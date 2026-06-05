В Россию могут вернуться Netflix, Spotify, ChatGPT и другие зарубежные сервисы
Сотовые операторы уже обсуждают эту возможность с властями
05 июня 2026, 19:05, ИА Амител
Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что идея ввести "белые списки VPN" получила поддержку, пишет iguides.ru.
Речь идет о разрешении открыть доступ к отдельным ресурсам, которые не попали под ограничения Роскомнадзора, но добровольно ушли с российского рынка. Среди них: онлайн-кинотеатр Netflix и нейросети (ChatGPT, Claude, Gemini).
«Роскомнадзор уже создал белый список корпоративных VPN и легитимных прокси-серверов, в который компании могут внести свои сети для исключения из фильтрации. В этот список уже включено около 75 тысяч IP-адресов, а главными требованиями к таким VPN являются блокировка доступа к запрещенным ресурсам и сотрудничество с РКН», — сообщили в "Билайне".
Как заявили в Т2, это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы.
20:02:32 05-06-2026
Ютуб верните, инквизиторы!
21:08:04 05-06-2026
Гость (20:02:32 05-06-2026) Ютуб верните, инквизиторы!... А что ты для этого сделал ?
Иди с печки встань и вернется ю ттюб и все остальное.
02:26:34 11-06-2026
И дискорд не забудьте!!
21:31:17 05-06-2026
так они и не уходили как бы, для тех кто в теме прошаренный. все так же смотрят и пользуются
23:14:50 05-06-2026
Как они вернуться при санкциях?
Autodesk не работает в РФ - с нашей стороны запрещают средства обхода санкцций США - капец!
За одно эти альтернативно одарённые.
Выживем, а налоги после разблокировок и санкций.
07:57:49 06-06-2026
Этим сервисам и без вас хорошо. Ничего не потеряли.