Юный барнаулец ударил ножом в ногу парня на уличном катке возле ТРЦ Galaxy
Нападавший якобы вступился за девушек
21 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. Инцидент случился вечером, около 20:00, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ударил оппонента в ногу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и Росгвардия.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщают источники в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, с ним проводятся процессуальные действия. В социальных сетях также распространяется версия, что нападавшему 14 лет и он якобы вступился за девушек, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
12:14:26 21-12-2025
А ведь за этого гадёныша производители получили призовые от РФ.
А воспитали урку злого.
19:01:01 21-12-2025
провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не важно кого тыкать, лишь бы ножичек пустить в ход.
19:14:53 21-12-2025
Клим (19:01:01 21-12-2025) провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не... Плохо что второй шею не свернул этому любителю ножичков.
19:47:55 21-12-2025
Клим (19:01:01 21-12-2025) провокатор малолетний с перышком, явно искал повод, и ему не... Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не могу не спросить - а вы точно знаете всю подноготную ситуации? Зачем вы не зная фактов заранее обвиняете?
22:57:26 21-12-2025
Гость (19:47:55 21-12-2025) Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не мо... Не надо ножи с собой таскать, тогда и обвинять никто не будет.
23:47:03 21-12-2025
Гость (19:47:55 21-12-2025) Я плохо отношусь к тем, кто ножом решает конфликты, но не мо... тоесть вы оправдываете экстермизм терроризм хулигансттво. да вы преступник латентный
00:03:25 22-12-2025
казалось-бы модный магазин, центр - а повадки как в Гетто! есть там полиция, дружинники?? в такой куче молодняка НЕЛЬЗЯ без взрослых соглядатаев, что нужно, чтоб кого-то конкретно прирезали?!
11:07:25 22-12-2025
ну надо еще больше сериальчиков типа "сопли на тротуаре"
11:21:58 22-12-2025
ибо нефиг к девушкам приставать. но лучше бы перцем залил, конечно
12:22:27 22-12-2025
Таскаешь нож в кармане - пшел в кутузку! Изолировать гаденыша от общества!