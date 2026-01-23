НОВОСТИПроисшествия

В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Барнаула после смертельной поножовщины

Мужчина будет находиться в СИЗО как минимум до 17 марта

23 января 2026, 10:45, ИА Амител

Уроженец Барнаула на суде / Фото: t.me/SPbGS
Уроженец Барнаула на суде / Фото: t.me/SPbGS

В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Барнаула, обвиняемого в убийстве мужчины, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Трагедия произошла вечером 16 января на Архивной улице в Санкт-Петербурге. По словам вдовы погибшего, конфликт между мужчинами начался в интернете. После переписки оппоненты договорились о личной встрече, которая переросла в драку.

В ходе потасовки обвиняемый, уроженец Барнаула, использовал нож и нанес оппоненту не менее одного удара в область груди. В результате мужчина получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста – он будет находиться в СИЗО как минимум до 17 марта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. Нападавший якобы вступился за девушек.

Барнаул суд Санкт-Петербург

Комментарии 7

Avatar Picture
Олег

10:51:02 23-01-2026

Тема не раскрыта, о чем не сошлись во мнениях?
Нехорошо людей резать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:33 23-01-2026

Поребрик или бордюр? Подъезд или парадная? Булка-сайка. Разногласий многооо!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:10:58 23-01-2026

Варианты разногласий ;
- Стоит ли вступать в Совет мира?
- Что значит слово "мир"?
- Стоит ли платить миллиард?
- Нужно ли восстанавливать Украину за деньги россиян, или это признание поражения.?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:25 23-01-2026

Остерегайтесь интернетовских интеллигентов в очёчках и кофточках. Зарежут за милую душу.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:34 23-01-2026

Неужели про каждого неадеквата-уроженца Барнаула надо сообщать всем читателям Амика?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:28 23-01-2026

Гость (11:20:34 23-01-2026) Неужели про каждого неадеквата-уроженца Барнаула надо сообща... Вы не понимаете, подобные новости должны у вас пробуждать гордость. Или вы чуждаетесь?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:23 23-01-2026

Питер издревле славился переносом тел в разных пакетах, но потом его посетил барнаулец с ножом и затмил былую славу.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров