В Россию могут вернуться Netflix, Spotify, ChatGPT и другие зарубежные сервисы

Сотовые операторы уже обсуждают эту возможность с властями

05 июня 2026, 19:05, ИА Амител

Телефон, VPN / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что идея ввести "белые списки VPN" получила поддержку, пишет iguides.ru.

Речь идет о разрешении открыть доступ к отдельным ресурсам, которые не попали под ограничения Роскомнадзора, но добровольно ушли с российского рынка. Среди них: онлайн-кинотеатр Netflix и нейросети (ChatGPT, Claude, Gemini).

«Роскомнадзор уже создал белый список корпоративных VPN и легитимных прокси-серверов, в который компании могут внести свои сети для исключения из фильтрации. В этот список уже включено около 75 тысяч IP-адресов, а главными требованиями к таким VPN являются блокировка доступа к запрещенным ресурсам и сотрудничество с РКН», — сообщили в "Билайне".

Как заявили в Т2, это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы.