Из-за "схемы Долиной" риелторы начали проверять родственников продавцов жилья

Теперь агентства требуют письменного согласия от нескольких членов семьи собственника, иначе могут отказать в сделке

12 апреля 2026, 21:03, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы обезопасить покупателей от мошенничества по "схеме Долиной", риелторы ввели дополнительные меры контроля. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Теперь одной справки из психоневрологического диспансера и стандартного пакета документов недостаточно. Агентства связываются с несколькими родственниками продавца и берут у них письменное подтверждение того, что собственник добровольно продает квартиру и находится в здравом уме.

Если родные живут за границей или владелец не дает их контакты, в сделке могут отказать. В зоне риска также одинокие пенсионеры — спросить об их воле просто не у кого. В таких случаях риски оцениваются выше возможной выгоды, и агентства предпочитают не связываться.