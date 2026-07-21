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В Следственном комитете дали рекомендации родителям по защите детей от вербовки

С 14 лет подросток может быть привлечен к уголовной ответственности за ряд деяний, которые на старте кажутся "безобидными заданиями"

21 июля 2026, 21:00, ИА Амител

Разговор матери с сыном / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Разговор матери с сыном / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Для предотвращения вовлечения подростков в преступную деятельность и их вербовки родителям необходимо принимать активное участие в жизни своих детей, заявила заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью kp.ru.

По словам Леоненко, вербовка часто начинается с просмотра видео в социальных сетях. Также подростков вовлекают в преступные группы через ссылки и игровые чаты, где злоумышленники, маскируясь под ровесников, предлагают им подработку.

Леоненко подчеркнула, что родители должны следить за интернет-активностью своих детей, разъяснять им устройство мира и предостерегать от общения с незнакомцами.

«Если вы заметите на странице ребенка или в его телефоне что-то странное, например, незнакомые картинки, загадочные символы или непонятные слова, обязательно выясните их значение в интернете», — рекомендовала представитель СК.

Подобные признаки могут указывать на связь подростка с запрещенными сообществами или его интерес к ним, заключила она.

Ранее сообщалось, что за 20 лет в России обезврежены тысячи террористов.

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

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