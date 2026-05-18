В России взлетели цены на готовые загородные дома
Особенно заметно цены выросли в популярных пригородных зонах крупных городов
18 мая 2026, 13:15, ИА Амител
Цены на готовые дома в Подмосковье за 2025 год выросли на 15–30%, в зависимости от сегмента, сообщили "Газете.ru" в пресс-службе агентства Arbore State.
«В массовом сегменте стоимость домов достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, а в элитных районах цены начинаются от 200 млн рублей и могут превышать 1 млрд. Рост цен на отдельные объекты в самых востребованных премиальных направлениях составил до 48%. Земельные участки подорожали на 24% и теперь стоят 200–300 тыс. рублей за сотку в премиальных локациях», — отметили в пресс-службе.
Таунхаусы и дуплексы занимают самый узкий сегмент предложения: блокированная жилая застройка составляет всего 1% от общего объема на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья. С января по июнь 2025 года первичное предложение сократилось на 15%. Дефицит стал фактором, влияющим на рост цен, добавили в агентстве. Таунхаусы в 2025 году подорожали на 10%, средняя стоимость объектов в регионе достигла 20–23 млн рублей, а в премиальных поселках — более 60–100 млн, пояснили в пресс-службе. Этот формат привлекателен для семей, которые ищут компромисс между частным домом и городским жильем и не хотят обслуживать большой участок.
В агентстве прогнозируют, что в 2026 году спрос на качественные дома и участки в наиболее востребованных локациях бизнес- и премиум-класса стоимостью от 30–50 млн рублей может вырасти на 30–50%. Неликвидные объекты в удаленных районах покажут рост цен не более чем на 5%, допустили в пресс-службе.
«Покупатели стали более осторожными и информированными: процесс принятия решения удлинился, а горизонт планирования расширился. Спрос сместился в сторону готовых объектов. Инвесторы все чаще приобретают дома и участки за собственные средства, удлиняют сроки планирования и выбирают активы, которые сохраняют стоимость в условиях неопределенности», — заключили в агентстве.
13:26:43 18-05-2026
Ну вот, а вы говорите кризис!, людям деньги некуда вложить!, не думаю, что на последние такие покупки делают...
13:33:19 18-05-2026
Медведь-шатун (13:26:43 18-05-2026) Ну вот, а вы говорите кризис!, людям деньги некуда вложить!,...
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13:28:24 18-05-2026
От одного заголовка ноги подкашиваются.
13:36:07 18-05-2026
Ну так сезон, ничего необычного!!!
13:57:09 18-05-2026
надо же людям где-то картошку сажать
16:36:53 18-05-2026
а вот если с бункером дом продавать то вообще бабло поднять моджно будет не хило так
13:14:35 21-05-2026
Проще будет составлять просрипционные списки: воры на виду.