Чемпионат по пощечинам среди карликов, сидящих на плечах бодибилдерш, прошел в США

В США прошел необычный чемпионат по мини-пощечинам среди людей с карликовостью. Мероприятие стало частью промоушена Power Slap, организованного Дана Уайтом, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

По правилам соревнований участники наносят друг другу пощечины открытой ладонью, а если нокаута не происходит, победителя определяют судьи, оценивая силу и точность ударов.

Особенностью турнира стало участие людей с карликовостью. Чтобы выровнять позиции, им помогали девушки-бодибилдерши – спортсмены взбирались к ним на плечи и уже оттуда вступали в бой.

На соревнованиях также заметили известную фитнес-блогершу Фафу, у которой 2,4 миллиона подписчиков. Именно она стала "опорой" для одного из участников поединков.

