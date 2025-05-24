Индексация пройдет автоматически, обращаться за надбавкой не придется

24 мая 2025, 17:33, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

С 1 июня повысят соцвыплаты пенсионерам после 80 лет и инвалидам I группы, сообщила ТАСС член комитета СФ по социальной политике Наталья Косихина.

"С первого дня лета те, кому исполняется 80 лет, получат увеличение фиксированной выплаты на 100%. Прибавка к пенсии составит 8907,70 рубля. Также прибавку получат лица с ограниченными возможностями, которым в мае будет установлена I группа инвалидности", – рассказала она.

Кроме того, пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, за каждого такого человека дополнительно получат 2969,23 рубля.

Индексация при этом пройдет автоматически. Если же надбавка не придет при наличии необходимых критериев, нужно обратиться в Соцфонд.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.