Особенно заметно цены выросли в популярных пригородных зонах крупных городов

18 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Загородный дом / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Цены на готовые дома в Подмосковье за 2025 год выросли на 15–30%, в зависимости от сегмента, сообщили "Газете.ru" в пресс-службе агентства Arbore State.

«В массовом сегменте стоимость домов достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, а в элитных районах цены начинаются от 200 млн рублей и могут превышать 1 млрд. Рост цен на отдельные объекты в самых востребованных премиальных направлениях составил до 48%. Земельные участки подорожали на 24% и теперь стоят 200–300 тыс. рублей за сотку в премиальных локациях», — отметили в пресс-службе.

Таунхаусы и дуплексы занимают самый узкий сегмент предложения: блокированная жилая застройка составляет всего 1% от общего объема на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья. С января по июнь 2025 года первичное предложение сократилось на 15%. Дефицит стал фактором, влияющим на рост цен, добавили в агентстве. Таунхаусы в 2025 году подорожали на 10%, средняя стоимость объектов в регионе достигла 20–23 млн рублей, а в премиальных поселках — более 60–100 млн, пояснили в пресс-службе. Этот формат привлекателен для семей, которые ищут компромисс между частным домом и городским жильем и не хотят обслуживать большой участок.

В агентстве прогнозируют, что в 2026 году спрос на качественные дома и участки в наиболее востребованных локациях бизнес- и премиум-класса стоимостью от 30–50 млн рублей может вырасти на 30–50%. Неликвидные объекты в удаленных районах покажут рост цен не более чем на 5%, допустили в пресс-службе.