В отдельных регионах уже фиксируется снижение спроса на частные дома на 15–20% по сравнению с прошлым годом

27 апреля 2026, 16:35, ИА Амител

В России наблюдается кризис на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) из-за высокой ключевой ставки, дорогих кредитов, сокращения программ льготной ипотеки и введения системы эскроу-счетов, сообщил директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский в интервью "Газете.ru".

По данным "Дом.РФ", за первый квартал 2026 года в России построили 15,3 млн кв. м индивидуальных домов, что на 38% меньше, чем годом ранее. А в первом квартале 2025 года ситуация улучшилась, и объемы строительства выросли на 20%.

Чернокульский связывает кризис с появлением множества подрядчиков, которые собирали деньги и не выполняли обязательства. Теперь средства покупателей хранятся на банковских счетах до сдачи объекта.

«Новые правила запрещают застройщикам получать деньги во время строительства. Они могут их забрать только после завершения работ, что защищает покупателей, но усложняет жизнь небольшим компаниям. Им труднее брать кредиты, а если удается, то ставки остаются высокими», — подчеркнул эксперт.

Некоторые застройщики финансируют новые проекты за счет денег, предназначенных для уже начатых работ. Это дестабилизирует их финансовое положение и может привести к проблемам с кассовым потоком. Увеличилось количество судебных разбирательств из-за срыва сроков строительства и банкротства компаний, добавил он.

Также сократились льготные ипотечные программы, изменились налоговые правила и выросли цены на стройматериалы. Это снизило доверие покупателей. По данным Минстроя, в 2025 году от мошенничества в сфере ИЖС пострадали более десяти тысяч человек.

«Несмотря на сложности, спрос на загородную недвижимость остается высоким, особенно летом, когда активность покупателей возрастает. Однако вторичный рынок выглядит более надежным: когда дом уже построен, его качество можно оценить сразу. Нет риска недостроя, проблем с подрядчиками или затягивания сроков», — отмечает Чернокульский.

На рынке накопился большой объем готового загородного жилья, что смягчает последствия кризиса в текущем сезоне. Однако сокращение объемов строительства может привести к дефициту предложений и росту цен в долгосрочной перспективе, заключил специалист.