В Рубцовске раскрыли хладнокровную кражу барсетки из продуктовой корзинки

Личность подозреваемого установили оперативно

20 мая 2026, 13:40, ИА Амител

Барсетка в корзине / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Рубцовске 39-летний ранее не судимый житель заметил в магазине кем-то забытую барсетку и решил присвоить чужое имущество, а не сообщать о находке продавцам, сообщает алтайское МВД.

С заявлением в полицию обратился местный житель, который забыл барсетку в корзинке продуктового магазина и ушел. В сумке находились 10 тыс. рублей и личные документы.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате оперативно установили личность подозреваемого.

«Заметил чужую барсетку, оставленную без присмотра, и присвоил ее. Похищенные деньги он потратил, а саму барсетку вместе с документами выбросил неподалеку от магазина», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Теперь ранее не судимому рубцовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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