С 14 лет подросток может быть привлечен к уголовной ответственности за ряд деяний, которые на старте кажутся "безобидными заданиями"

21 июля 2026, 21:00, ИА Амител

Разговор матери с сыном / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Для предотвращения вовлечения подростков в преступную деятельность и их вербовки родителям необходимо принимать активное участие в жизни своих детей, заявила заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью kp.ru.

По словам Леоненко, вербовка часто начинается с просмотра видео в социальных сетях. Также подростков вовлекают в преступные группы через ссылки и игровые чаты, где злоумышленники, маскируясь под ровесников, предлагают им подработку.

Леоненко подчеркнула, что родители должны следить за интернет-активностью своих детей, разъяснять им устройство мира и предостерегать от общения с незнакомцами.

«Если вы заметите на странице ребенка или в его телефоне что-то странное, например, незнакомые картинки, загадочные символы или непонятные слова, обязательно выясните их значение в интернете», — рекомендовала представитель СК.

Подобные признаки могут указывать на связь подростка с запрещенными сообществами или его интерес к ним, заключила она.

Ранее сообщалось, что за 20 лет в России обезврежены тысячи террористов.