Депутат Госдумы выяснил, почему в Тальменке не отремонтировали дамбу

Объект должны были сдать в ноябре, но работы остановили

14 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Река / Фото: Freepik

Не позднее 30 ноября 2023 года на правом берегу реки Тальменка должны были завершить ремонт дамбы. Муниципальный контракт на эти работы был заключен на сумму свыше 50 млн рублей. Однако работы так и не были проведены полноценно. Люди переживают, что теперь станет еще хуже. Об этом они рассказали в повторном обращении к депутату Госдумы от Алтайского края, главе реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву. Этот вопрос находится на контроле думца еще с прошлого года.

"В 2022 году начали делать дамбу на правом берегу реки со стороны трассы. Но вместо того чтобы сделать ее выше, строители выкорчевали экскаватором деревья, разрыли уже окрепшую насыпь, у берега вырыли канаву, рядом сделали насыпь, которая осела и стала ниже на 60 см и намного уже, чем старая", – рассказывают жители улиц Осинцева, Перевозной, Волгоградской, Заречной, Садовой, Лесхозной, переулков Полигонного и Березового поселка Тальменка.

Люди говорят, что дамбу дотянули до подвесного моста, и работы прекратились. Якобы работы остановило Министерство природных ресурсов, потому что река изменилась. А местные власти только разводят руками – разборка дамбы была ошибкой.

Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку, результатом которой стало представление и предостережение главе администрации Тальменского поссовета. В ведомстве выяснили, что в рамках заключенного контракта работы сделаны не будут, так как было выявлено "расхождение высотных отметок дна реки Тальменка относительно указанных в проектной документации". Муниципальный контракт расторгли, неосвоенные бюджетные 31,2 млн рублей перенесли на 2025-2026 годы.

Но при этом местная администрация не предоставила вовремя нужных документов для корректировки проектной документации, из-за чего и эти работы не были выполнены.

Однако в Минприроды во время проверки пришли к выводу, что в таком состоянии дамба способна пережить следующий паводок. Наиболее проблемный участок реки находится в удовлетворительном состоянии. Но прокуратура и Александр Терентьев будут держать ситуацию на контроле до полного завершения строительства.