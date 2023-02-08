В Сибири полицейского осудили за то, что он вымогал деньги у знакомых

Получив от одного 1,5 млн, он попытался забрать у другого 5 млн

08 февраля 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд в Красноярске вынес приговор сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на региональный СК.

В 2018 году мужчина убедил знакомого заплатить полицейскому 1,5 млн рублей, чтобы избежать уголовной ответственности, а деньги забрал себе. По такой же схеме он попытался выманить пять миллионов рублей у другого знакомого под предлогом прекращения якобы проводимых полицейскими оперативно-разыскных мероприятий.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.