В России запускают эксперимент по оплате больничных для самозанятых
Участники смогут получать выплаты по нетрудоспособности после шести месяцев уплаты взносов
16 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
С 1 января 2026 года в России стартует трехлетний эксперимент, который позволит самозанятым гражданам получать оплату больничного листа. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Участие в системе добровольного социального страхования позволит самозанятым получать выплаты в случае временной нетрудоспособности из-за болезни, травмы, карантина или необходимости ухода за заболевшим членом семьи. Право на выплату появится после шести месяцев уплаты взносов.
Условия участия:
два тарифа на выбор – 1344 рубля или 1920 рублей в месяц;
размер выплаты – до 35 000 или 50 000 рублей за полный месяц больничного соответственно. Страховая сумма будет индексироваться пропорционально росту МРОТ;
сроки – присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года через приложение "Мой налог";
оплата – взносы можно вносить помесячно или единовременно за период до 12 месяцев.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года и охватит всю территорию России. Изменения направлены на расширение социальных гарантий для граждан, работающих на специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход".
а ИП почему нельзя больничный получать? Логично что если человек болеет, он не трудоспособен. Хоть наемный, хоть самозанятый