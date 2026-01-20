В Рубцовске пожарные эвакуировали 30 жильцов многоэтажки из-за возгорания на втором этаже

Причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре

20 января 2026, 07:45, ИА Амител

В Рубцовске произошел пожар в квартире дома № 201 на улице Алтайской – возгорание возникло в спальне на втором этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, в помещении горели мебель и личные вещи. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Пенсионерку, находившуюся в квартире, госпитализировали.

В условиях сильного задымления на месте работали пять звеньев газодымозащитной службы. Всего к тушению привлекались 21 человек личного состава, пять автоцистерн и автолестница.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось спасти 30 человек, в том числе троих детей.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – короткое замыкание в телевизоре.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в поселке Кировском Топчихинского района вспыхнул пожар в двухквартирном частном доме. Причиной стало неисправное электрооборудование.