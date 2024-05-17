В Сибири экс-начальник ГИБДД брал взятки с особо крупным размахом и получил 11 лет

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей

17 мая 2024, 13:22, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области суд отправил в колонию строгого режима бывшего начальника отдела ГИБДД в городе Прокопьевске, пишет "Сибдепо".

"С декабря 2014-го по декабрь 2016 года получал деньги от учредителя двух фирм, которые были связаны с перевозкой угля", – рассказали в региональном СК.

Деньги бывший правоохранитель получал за непривлечение компаний к административной ответственности, также он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта. В общей сложности он получил более 3,5 млн рублей.

Суд отправил 53-летнего экс-начальника в колонию строгого режима на 11 лет и 6 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей.