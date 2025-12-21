Юный барнаулец ударил ножом в ногу парня на уличном катке возле ТРЦ Galaxy

Нападавший якобы вступился за девушек

21 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Окровавленный нож / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. Инцидент случился вечером, около 20:00, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ударил оппонента в ногу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и Росгвардия.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, с ним проводятся процессуальные действия. В социальных сетях также распространяется версия, что нападавшему 14 лет и он якобы вступился за девушек, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.