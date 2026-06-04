Сейчас доступ к многим зарубежным нейросетям для пользователей из РФ ограничен владельцами платформ

04 июня 2026, 17:15, ИА Амител

VPN / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Использование нейросетей для решения задач стало неотъемлемой частью современного мира, однако доступ к ним для россиян остается одной из ключевых проблем, отметил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в интервью НСН.

«Российские сотовые операторы ведут переговоры с властями о возможности предоставить гражданам доступ к нейросетям, а также к другим международным сервисам, таким как Netflix, которые сейчас доступны только через VPN», — сообщил гендиректор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.

По его словам, планируется создание легального VPN-сервиса, который позволит абонентам свободно пользоваться нейросетями. Зыков пояснил, почему это важно.

«Эта проблема очень актуальна, потому что владельцы нейросетей блокируют пользователей из России. Без доступа к современным моделям невозможно создавать конкурентоспособные продукты. Часто задачи остаются незавершенными из-за нестабильного соединения с нейросетями. Однако существует вероятность, что владельцы нейросетей будут противодействовать этому, так как они смогут отслеживать, если большое количество людей подключается через один и тот же IP», — подчеркнул он.

Эта технология уже применяется, например, в Китае, где заблокированы американские сервисы. Но если приобрести специальные сим-карты, можно получить доступ к этим сервисам. Это просто оператор связи, который настроил свои сети таким образом. Так было с YouTube: когда Роскомнадзор отрицал проблемы, операторы начали предоставлять доступ к сервису, но потом им запретили это делать, добавил Зыков.

В свою очередь, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух выразил сомнения в том, что эта идея получит государственную поддержку.