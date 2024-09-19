Вещий сон помог россиянину выиграть в лотерею 140 млн рублей
Деньги он хочет потратить на благотворительность и новое жилье
19 сентября 2024, 07:48, ИА Амител
Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото 4 из 20" 140 миллионов рублей, а предсказал выигрыш ему во сне кот, сообщили РИА Новости в "Столото".
"Двадцать восьмого августа 2024 года в ходе 8814-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз – 140 697 536 рублей. Самым удачливым оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", – рассказали в компании.
По словам победителя, за пару дней до выигрыша ему приснился испачканный кот, что является знаком к финансовому успеху. В игровых полях билета он отметил важные для семьи числа: 6, 9, 11, 20, а в другом – наугад: 2, 3, 14, 17.
Дмитрий играет в лотереи три года, работает в сфере автотранспорта. С семьей он живет в квартире, но планирует купить дом с большим участком. Выигрыш позволит ему не продавать квартиру, а остальные средства вложит в бизнес и благотворительность.
"У меня большая семья: жена, сын и дочь, а также собака и кот. С женой мечтали переехать в дом с участком, где будет хватать места всем. Планируем сделать лаундж-зону и бассейн, а жена мечтает заниматься садоводством", – заключил Дмитрий.
07:54:23 19-09-2024
Советуется с котом? Шизофрения наверно...
12:26:31 19-09-2024
Бдыщ... (07:54:23 19-09-2024) Советуется с котом? Шизофрения наверно... ... Но-но, поаккуратнее! Я тоже советуюсь, и ни разу ни одна из 3х моих кошатин мне ничего дурного не посоветовала!
16:12:00 19-09-2024
Гость (12:26:31 19-09-2024) Но-но, поаккуратнее! Я тоже советуюсь, и ни разу ни одна из ...
Котики дурного не посоветуют, согласен всецело!
Да. И я выигрывал. Но буду молчать сколько. Много.
08:10:08 19-09-2024
Армян-Лото никто не покупает?
15:50:48 19-09-2024
Рякламма, она такая рюкламма))))
17:24:43 19-09-2024
ага , рассказывайте сказки бабушки Гути, чтоб все ломанули за билетами
18:36:34 20-09-2024
Блин, у нас во дворе валом котеек, а я тут в кредитах копошусь....
18:49:38 20-09-2024
Надсмен (18:36:34 20-09-2024) Блин, у нас во дворе валом котеек, а я тут в кредитах копошу... Читай внимательно, нужно, чтобы приснился испачканный кот. В чём должен быть испачкан кот, чтобы примета сулила деньги? В г*внеце! В этом всё дело! В субстанции!