На Алтае из-за загоревшегося самоката эвакуировали пять человек, включая инвалида

Электросамокат воспламенился на лестничной клетке

23 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Последствия пожара с электросамокатом / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Электросамокат загорелся 22 декабря в одном из многоквартирных домов Камня-на-Оби, в результате чего из подъезда эвакуировали пять человек, включая инвалида, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар из-за электросамоката

Пожар случился в двухэтажном доме. Самокат воспламенился на лестничной клетке второго этажа. Пожарные ликвидировали горение на площади примерно 4 кв. м. Боролись с огнем семь человек, прибыли две автоцистерны.

«Из опасной зоны газодымозащитники эвакуировали на свежий воздух пять человек, в том числе маломобильного мужчину», – пишет пресс-служба.

В МЧС напомнили, что электросамокаты нельзя оставлять на зарядке без присмотра, следует отключать их при полном заряде, запрещено использовать поврежденные аккумуляторы, а также самостоятельно ремонтировать.

В начале декабря в поселке Кировском Топчихинского района вспыхнул пожар в двухквартирном частном доме. Причиной стало неисправное электрооборудование.