их контакты, в сделке могут отказать. В зоне риска также одинокие пенсионеры — спросить об их воле просто не у кого. В таких случаях риски оцениваются выше возможной выгоды, и агентства предпочитают не связываться.
21:19:22 12-04-2026
Эти подтверждения никакой юридической силы не имеют. Накрутка цен на услуги риэлторов.
23:47:16 12-04-2026
Спасибо Долиной и тем кто законы не умеет придумывать, но деньги за это получают.
09:23:03 13-04-2026
гость (23:47:16 12-04-2026) Спасибо Долиной и тем кто законы не умеет придумывать, но д... Долина в этом списке ни каким боком.
09:29:01 13-04-2026
dok_СФ (09:23:03 13-04-2026) Долина в этом списке ни каким боком.... репутация гнилая, теперь будет везде.
10:02:08 13-04-2026
dok_СФ (09:23:03 13-04-2026) Долина в этом списке ни каким боком....
Теперь это имя нарицательное как "'эффект Стрейзанд"
23:58:23 12-04-2026
родственники не должны решать судьбу сделки с недвижимостью, ведь часто родственники в семье враги скорее, чем родня.
01:11:32 13-04-2026
А что просто на полиграф деда или бабку стаскать в МВД нельзя? Да вывести на чистую воду и привлечь тут же за попытку мошенничества. Я думаю ситуация быстро наладится и мошенники исчезнут...
10:52:10 13-04-2026
Сеня (01:11:32 13-04-2026) А что просто на полиграф деда или бабку стаскать в МВД нельз... Почему только дедов и бабок? Надо всех, особенно молодых, из них по статистике больше мошенников. Риэлторов тоже каждый раз на полиграф, при любой сделке. Выяснять, не планируют ли выезд в Аргентину.
12:46:22 13-04-2026
От риелтеров вообще не зависит одобрение сделки, пусть идут лесом. Отказать они могут, АГА
15:24:00 13-04-2026
Риелторы не сторона сделки, решать ничего не могут, их требования не основаны на законе