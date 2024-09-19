Вещий сон помог россиянину выиграть в лотерею 140 млн рублей

Деньги он хочет потратить на благотворительность и новое жилье

19 сентября 2024, 07:48, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Житель Смоленска выиграл в лотерею "Спортлото 4 из 20" 140 миллионов рублей, а предсказал выигрыш ему во сне кот, сообщили РИА Новости в "Столото".

"Двадцать восьмого августа 2024 года в ходе 8814-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз – 140 697 536 рублей. Самым удачливым оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", – рассказали в компании.

По словам победителя, за пару дней до выигрыша ему приснился испачканный кот, что является знаком к финансовому успеху. В игровых полях билета он отметил важные для семьи числа: 6, 9, 11, 20, а в другом – наугад: 2, 3, 14, 17.

Дмитрий играет в лотереи три года, работает в сфере автотранспорта. С семьей он живет в квартире, но планирует купить дом с большим участком. Выигрыш позволит ему не продавать квартиру, а остальные средства вложит в бизнес и благотворительность.