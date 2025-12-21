НОВОСТИПроисшествия

Юный барнаулец ударил ножом в ногу парня на уличном катке возле ТРЦ Galaxy

Нападавший якобы вступился за девушек

21 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Окровавленный нож / Фото: "Инцидент Барнаул"
Окровавленный нож / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. Инцидент случился вечером, около 20:00, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ударил оппонента в ногу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и Росгвардия.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, с ним проводятся процессуальные действия. В социальных сетях также распространяется версия, что нападавшему 14 лет и он якобы вступился за девушек, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:14:26 21-12-2025

А ведь за этого гадёныша производители получили призовые от РФ.
А воспитали урку злого.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Клим

19:01:01 21-12-2025

провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не важно кого тыкать, лишь бы ножичек пустить в ход.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:14:53 21-12-2025

Клим (19:01:01 21-12-2025) провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не... Плохо что второй шею не свернул этому любителю ножичков.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:55 21-12-2025

Клим (19:01:01 21-12-2025) провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не... Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не могу не спросить - а вы точно знаете всю подноготную ситуации? Зачем вы не зная фактов заранее обвиняете?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:57:26 21-12-2025

Гость (19:47:55 21-12-2025) Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не мо... Не надо ножи с собой таскать, тогда и обвинять никто не будет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:47:03 21-12-2025

Гость (19:47:55 21-12-2025) Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не мо... тоесть вы оправдываете экстермизм терроризм хулигансттво. да вы преступник латентный

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:25 22-12-2025

казалось-бы модный магазин, центр - а повадки как в Гетто! есть там полиция, дружинники?? в такой куче молодняка НЕЛЬЗЯ без взрослых соглядатаев, что нужно, чтоб кого-то конкретно прирезали?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

11:07:25 22-12-2025

ну надо еще больше сериальчиков типа "сопли на тротуаре"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:21:58 22-12-2025

ибо нефиг к девушкам приставать. но лучше бы перцем залил, конечно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:27 22-12-2025

Таскаешь нож в кармане - пшел в кутузку! Изолировать гаденыша от общества!

  0 Нравится
Ответить
