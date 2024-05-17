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В Сибири экс-начальник ГИБДД брал взятки с особо крупным размахом и получил 11 лет

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей

17 мая 2024, 13:22, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области суд отправил в колонию строгого режима бывшего начальника отдела ГИБДД в городе Прокопьевске, пишет "Сибдепо".

"С декабря 2014-го по декабрь 2016 года получал деньги от учредителя двух фирм, которые были связаны с перевозкой угля", – рассказали в региональном СК.

Деньги бывший правоохранитель получал за непривлечение компаний к административной ответственности, также он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта. В общей сложности он получил более 3,5 млн рублей.

Суд отправил 53-летнего экс-начальника в колонию строгого режима на 11 лет и 6 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей.

Владимир Фалилеев на суде / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
суд Кемеровская область Коррупция полиция

Комментарии 5

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Гость

13:35:23 17-05-2024

Мало. Нужна еще конфискация имущества. И привлечение к общественно полезному труду участников семьи, Ведь они были в курсе, и пользовались сресдствами с взяток, значит своего рода соучастники.
Нужны максимально жесткие меры, чтобы победить коррупцию. Чтобы другим было неповадно!

А так, судя по всему, бери любого начальнкиа в оборот - все с пушным рыльцем будут

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Гость

13:52:41 17-05-2024

Гость (13:35:23 17-05-2024) Мало. Нужна еще конфискация имущества. И привлечение к обще... Сказано же: своих не бросаем. Посидит половинку да и выйдет по УДО.

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Андрей

07:54:16 18-05-2024

Гость (13:52:41 17-05-2024) Сказано же: своих не бросаем. Посидит половинку да и выйдет... Он в СИЗО уже отсидел день за два. На волю пора.

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Иван

13:45:18 17-05-2024

Китайцы сделали бы проще

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Гость

22:22:34 17-05-2024

А почему бы руки не отрубать? А семья пусть задницу подтирает. Ну и конфискация по полной. Для домочадцев только "честное" имя.

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