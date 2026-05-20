В Рубцовске раскрыли хладнокровную кражу барсетки из продуктовой корзинки
Личность подозреваемого установили оперативно
20 мая 2026, 13:40, ИА Амител
В Рубцовске 39-летний ранее не судимый житель заметил в магазине кем-то забытую барсетку и решил присвоить чужое имущество, а не сообщать о находке продавцам, сообщает алтайское МВД.
С заявлением в полицию обратился местный житель, который забыл барсетку в корзинке продуктового магазина и ушел. В сумке находились 10 тыс. рублей и личные документы.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате оперативно установили личность подозреваемого.
«Заметил чужую барсетку, оставленную без присмотра, и присвоил ее. Похищенные деньги он потратил, а саму барсетку вместе с документами выбросил неподалеку от магазина», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Теперь ранее не судимому рубцовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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