В алтайском поселке двухквартирный дом загорелся из-за неисправного электрооборудования

Никто не пострадал

07 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В поселке Кировском Топчихинского района 6 декабря вспыхнул пожар в двухквартирном частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, предварительной причиной возгорания считают нарушение правил монтажа электрооборудования.

Когда первое подразделение пожарных прибыло на место, из-под кровли шел густой дым. К тушению приступили десять огнеборцев, задействовавших три единицы техники.

«Пламя распространилось на площади около четырех квадратных метров и повредило крышу здания. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

Нарушение требований при установке электрооборудования рассматривается как основной фактор, приведший к возгоранию.

