В Сибири экс-начальник ГИБДД брал взятки с особо крупным размахом и получил 11 лет
Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей
17 мая 2024, 13:22, ИА Амител
В Кемеровской области суд отправил в колонию строгого режима бывшего начальника отдела ГИБДД в городе Прокопьевске, пишет "Сибдепо".
"С декабря 2014-го по декабрь 2016 года получал деньги от учредителя двух фирм, которые были связаны с перевозкой угля", – рассказали в региональном СК.
Деньги бывший правоохранитель получал за непривлечение компаний к административной ответственности, также он обеспечивал беспрепятственный проезд грузового транспорта. В общей сложности он получил более 3,5 млн рублей.
Суд отправил 53-летнего экс-начальника в колонию строгого режима на 11 лет и 6 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей.
13:35:23 17-05-2024
Мало. Нужна еще конфискация имущества. И привлечение к общественно полезному труду участников семьи, Ведь они были в курсе, и пользовались сресдствами с взяток, значит своего рода соучастники.
Нужны максимально жесткие меры, чтобы победить коррупцию. Чтобы другим было неповадно!
А так, судя по всему, бери любого начальнкиа в оборот - все с пушным рыльцем будут
13:52:41 17-05-2024
Гость (13:35:23 17-05-2024) Мало. Нужна еще конфискация имущества. И привлечение к обще... Сказано же: своих не бросаем. Посидит половинку да и выйдет по УДО.
07:54:16 18-05-2024
Гость (13:52:41 17-05-2024) Сказано же: своих не бросаем. Посидит половинку да и выйдет... Он в СИЗО уже отсидел день за два. На волю пора.
13:45:18 17-05-2024
Китайцы сделали бы проще
22:22:34 17-05-2024
А почему бы руки не отрубать? А семья пусть задницу подтирает. Ну и конфискация по полной. Для домочадцев только "честное" имя.