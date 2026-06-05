НОВОСТИОбщество

В Россию могут вернуться Netflix, Spotify, ChatGPT и другие зарубежные сервисы

Сотовые операторы уже обсуждают эту возможность с властями

05 июня 2026, 19:05, ИА Амител

Телефон, VPN / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Телефон, VPN / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что идея ввести "белые списки VPN" получила поддержку, пишет iguides.ru.

Речь идет о разрешении открыть доступ к отдельным ресурсам, которые не попали под ограничения Роскомнадзора, но добровольно ушли с российского рынка. Среди них: онлайн-кинотеатр Netflix и нейросети (ChatGPT, Claude, Gemini).

«Роскомнадзор уже создал белый список корпоративных VPN и легитимных прокси-серверов, в который компании могут внести свои сети для исключения из фильтрации. В этот список уже включено около 75 тысяч IP-адресов, а главными требованиями к таким VPN являются блокировка доступа к запрещенным ресурсам и сотрудничество с РКН», — сообщили в "Билайне".

Как заявили в Т2, это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы.

VPN / Изображение сгенерировано

Операторы прорабатывают механизм "белых списков" VPN для доступа к зарубежным нейросетям

Сейчас доступ к многим зарубежным нейросетям для пользователей из РФ ограничен владельцами платформ
НОВОСТИОбщество

бизнес
       

Комментарии 6

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Гость

20:02:32 05-06-2026

Ютуб верните, инквизиторы!

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Гость

21:08:04 05-06-2026

Гость (20:02:32 05-06-2026) Ютуб верните, инквизиторы!... А что ты для этого сделал ?
Иди с печки встань и вернется ю ттюб и все остальное.

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Гость

02:26:34 11-06-2026

И дискорд не забудьте!!

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Гость

21:31:17 05-06-2026

так они и не уходили как бы, для тех кто в теме прошаренный. все так же смотрят и пользуются

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Вежливый Человек

23:14:50 05-06-2026

Как они вернуться при санкциях?
Autodesk не работает в РФ - с нашей стороны запрещают средства обхода санкцций США - капец!
За одно эти альтернативно одарённые.
Выживем, а налоги после разблокировок и санкций.

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Гость

07:57:49 06-06-2026

Этим сервисам и без вас хорошо. Ничего не потеряли.

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