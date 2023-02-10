В турецком Хатае обнаружили тела двух россиян

Поиски мужчины и ещё одного ребёнка под завалами дома продолжаются

10 февраля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: ТАСС

Граждане России – женщина и ребёнок – обнаружены без признаков жизни на разрушенном объекте после землетрясения в турецком Хатае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", – говорится в сообщении.Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

Об обнаружении семьи россиян в Хатае стало известно ещё 8 февраля. Тогда на место выдвинулись российские спасатели.