На Алтае двое пьяных подростков избили и ранили ножом мужчину за отказ дать им денег

Юношей, подозреваемых в разбое, отправили под домашний арест

06 января 2026, 19:08, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Разбойное нападение было совершено в одном из сел Республики Алтай в ночь на 2 января. Как сообщили в республиканском следственном комитете, по горячим следам удалось задержать двух 16-летних подростков. Они попытались ограбить односельчанина, но, получив отказ отдать деньги, избили его и ранили ножом.

Преступление произошло в Чемале. По предварительным данным, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Желая легких денег, они пришли в дом к 52-летнему местному жителю и начали угрожать ему ножом. Сельчанин отказал.

«Получив отказ, подростки нанесли множественные удары по голове и туловищу потерпевшего, после чего один из злоумышленников ножом нанес удар в область левой ноги мужчины, затем оба скрылись с места преступления», – говорится в сообщении Следкома. Мужчину госпитализировали, а подростков быстро задержали. Сообщается, что обоим юношам уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что это было сделано по ходатайству органов предварительного следствия.

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и собрать достаточно доказательств совершенного преступления.

Гость

06:41:36 07-01-2026

Разбой? А угроза жизни где??? Какой домашний арест?

Гость

08:42:39 07-01-2026

Интересно сейчас с разбойниками. Почему не в СИЗО? Они и дорезать могут

Гость

11:28:31 07-01-2026

Гость (08:42:39 07-01-2026) Интересно сейчас с разбойниками. Почему не в СИЗО? Они и дор... это патамушто у тетки фемиды глазья то завязаны, вот и делают что хотят.

Гость

10:02:23 07-01-2026

пристрелить ублюдков.

Гость

13:28:14 07-01-2026

Алтайцы?

гость

15:03:42 07-01-2026

обоим юношам уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ба, Клюшникову как опасную в камере держали за то, что её помощница, возможно!, присвоила 3 ляма, а тут ножом резали и избивали человека и сидят дома. Правохранители вы охранители или охренители? А если им на мороженное опять не хватит и они придут к вам?

