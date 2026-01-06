На Алтае двое пьяных подростков избили и ранили ножом мужчину за отказ дать им денег

Юношей, подозреваемых в разбое, отправили под домашний арест

06 января 2026, 19:08, ИА Амител

Разбойное нападение было совершено в одном из сел Республики Алтай в ночь на 2 января. Как сообщили в республиканском следственном комитете, по горячим следам удалось задержать двух 16-летних подростков. Они попытались ограбить односельчанина, но, получив отказ отдать деньги, избили его и ранили ножом.

Преступление произошло в Чемале. По предварительным данным, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Желая легких денег, они пришли в дом к 52-летнему местному жителю и начали угрожать ему ножом. Сельчанин отказал.

«Получив отказ, подростки нанесли множественные удары по голове и туловищу потерпевшего, после чего один из злоумышленников ножом нанес удар в область левой ноги мужчины, затем оба скрылись с места преступления», – говорится в сообщении Следкома. Мужчину госпитализировали, а подростков быстро задержали. Сообщается, что обоим юношам уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что это было сделано по ходатайству органов предварительного следствия.

Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и собрать достаточно доказательств совершенного преступления.