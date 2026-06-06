В Сибири адвокат водителя, обвиненного в страшной аварии, требует проверить дорожников

Защитник утверждает, что в момент аварии на трассе был гололед

06 июня 2026, 17:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области адвокат водителя микроавтобуса, обвиняемого в смертельном ДТП, требует проверить дорожные службы, отвечающие за содержание трассы Р-255 "Сибирь". Авария произошла 14 марта около восьми вечера на 109-м километре в Болотнинском районе. Водитель "Мерседес-Бенц" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Пять пассажиров погибли, сообщает "КП-Новосибирск".

Водителя задержали, сейчас он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Версия адвоката

Защитник обвиняемого Владимир Чепиков утверждает, что в момент аварии на дороге был гололед. Однако, по его словам, уже на следующий день трасса выглядела идеально.

«В момент осмотра места ДТП, когда еще не все протоколы были составлены, дорожные службы начали очищать данную территорию от снега и гололеда, начали посыпать песчано-гравийной смесью, реагентами против обледенения. Почему дорожные службы не привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог в зимнее время, вопрос остается открытым. Я приехал на место 15 марта, и дорога уже была идеально вычищена», — рассказал Чепиков.

Адвокат также ходатайствовал о проведении дополнительной судмедэкспертизы, чтобы оценить качество оказания медицинской помощи пострадавшим, но получил отказ.

Ответ прокуратуры

Чепиков обратился в прокуратуру с просьбой проверить организации, в ведении которых находится автодорога. В официальном ответе ведомства говорится:

«Уголовно-процессуальной проверки в отношении должностных лиц организации, обслуживающих автомобильную дорогу Р-255 "Сибирь", на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренных статьями "Халатность" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", не проводилась, оснований для проведения таких проверок не установлено».

Адвокат направил повторное обращение в прокуратуру с просьбой обратить внимание на все его доводы. Тем временем судебно-автотехническая экспертиза должна ответить на вопрос: мог ли гололед стать причиной аварии.