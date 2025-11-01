Чемпионат по пощечинам среди карликов, сидящих на плечах бодибилдерш, прошел в США
На соревнованиях также заметили известную фитнес-блогершу Фафу
01 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
В США прошел необычный чемпионат по мини-пощечинам среди людей с карликовостью. Мероприятие стало частью промоушена Power Slap, организованного Дана Уайтом, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
По правилам соревнований участники наносят друг другу пощечины открытой ладонью, а если нокаута не происходит, победителя определяют судьи, оценивая силу и точность ударов.
Особенностью турнира стало участие людей с карликовостью. Чтобы выровнять позиции, им помогали девушки-бодибилдерши – спортсмены взбирались к ним на плечи и уже оттуда вступали в бой.
На соревнованиях также заметили известную фитнес-блогершу Фафу, у которой 2,4 миллиона подписчиков. Именно она стала "опорой" для одного из участников поединков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит во время визита во Вьетнам. Инцидент произошел, когда политик собирался спускаться по трапу.
12:08:37 01-11-2025
низко моральное мероприятие. Каких только извращений не развелось.
12:14:20 01-11-2025
Хороший у них тамада и конкурсы интересные ))
13:16:31 01-11-2025
Карлики неправильно сидят. Пусть садятся со стороны лица партнёрши.
13:35:14 01-11-2025
Их нравы...