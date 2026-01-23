В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Барнаула после смертельной поножовщины

Мужчина будет находиться в СИЗО как минимум до 17 марта

23 января 2026, 10:45, ИА Амител

Уроженец Барнаула на суде / Фото: t.me/SPbGS

В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Барнаула, обвиняемого в убийстве мужчины, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Трагедия произошла вечером 16 января на Архивной улице в Санкт-Петербурге. По словам вдовы погибшего, конфликт между мужчинами начался в интернете. После переписки оппоненты договорились о личной встрече, которая переросла в драку.

В ходе потасовки обвиняемый, уроженец Барнаула, использовал нож и нанес оппоненту не менее одного удара в область груди. В результате мужчина получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста – он будет находиться в СИЗО как минимум до 17 марта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. Нападавший якобы вступился за девушек.