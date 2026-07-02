"Вернемся к талонам?" Как Республика Алтай реагирует на "бензиновые лимиты"
Многие вспоминают дефицит доперестроечных и перестроечных времен
02 июля 2026, 09:15, ИА Амител
Топливный кризис добрался и до соседней Республики Алтай. В последний день июня глава Андрей Турчак сообщил о введении лимитов на продажу топлива в одни руки — сразу до сентября, обосновав это стремлением не допустить ажиотажа.
Жители уверены, что как раз ограничения спровоцируют ажиотаж и создадут дефицит, прогнозируют введение талонов для контроля продаж, а также опасаются резкого спада турпотока — гости в регион прибывают преимущественно на машинах.
Как регион воспринял введенные ограничения — разбирался amic.ru.
Что произошло?
Перебои с топливом по стране начались с конца весны — из-за пострадавших от налетов вражеских беспилотников нефтеперерабатывающих заводов. С начала июня в регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина и дизеля из-за его нехватки.
Лимиты на отпуск топлива и запреты на его продажу в канистры ввели уже в 25 субъектах, первыми стали Москва и Московская область. До Республики Алтай ограничения добрались 30 июня. Первая "ласточка" здесь была замечена за неделю до этого — 24 июня в местных пабликах сообщили, что в одном из сел нет бензина марки АИ-95. На следующий день полезли вверх цены на заправках в Горно-Алтайске — до 70–93 рублей за литр в зависимости от марки.
«Ну, кстати, в этот кризис волна повышения дошла до республики позже, чем до остальной Сибири. Как раз в это время выезжал из Красноярска, там только повысили, у нас еще пару дней по нормальной цене заливал. Причем обычно у нас на 3–5 руб. выше цена, сейчас примерно одинаково. Посмотрим, что дальше будет со всеми ценами и громкими заявлениями», — писал один из комментаторов.
Утром 30 июня до региональной столицы добралась "напасть с нехваткой топлива". В этот же день на заседании правительства в прямом эфире Турчак сообщил о введении ограничений на продажу с 1 июля по 1 сентября. Он подчеркнул, что в регионе резервного запаса топлива достаточно, а лимиты необходимы, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".
Теперь в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будут продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных районах — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Заправка в канистры — максимум 10 литров. Меры не касаются экстренных служб. Заявки аграриев по потребностям в топливе также будут удовлетворены.
«Прошу жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа и не стремиться закупить топливо впрок», — сказал губернатор и напомнил, что на федеральном уровне принимаются меры, которые вскоре должны стабилизировать ситуацию.
Какой ажиотаж?
Жители, впрочем, новости об ограничениях восприняли с недоумением. Ажиотажного спроса и очередей на АЗС большинство из них не замечали. Сейчас же, уверена часть граждан, принятые меры создадут обратный эффект.
«Когда что-то ограничивают, люди бегут запасать это, да побольше, чтобы хватило с запасом и еще осталось. Такова наша натура или менталитет, уж не знаю, как лучше сформулировать. Не получилось бы, что сами власти этим запретом ажиотаж и спровоцируют», — поделился с amic.ru своими мыслями один из жителей.
Комментаторы мнение поддерживают, а еще просят разобраться с растущими ценами: "Лучше цену на топливо урегулируйте. В Новосибирске на десять рублей дешевле, чем у нас", "Сейчас поехала на "Лукойл", рядом с домом хотела заправиться, люди как ошалелые поехали себе везде заливать. Сами создают эту панику, поэтому сейчас на заправках будет кошмар", "На Мебельной уже нет бензина. Рядом на АИ-92 по 72,50, очередь", "Ажиотаж с топливом появился после заседания правительства".Кто-то посчитал, что словами об ажиотаже пытаются прикрыть реальную нехватку топлива: "Просто скажите, что бензина нет. Ажиотаж тут ни при чем".
Как это проверят?
«Не знаю, как там лимиты и нехватка, заправлялся вчера вечером. На ряде заправок на колонках не пишут "нет бензина", хитрят. Там объявления, что "пистолет не работает". Наверное, чтобы не было разговоров лишних», — рассказал amic.ru горожанин.
Многие вспоминают дефицит доперестроечных и перестроечных времен: "Добро пожаловать в СССР, вы скучали?" Большинство недоумевают, как власти собрались контролировать введенные ими же ограничения:
«Человек может заправить на одной 30 литров, поехать на другую и еще залить 30 литров. Глупость какая-то, сами создали искусственный дефицит».
Заходит речь и о введении талонов. Причем предположения звучат как в саркастическом, так и во вполне серьезном ключе: "Может быть, введут талоны, как было в Советском Союзе? Как-то же они должны проверять, кто сегодня заправлялся, а кто еще нет?"; "Совсем избаловались! По талонам надо и не более 100 литров в месяц!"; "Что бы еще такого сделать, чтоб туристы обязательно вернулись на Алтай еще раз? Пиво с ограничениями, топливо с ограничениями. Можно сахар по талонам продавать, как в лучшие времена".
Туристов не будет?
Вопрос возможного спада турпотока, кстати, в связи со всеми событиями, в регионе подняли сразу же. Лето для турбизнеса — самая горячая пора. 70% отдыхающих, как ранее сообщали в региональном Минэко, приезжают сюда на автомобилях. Теперь из-за проблем с топливом значительная часть путешественников отсеется.
"Туристический сезон в разгаре. Он (глава региона. — Прим. ред.) этого, похоже, не понимает, что полреспублики живет на это", "Ничего нового. По всей стране теперь так. Туристический сезон коту под хвост. Занимайтесь огородами и заготовками. Это намного актуальнее туристов", — сокрушаются в комментариях.
В то же время в местных пабликах утром 1 июля выложили ролик с автопутешественниками, сокрушающимися якобы нехваткой топлива в Горном Алтае и демонстрирующими "очередь" на одной из АЗС на трассе. Судя по видео, заправка "оккупирована" овечками.
Правда, в комментариях к посту жители написали, что эта АЗС не работает уже около двух лет, другие предположили, что она просто закрыта из-за отсутствия бензина. В другом ролике показан турист с канистрой, сокрушающийся о том, что "в Горном Алтае проблема-то не с бензином, а с алкоголем, мы реально не теми канистрами затарились".
Как будет развиваться ситуация, покажет время. Следите за публикациями на amic.ru.
09:39:20 02-07-2026
Греча, цукер
каждый год 31.12 как в последний раз.
а через два дня все эти тазики с салатами в мусор.
не нужно покупать бегемотов, с двигателями по 3,5- 5 литров.
ДВС доживает последние десятилетия - электрички, гибриды и малолитражки
10:21:20 02-07-2026
Трагати (09:39:20 02-07-2026) Греча, цукеркаждый год 31.12 как в последний раз.а ч... рано радуешься.
поднимут цену на электроэнергию и
будешь кричать за..?
10:42:36 02-07-2026
найди отличия. (10:21:20 02-07-2026) рано радуешься.поднимут цену на электроэнергию ибуде...
от вокзального наперсточника никаких чудес не жду.
исхожу из того что есть, и понмаю, что в этой локации лучше точно не будет
09:54:29 02-07-2026
"не стремиться закупить топливо впрок»" - спасибо, поеду зхалью все ёмкости.
Очень удобно кстати стало, как только власти говорят что вот тут нет повода для паники - значит это самое "вот тут" нужно массово закупать, ибо дальше будет хуже.
10:10:30 02-07-2026
Гость (09:54:29 02-07-2026) "не стремиться закупить топливо впрок»" - спасибо, поеду зха... чегото всё равно не хватит.
10:19:49 02-07-2026
Мусик (10:10:30 02-07-2026) чегото всё равно не хватит.... хорошей жизни.
10:34:48 02-07-2026
Ехал из НСК, все заправки закрыты в вечернее и ночное время, еле бензина хватило доехать. Это что такое? Это означает что бензина нет и нужно заправлять и в канистры тоже. Для тех кто часто в пути наличие бензина на заправке это должно быть простым делом. Заехал и заправился. Сейчас нам диктуют правила: бери бензин, который продаем. Мне не нужен ни "Пульсар", ни "Жи-Драйв". А другой не продают и его нет. А что делать тем, кому 98-ой и 100-ый бензин нужен? Если это не ограничения и не дефицит, начинайте бросать в меня камни. Да, и поездку в горный тоже отменили на это лето. Если и раньше в Чемале и Шебалино на Роснефти по часу стоишь в очереди, то сейчас наверное больше полдня отдыха надо потратить на обычное дело - заправку автомобиля.
10:41:37 02-07-2026
Гость (10:34:48 02-07-2026) Ехал из НСК, все заправки закрыты в вечернее и ночное время,... На всю жизнь не запасешься.
10:49:56 02-07-2026
Все думали, что недружественный запад останется без бензина, да не тут то было, сами сели в лужу
10:29:03 03-07-2026
Гость (10:49:56 02-07-2026) Все думали, что недружественный запад останется без бензина,... Маккейн ошибался! Мы - не бензоколонка!
10:55:08 02-07-2026
уже неделт две стоит жара и ясная погода с ярким солнцем и высокими температурами воздуха
по идее идеально бы для жителей подошли солнечные мангалы. я видел такой. Переносится в обычном целофановом пакете.
Принес вынул зеркала соединил их в чашу и получается плитка которая варит, жарит и чайник кипятит забесплатно от солнца. Солнечные лучи нагревают плиту под кастрюлей
стоит это не дороже тысячи -полторы рублей. Готовить на такой плите можно целый день
не видел чтобы такое сейчас продавали а зря...
13:22:19 02-07-2026
Холмс (10:55:08 02-07-2026) уже неделт две стоит жара и ясная погода с ярким солнцем и в...
А ездить ты тоже на мангале будешь?
11:34:19 02-07-2026
Перебои с топливом по стране начались с конца весны — из-за пострадавших от налетов вражеских беспилотников нефтеперерабатывающих заводов.
НУ ХОТЬ ПРАВДУ НАПИСАЛИ.
12:47:36 02-07-2026
Это полный провал турсезона. Присоединять Горный к Алтайскому краю на правах райцентра, хватит с них самостоятельности!
13:42:56 02-07-2026
Гость (12:47:36 02-07-2026) Это полный провал турсезона. Присоединять Горный к Алтайском... ДА! Надо воспользоваться случаем!
15:05:22 02-07-2026
Присоединить и точка! Только наоборот, Алтайский край к Республике Алтай, столицу АК перенести в Бийск и да здравствует новый чудо-Субъект Федерации, а правительство нынешней РА отправить Почтой России управлять! )))))
02:12:16 03-07-2026
Сани и телегу ещё никто не отменял!
09:57:33 03-07-2026
Прогулки на лошадях в Горном Алтае станут не аттракционом для богатых туристов, а обыденным средством передвижения. Опять потянутся караваны по Чуйскому тракту, появятся постоялые дворы, турбазы без коновязи и запасов сена просто разорятся.
19:48:41 03-07-2026
Гость (12:47:36 02-07-2026) Это полный провал турсезона. Присоединять Горный к Алтайском... а смысл? во всех регионах то же самое. Я сейчас в Новосибирске, дикие очереди, люди ездят заправляться в соседние поселки. О чем вы вообще не понятно.