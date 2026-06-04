НОВОСТИОбщество

Операторы прорабатывают механизм "белых списков" VPN для доступа к зарубежным нейросетям

Сейчас доступ к многим зарубежным нейросетям для пользователей из РФ ограничен владельцами платформ

04 июня 2026, 17:15, ИА Амител

VPN / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
VPN / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Использование нейросетей для решения задач стало неотъемлемой частью современного мира, однако доступ к ним для россиян остается одной из ключевых проблем, отметил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в интервью НСН.

«Российские сотовые операторы ведут переговоры с властями о возможности предоставить гражданам доступ к нейросетям, а также к другим международным сервисам, таким как Netflix, которые сейчас доступны только через VPN», — сообщил гендиректор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.

По его словам, планируется создание легального VPN-сервиса, который позволит абонентам свободно пользоваться нейросетями. Зыков пояснил, почему это важно.

«Эта проблема очень актуальна, потому что владельцы нейросетей блокируют пользователей из России. Без доступа к современным моделям невозможно создавать конкурентоспособные продукты. Часто задачи остаются незавершенными из-за нестабильного соединения с нейросетями. Однако существует вероятность, что владельцы нейросетей будут противодействовать этому, так как они смогут отслеживать, если большое количество людей подключается через один и тот же IP», — подчеркнул он.

Эта технология уже применяется, например, в Китае, где заблокированы американские сервисы. Но если приобрести специальные сим-карты, можно получить доступ к этим сервисам. Это просто оператор связи, который настроил свои сети таким образом. Так было с YouTube: когда Роскомнадзор отрицал проблемы, операторы начали предоставлять доступ к сервису, но потом им запретили это делать, добавил Зыков.

В свою очередь, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух выразил сомнения в том, что эта идея получит государственную поддержку.

«Идея актуальна, но я не уверен, что власти поддержат ее. Ведь через Netflix и другие сервисы может проникать деструктивный контент. Хотя настроить белые VPN в компьютерном мире несложно», — сказал он.

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

19:38:36 04-06-2026

Странные люди, то есть они будут ограничивать зарубежные сервисы, а заграница должна их пускать почему-то))

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Гость

19:52:02 04-06-2026

Лопату приготовили чтобы деньги сгребать?

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Гость

20:37:12 04-06-2026

На Нетфликсе сплошная пропаганда ЛГБТ, и курят без предупреждения.
Иностранные нейросети неправильно отвечают чей Крым, и на другие вопросы о политической ситуации.
Предоставлять к этому доступ, это сразу уголовное дело.

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