На Алтае двое пьяных подростков избили и ранили ножом мужчину за отказ дать им денег
Юношей, подозреваемых в разбое, отправили под домашний арест
06 января 2026, 19:08, ИА Амител
Разбойное нападение было совершено в одном из сел Республики Алтай в ночь на 2 января. Как сообщили в республиканском следственном комитете, по горячим следам удалось задержать двух 16-летних подростков. Они попытались ограбить односельчанина, но, получив отказ отдать деньги, избили его и ранили ножом.
Преступление произошло в Чемале. По предварительным данным, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Желая легких денег, они пришли в дом к 52-летнему местному жителю и начали угрожать ему ножом. Сельчанин отказал.
«Получив отказ, подростки нанесли множественные удары по голове и туловищу потерпевшего, после чего один из злоумышленников ножом нанес удар в область левой ноги мужчины, затем оба скрылись с места преступления», – говорится в сообщении Следкома. Мужчину госпитализировали, а подростков быстро задержали. Сообщается, что обоим юношам уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что это было сделано по ходатайству органов предварительного следствия.
Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и собрать достаточно доказательств совершенного преступления.
Разбой? А угроза жизни где??? Какой домашний арест?
08:42:39 07-01-2026
Интересно сейчас с разбойниками. Почему не в СИЗО? Они и дорезать могут
11:28:31 07-01-2026
Гость (08:42:39 07-01-2026) Интересно сейчас с разбойниками. Почему не в СИЗО? Они и дор... это патамушто у тетки фемиды глазья то завязаны, вот и делают что хотят.
10:02:23 07-01-2026
пристрелить ублюдков.
13:28:14 07-01-2026
Алтайцы?
15:03:42 07-01-2026
обоим юношам уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ба, Клюшникову как опасную в камере держали за то, что её помощница, возможно!, присвоила 3 ляма, а тут ножом резали и избивали человека и сидят дома. Правохранители вы охранители или охренители? А если им на мороженное опять не хватит и они придут к вам?