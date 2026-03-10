Значительная часть успешных операций остается за кадром

10 марта 2026, 16:40, ИА Амител

Тюрьма, мужчина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В последнее время были предотвращены попытки покушения на жизнь высокопоставленных чиновников, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщил в интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников.

«Силами ФСБ были успешно предотвращены несколько серьезных террористических актов, включая покушения на видных политиков и высокопоставленных военных, в том числе офицеров Вооруженных сил и Росгвардии. Были пресечены попытки использования самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия в местах массового скопления людей, а также предотвращены взрывы в жилых домах», — рассказал руководитель силового ведомства.

Бортников добавил, что не все операции, проведенные ФСБ, становятся известны широкой публике.

Ранее Александр Бортников заявил о "британском следе" в покушении на генерала Владимира Алексеева. По его словам, заказчиками "однозначно" являются украинские спецслужбы.