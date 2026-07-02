"Вернемся к талонам?" Как Республика Алтай реагирует на "бензиновые лимиты"

Многие вспоминают дефицит доперестроечных и перестроечных времен

02 июля 2026, 09:15, ИА Амител

АЗС, топливо / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Топливный кризис добрался и до соседней Республики Алтай. В последний день июня глава Андрей Турчак сообщил о введении лимитов на продажу топлива в одни руки — сразу до сентября, обосновав это стремлением не допустить ажиотажа.

Жители уверены, что как раз ограничения спровоцируют ажиотаж и создадут дефицит, прогнозируют введение талонов для контроля продаж, а также опасаются резкого спада турпотока — гости в регион прибывают преимущественно на машинах.

Как регион воспринял введенные ограничения — разбирался amic.ru.

Что произошло?

Перебои с топливом по стране начались с конца весны — из-за пострадавших от налетов вражеских беспилотников нефтеперерабатывающих заводов. С начала июня в регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина и дизеля из-за его нехватки.

Лимиты на отпуск топлива и запреты на его продажу в канистры ввели уже в 25 субъектах, первыми стали Москва и Московская область. До Республики Алтай ограничения добрались 30 июня. Первая "ласточка" здесь была замечена за неделю до этого — 24 июня в местных пабликах сообщили, что в одном из сел нет бензина марки АИ-95. На следующий день полезли вверх цены на заправках в Горно-Алтайске — до 70–93 рублей за литр в зависимости от марки.

«Ну, кстати, в этот кризис волна повышения дошла до республики позже, чем до остальной Сибири. Как раз в это время выезжал из Красноярска, там только повысили, у нас еще пару дней по нормальной цене заливал. Причем обычно у нас на 3–5 руб. выше цена, сейчас примерно одинаково. Посмотрим, что дальше будет со всеми ценами и громкими заявлениями», — писал один из комментаторов.

Утром 30 июня до региональной столицы добралась "напасть с нехваткой топлива". В этот же день на заседании правительства в прямом эфире Турчак сообщил о введении ограничений на продажу с 1 июля по 1 сентября. Он подчеркнул, что в регионе резервного запаса топлива достаточно, а лимиты необходимы, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

Теперь в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будут продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных районах — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Заправка в канистры — максимум 10 литров. Меры не касаются экстренных служб. Заявки аграриев по потребностям в топливе также будут удовлетворены.

«Прошу жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа и не стремиться закупить топливо впрок», — сказал губернатор и напомнил, что на федеральном уровне принимаются меры, которые вскоре должны стабилизировать ситуацию.

Какой ажиотаж?

Жители, впрочем, новости об ограничениях восприняли с недоумением. Ажиотажного спроса и очередей на АЗС большинство из них не замечали. Сейчас же, уверена часть граждан, принятые меры создадут обратный эффект.

«Когда что-то ограничивают, люди бегут запасать это, да побольше, чтобы хватило с запасом и еще осталось. Такова наша натура или менталитет, уж не знаю, как лучше сформулировать. Не получилось бы, что сами власти этим запретом ажиотаж и спровоцируют», — поделился с amic.ru своими мыслями один из жителей.

Комментаторы мнение поддерживают, а еще просят разобраться с растущими ценами: "Лучше цену на топливо урегулируйте. В Новосибирске на десять рублей дешевле, чем у нас", "Сейчас поехала на "Лукойл", рядом с домом хотела заправиться, люди как ошалелые поехали себе везде заливать. Сами создают эту панику, поэтому сейчас на заправках будет кошмар", "На Мебельной уже нет бензина. Рядом на АИ-92 по 72,50, очередь", "Ажиотаж с топливом появился после заседания правительства".Кто-то посчитал, что словами об ажиотаже пытаются прикрыть реальную нехватку топлива: "Просто скажите, что бензина нет. Ажиотаж тут ни при чем".

Как это проверят?

«Не знаю, как там лимиты и нехватка, заправлялся вчера вечером. На ряде заправок на колонках не пишут "нет бензина", хитрят. Там объявления, что "пистолет не работает". Наверное, чтобы не было разговоров лишних», — рассказал amic.ru горожанин.

Многие вспоминают дефицит доперестроечных и перестроечных времен: "Добро пожаловать в СССР, вы скучали?" Большинство недоумевают, как власти собрались контролировать введенные ими же ограничения:

«Человек может заправить на одной 30 литров, поехать на другую и еще залить 30 литров. Глупость какая-то, сами создали искусственный дефицит».

Заходит речь и о введении талонов. Причем предположения звучат как в саркастическом, так и во вполне серьезном ключе: "Может быть, введут талоны, как было в Советском Союзе? Как-то же они должны проверять, кто сегодня заправлялся, а кто еще нет?"; "Совсем избаловались! По талонам надо и не более 100 литров в месяц!"; "Что бы еще такого сделать, чтоб туристы обязательно вернулись на Алтай еще раз? Пиво с ограничениями, топливо с ограничениями. Можно сахар по талонам продавать, как в лучшие времена".

Туристов не будет?

Вопрос возможного спада турпотока, кстати, в связи со всеми событиями, в регионе подняли сразу же. Лето для турбизнеса — самая горячая пора. 70% отдыхающих, как ранее сообщали в региональном Минэко, приезжают сюда на автомобилях. Теперь из-за проблем с топливом значительная часть путешественников отсеется.

"Туристический сезон в разгаре. Он (глава региона. — Прим. ред.) этого, похоже, не понимает, что полреспублики живет на это", "Ничего нового. По всей стране теперь так. Туристический сезон коту под хвост. Занимайтесь огородами и заготовками. Это намного актуальнее туристов", — сокрушаются в комментариях.

В то же время в местных пабликах утром 1 июля выложили ролик с автопутешественниками, сокрушающимися якобы нехваткой топлива в Горном Алтае и демонстрирующими "очередь" на одной из АЗС на трассе. Судя по видео, заправка "оккупирована" овечками.

Правда, в комментариях к посту жители написали, что эта АЗС не работает уже около двух лет, другие предположили, что она просто закрыта из-за отсутствия бензина. В другом ролике показан турист с канистрой, сокрушающийся о том, что "в Горном Алтае проблема-то не с бензином, а с алкоголем, мы реально не теми канистрами затарились".

Как будет развиваться ситуация, покажет время. Следите за публикациями на amic.ru.