Директор ФСБ: за 20 лет в России обезврежены тысячи террористов

Значительная часть успешных операций остается за кадром

10 марта 2026, 16:40, ИА Амител

Тюрьма, мужчина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В последнее время были предотвращены попытки покушения на жизнь высокопоставленных чиновников, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщил в интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников.

«Силами ФСБ были успешно предотвращены несколько серьезных террористических актов, включая покушения на видных политиков и высокопоставленных военных, в том числе офицеров Вооруженных сил и Росгвардии. Были пресечены попытки использования самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия в местах массового скопления людей, а также предотвращены взрывы в жилых домах», — рассказал руководитель силового ведомства.

Бортников добавил, что не все операции, проведенные ФСБ, становятся известны широкой публике.

Ранее Александр Бортников заявил о "британском следе" в покушении на генерала Владимира Алексеева. По его словам, заказчиками "однозначно" являются украинские спецслужбы.


Гость

20:54:14 10-03-2026

У меня для вас информация, но я вам её не скажу...


гость

02:39:58 11-03-2026

а скольким подбросили или оклеветали!! настоящих террористов могут обнаружить только уже после терактов, или назначить..


Гость

11:12:43 11-03-2026

А кто их расплодил?

