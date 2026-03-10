Директор ФСБ: за 20 лет в России обезврежены тысячи террористов
Значительная часть успешных операций остается за кадром
10 марта 2026, 16:40, ИА Амител
В последнее время были предотвращены попытки покушения на жизнь высокопоставленных чиновников, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщил в интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников.
«Силами ФСБ были успешно предотвращены несколько серьезных террористических актов, включая покушения на видных политиков и высокопоставленных военных, в том числе офицеров Вооруженных сил и Росгвардии. Были пресечены попытки использования самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия в местах массового скопления людей, а также предотвращены взрывы в жилых домах», — рассказал руководитель силового ведомства.
Бортников добавил, что не все операции, проведенные ФСБ, становятся известны широкой публике.
Ранее Александр Бортников заявил о "британском следе" в покушении на генерала Владимира Алексеева. По его словам, заказчиками "однозначно" являются украинские спецслужбы.
20:54:14 10-03-2026
У меня для вас информация, но я вам её не скажу...
02:39:58 11-03-2026
а скольким подбросили или оклеветали!! настоящих террористов могут обнаружить только уже после терактов, или назначить..
11:12:43 11-03-2026
А кто их расплодил?