В Telegram появится запрет на прием сообщений от незнакомцев, заявил Дуров

По словам бизнесмена, администрация мессенджера за последние дни пресекла десятки тысяч попыток разослать призывы к терактам

29 марта 2024, 13:13, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что русскоязычные пользователи в последние четыре дня стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Ресурс усиленно борется с этой активностью.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", – рассказал он.

По его словам, с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии "смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения". Также основатель мессенджера отметил, что "для еще более эффективной обработки жалоб" в Telegram внедряют решения на основе ИИ.

После теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России начали массово получать в мессенджерах и соцсетях предложения организовать новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами. Рассказали, как обезопасить ребенка от подобных сообщений.

В то же время блокировать Telegram в России не собираются. Об этом заявили в Роскомнадзоре и Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркивал, что Павлу Дурову следует уделять больше внимания на использование Telegram террористами.