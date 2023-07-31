Вагоны, автокомпоненты и одежда. За счет чего растет производство в Алтайском крае?

За первое полугодие 2023-го объем промпроизводства в регионе вырос на 7,4%

31 июля 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам первой половины 2023 года составил 107,4%. Для региона это самый значительный рост за последние несколько лет: удалось существенно нарастить производство автокомпонентов, металлоизделий, одежды и многой другой продукции.

О том, какие предприятия и отрасли вносят наибольший вклад в развитие алтайской промышленности, – в материале amic.ru.

Автокомпоненты, вагоны и металл

Самый значительный рост Алтайский край показал в производстве автокомпонентов: с января объем промпроизводства увеличился сразу на 38,6%.

Передовым предприятием здесь стал Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), который нарастил объем выпуска на 39% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). На предприятии активно расширяют производство. На эти цели запланировано потратить 1,5 млрд рублей, 1,2 млрд из которых – льготный заем от Фонда развития промышленности.

На 26,5% вырос объем производства готовых металлоизделий. Во многом такого роста удалось добиться благодаря тому, что в регионе постоянно увеличивают выпуск котельного оборудования.

Кроме того, свой вклад вносит компания "Тонар", которая производит товары для туризма, охоты и рыбалки. По словам руководителя предприятия Вячеслава Крымова, такая продукция пользуется большим спросом. А в условиях, когда западные компании ушли с рынка, "Тонар" получил больше возможностей.

"Несмотря на то, что продажи нашей продукции в страны дальнего зарубежья упали, объем продаж полностью заместился реализацией продукции внутри страны. Так, если брать производство товаров народного потребления для активного отдыха – это направление в прошлом году показало серьезный рост. Скажу больше, сейчас мы модернизируем производство, подбираем оборудование для расширения этого направления, чтобы заместить ушедшие с рынка иностранные компании", – рассказал директор.Заметно выросло и производство вагонов: ИПП увеличился на 16,2%. За первую половину 2023-го в Алтайском крае произвели почти 5,2 тысячи вагонов.

Фото: amic.ru

Одежда и кожа

В числе главных направлений можно также отметить производство кожи и кожаных изделий, в котором Алтайский край показал прирост на 26,8%, а также производство одежды, прибавившее еще более 4%. В этих сферах особенно выделяются такие компании, как "Аврора Алтая", "БТК Групп", швейная фабрика "Авангард" и "Спецобъединение – Алтай".

Последняя за полгода увеличила продажи на 15%, рассказал руководитель Евгений Примак.

"Так, только за последний год экспериментальный цех швейной фабрики разработал 30 новых моделей одежды, причем это как спецодежда, так и модели для повседневной жизни. Разработкой новых моделей занимается наше раскройно-подготовительное производство, а ежегодное обновление ассортимента (10-15%) происходит за счет производства новых моделей, разработанных с применением инновационных материалов и технологий, а также за счет обновления уже известных на рынке и пользующихся популярностью моделей", – пояснил директор "Спецобъединения – Алтай". Фото: amic.ru

Химическое производство

По ключевым позициям в химпроизводстве регион всегда показывал отличные результаты. За последние полгода регион также сумел значительно нарастить показатели.

Так, по производству олеума и серной кислоты, которым в основном занимается Бийский олеумный завод, регион прирос на 9,6%. На 10,3% увеличилось производство сульфидов, сульфитов и сульфатов.

По производству пластмасс в первичных формах, которым занимаются "Алтайспецпродукт" и "Бия-Синтез", ИПП увеличился на 4,4%.

Кроме того, отлично себя проявило предприятие "Алтайский Химпром", которое нарастило объемы производства более чем в два раза.

Как пояснил руководитель Алексей Чибитько, рост стал возможен благодаря курсу на импортозамещение. Организация сделала упор на продукцию, которая необходима нефтедобытчикам.

"Реализация этих задач позволит предприятию увеличить количество рабочих мест и расширить географию продаж продукции. Мероприятия по модернизации оборудования и расширению ассортиментного ряда финансируются собственником предприятия, который заинтересован в компании и отрасли в целом", – рассказал директор "Алтайского Химпрома".На 5,3% удалось нарастить выпуск минеральных и химических удобрений. Основные производители – "Алтай-Кокс" и МЗХР.

Кстати, "Алтай-Кокс" смог показать отличные результаты и по своей основной деятельности: производство кокса за шесть месяцев увеличилось на 4%.

О том, каких результатов алтайская промышленность добилась по итогам 2022 года, смотрите в инфографике amic.ru.