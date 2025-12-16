В России запускают эксперимент по оплате больничных для самозанятых

Участники смогут получать выплаты по нетрудоспособности после шести месяцев уплаты взносов

16 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 января 2026 года в России стартует трехлетний эксперимент, который позволит самозанятым гражданам получать оплату больничного листа. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Участие в системе добровольного социального страхования позволит самозанятым получать выплаты в случае временной нетрудоспособности из-за болезни, травмы, карантина или необходимости ухода за заболевшим членом семьи. Право на выплату появится после шести месяцев уплаты взносов.

Условия участия:

два тарифа на выбор – 1344 рубля или 1920 рублей в месяц;

размер выплаты – до 35 000 или 50 000 рублей за полный месяц больничного соответственно. Страховая сумма будет индексироваться пропорционально росту МРОТ;

сроки – присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года через приложение "Мой налог";

оплата – взносы можно вносить помесячно или единовременно за период до 12 месяцев.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года и охватит всю территорию России. Изменения направлены на расширение социальных гарантий для граждан, работающих на специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход".

